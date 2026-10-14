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Křupavá kuřecí prsíčka se sladkokyselou omáčkou: Rychlá domácí večeře s výraznou chutí a zlatavou krustou

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V sobotu jsme si doma udělali malou změnu a místo klasického oběda přišla na stůl křupavá kuřecí prsíčka se sladkokyselou omáčkou. Právě tenhle typ jídla jsme si dřív dávali pořád dokola v asijském bistru, ale od chvíle, kdy jsem si vychytala vlastní postup s odleženým masem, studeným těstíčkem a omáčkou s ananasem i paprikou, ho vařím raději doma.
Obrázek k receptu na Křupavá kuřecí prsíčka se sladkokyselou omáčkou: Rychlá domácí večeře s výraznou chutí a zlatavou krustou

Obrázek k receptu na Křupavá kuřecí prsíčka se sladkokyselou omáčkou: Rychlá domácí večeře s výraznou chutí a zlatavou krustou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Křupavá kuřecí prsíčka se sladkokyselou omáčkou: Rychlá domácí večeře s výraznou chutí a zlatavou krustou
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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