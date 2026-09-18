Křupavé domácí nugetky – děti se po nich můžou utlouct a na McDonald nebo mražené už vůbec nemají chuť

Znáte ten pocit, když mají děti nebo celá rodina chuť na oblíbené rychlé občerstvení, ale vy zdráhavě váháte nad kvalita masa a přemírou přídatných látek v kupovaných polotovarech? Domácí nugetky z kuřecího masa představují dokonalé řešení, jak si dopřát milovanou klasiku v poctivé, neskutečně lahodné a cenově dostupné podobě. Spojení jemného kuřecího prsíčka, česneku, kapky sójové omáčky a zlatavého bramborového akcentu zajistí, že nugetky zůstanou uvnitř neuvěřitelně šťavnaté, zatímco na povrchu vytvoří neodolatelně křupavou kůrku.
Oblíbené kuřecí nugety spatřily světlo světa v roce 1950 na Cornellově univerzitě díky profesorovi Robertu C. Bakerovi, který vymyslel způsob, jak udržením šťavnatosti a pevného obalu zpopularizovat drůbeží maso. Hlavním kulinářským trikem tohoto vylepšeného domácího receptu je ovšem přimíchání předvařených nastrouhaných brambor přímo do jemně rozmixovaného masa. Brambory fungují jako geniální přírodní zvlhčovač – do sebe nasáknou veškerou masovou šťávu, dodají nugetkám lehkost a zabrání tomu, aby se prsa při smažení vysušila. Trocha sójové omáčky a špetka chilli navíc celému pokrmu propůjčí ten správný hluboký chuťový rozměr.
Největší předností tohoto receptu je jeho univerzálnost a rychlost. Tvarování jde od ruky a výsledné nugetky potěší jak nejmenší strávníky u víkendového oběda, tak dospělé hosty jako dokonalé chutťové pohoštění k večernímu sledování filmu či posezení s přáteli.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle toho, co máte nejraději. Do masové směsi lze přimíchat jemně nastrouhaný čedar či parmazán pro ještě výraznější sýrovou chuť, případně nasekanou čerstvou pažitku. Pro zdravější a lehčí variantu můžete nugetky místo smažení na pánvi usmažit v horkovzdušné fritéze nebo upéct na plechu v troubě dozlatova. Jako příloha se báječěn hodí jemná sýrová omáčka, poctivý domácí dip ze zakysané smetany a bylinek nebo klasický pikantní kečup.
Oloupané brambory vařte 10 minut a po vychladnutí je nastrouhejte na hrubém struhadle. Mezitím rozmixujte kuřecí prsa najemno.
Maso smíchejte se solí, pepřem, chilli kousky, strouhankou, prolisovaným česnekem, sójovou omáčkou a nastrouhanými brambory.
Poznámka: Před použitím s brambor vymačkejte maximum šťávy.
Ze směsi postupně odebírejte množství o velikosti lžíce, z kterého vytvarujte nugetky. Ty obalte v rozšlehaných vejcích, strouhance a nechte je 15 minut odpočívat.
Následně pokrm smažte v rozpáleném oleji 4–6 minut ze všech stran.
Tip: Aby nebylo jídlo příliš mastné a těžké, usmažené nugetky vyskládejte na papírový ubrousek, který z nich vysaje přebytečný tuk.
Domácí nugetky z kuřecího masa můžete ihned podávat.
Tip: K masu se skvěle hodí sýrová omáčka. Její jednoduchou přípravu si můžete prohlédnout níže ve videu.
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Zdroj receptu: Easy & Delicious Recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato