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Křupavé mini pizzy z listového těsta – bleskurychlá svačinka, snadná večeře i pohoštění na párty. Jen pár surovin a hotovo za 15 minut

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Někdy stačí pár běžných surovin a vznikne pohoštění, po kterém se jen zapráší. Mini pizzy z listového těsta se šunkou a sýrem se hodí na večírek i k televizi.
Křupavé mini pizzy z listového těsta – bleskurychlá svačinka, snadná večeře i pohoštění na párty. Jen pár surovin a hotovo za 15 minut

Křupavé mini pizzy z listového těsta – bleskurychlá svačinka, snadná večeře i pohoštění na párty. Jen pár surovin a hotovo za 15 minut

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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