Křupavé listové těsto, bohatý žloutkový krém a poctivá šlehačka – domácí krémeš, který strčí do kapsy i drahé zákusky

Možná si je pamatujete z návštěv cukrárny s rodiči, možná patřily k nedělnímu posezení u babičky, která vždycky schovávala něco dobrého pro návštěvu. Kreméše mají zvláštní schopnost spojovat obyčejné chvíle s malou slavnostní atmosférou. Na stole vypadají honosně, ale jejich kouzlo spočívá v jednoduchém spojení několika vrstev, které se při každém soustu příjemně střídají. Křehké těsto lehce zapraská, následuje plná chuť vanilkového krému a nakonec jemná šlehačka, která celý dojem zjemní.
Podobné krémové řezy mají v různých zemích vlastní podobu i jméno. V Rakousku se prodávají jako Cremeschnitte, v Maďarsku jako krémes a na Slovensku jsou známé především jako krémeše. Recepty se liší množstvím náplně, použitím šlehačky i způsobem přípravy, a proto neexistuje jediná podoba, kterou by bylo možné označit za univerzálně původní. Společným základem však zůstává kontrast mezi vrstveným těstem a bohatým krémem. Právě v této jednoduchosti tkví jejich dlouhodobá obliba.
Za křehkostí kreméšů stojí listové těsto, které se při pečení promění v množství tenkých, nadýchaných vrstev. Jeho tajemství spočívá ve střídání těsta a tuku, mezi nimiž se v troubě vytváří pára. Ta jednotlivé vrstvy nadzvedává a pomáhá jim získat charakteristickou lehkost a křupavost. Listové těsto se díky tomu uplatňuje nejen při přípravě sladkých řezů, ale také šátečků, závinů nebo slaných taštiček. Pro kreméše je skvělou volbou máslová varianta, která jim dodá příjemnou vůni a plnější chuť.
Domácí kreméše se hodí na rodinnou oslavu, sváteční návštěvu i odpoledne, kdy si chcete ke kávě dopřát něco výjimečnějšího. Nejlépe chutnají dobře vychlazené, když mají jednotlivé vrstvy čas zpevnit a propojit se. Praktické je nakrájet horní plát listového těsta ještě před položením na šlehačku, protože hotové řezy se pak snáze porcují a krém se tolik nemačká. Výsledkem je dezert, který působí jako z cukrárny.
Troubu předehřejte na 200 °C a 2 plechy vyložte pečicím papírem. Na každý plech položte plát listového těsta a nechte ho krátce povolit, aby se s ním dobře pracovalo. Povrch těsta důkladně propíchejte vidličkou, aby se při pečení příliš nenafukoval.
Těsto pečte 25–30 minut dozlatova, dokud nebude dobře propečené a křehké. Pokud se během pečení některá místa příliš zvednou, opatrně je propíchněte vidličkou. Upečené pláty přesuňte na mřížku a nechte úplně vychladnout.
Formu o rozměrech přibližně 20 × 30 cm vyložte pečicím papírem. Vychladlé pláty podle potřeby upravte na velikost formy. Jeden plát ponechte vcelku na spodní vrstvu, druhý si připravte na pozdější dokončení dezertu.
Do hrnce nalijte 350 ml mléka, přidejte cukr a směs zahřejte k varu. Přilijte smetanu ke šlehání a přidejte vanilkovou pastu nebo semínka z vanilkového lusku. Vše promíchejte a nechte znovu zahřát téměř k varu.
Ve zbývajících 150 ml mléka rozmíchejte žloutky, bramborový škrob a hladkou mouku. Směs důkladně prošlehejte, aby v ní nezůstaly hrudky. Za stálého míchání ji pomalu vlijte do horkého mléka a vařte, dokud krém výrazně nezhoustne, poté ho ještě asi 2 minuty provařte.
Hrnec odstavte z plotny a do horkého krému vmíchejte máslo nakrájené na menší kousky. Míchejte, dokud se úplně nerozpustí a krém nebude hladký. Přendejte ho do mísy, povrch zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se přímo dotýkala krému, a nechte vychladnout.
Plát listového těsta položte na dno připravené formy. Rozetřete na něj žloutkový krém a uhlaďte ho do rovnoměrné vrstvy. Nechte ho vychladnout, než přidáte šlehačkový krém.
Želatinu nasypte do malé misky, zalijte studenou vodou a nechte přibližně 10 minut nabobtnat. Poté ji opatrně zahřejte, dokud se úplně nerozpustí, ale nenechte ji vařit. Nechte ji chvíli zchladnout, aby byla stále tekutá, ale nebyla horká.
Dobře vychlazenou smetanu vyšlehejte do pevné šlehačky a ke konci přidejte moučkový cukr. Do rozpuštěné želatiny vmíchejte 2–3 lžíce šlehačky, aby se teploty vyrovnaly. Tuto směs pak jemně, ale důkladně zapracujte do zbytku šlehačky.
Šlehačkový krém rozetřete na vychladlou žloutkovou vrstvu a rovnoměrně ho uhlaďte. Druhý plát listového těsta předem nakrájejte na 12 dílů a jednotlivé kousky položte na šlehačku vedle sebe. Dezert dejte alespoň na 3 hodiny do lednice, aby krémy zpevnily, a před podáváním ho lehce posypte moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová