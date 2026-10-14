Křupavá kuřecí prsíčka se sladkokyselou omáčkou: Rychlá domácí večeře s výraznou chutí a zlatavou krustou

V sobotu jsme doma trochu uhnuli od běžného oběda. Místo klasiky šla na stůl křupavá kuřecí prsíčka se sladkokyselou omáčkou. Podobné jídlo jsme si kdysi brávali pořád v asijském bistru, jenže od chvíle, kdy jsem si vyzkoušela vlastní postup s odleželým masem, studeným těstíčkem a omáčkou s ananasem i paprikou, dělám ho raději doma. Není to úplně nejrychlejší kuřecí na pánvi, to ne. Chuťově se ale tahle práce navíc vrátí a porce vyjde opravdu poctivá.
U nás doma dělá největší rozdíl to, že maso připravím dopředu.
pokapu Kuřecí prsa octem, osolím, opepřím a rukama je pořádně promnu, aby se ochucení dostalo i do záhybů mezi kousky. Potom putují do lednice, klidně až do druhého dne. Když se tenhle krok neodbyde, maso je po usmažení výraznější a uvnitř zůstane šťavnaté. A ještě jedna drobnost, která se mi osvědčila: před namočením do těstíčka kousky jen lehce popráším hladkou moukou. Obal se pak chytne mnohem líp a při smažení se nesesouvá.
Na tomhle jídle mě baví i jeho
variabilita. Někdy skončí v omáčce mrkev, červená kapie a ananas, jindy přidám nebo bílou papriku, podle toho, co zrovna čeká v lednici. Když má být omáčka výraznější, přijde pár kapek hrášek worcesteru, trochu pálivé chilli omáčky a nakonec citronová šťáva. Servírovat se vyplatí hned po smažení. Obal je v tu chvíli nejkřupavější a omáčka ho doplní, aniž by ho hned promáčela.
Můj tip: Pokud máte větší kuřecí prsa, nekrájejte je na úplně malé kostky. Lepší jsou větší sousta. Po usmažení vypadají líp a na talíři se neztratí. Recept na křupavá domácí kuřecí prsíčka se sladkokyselou omáčkou
Počet porcí: 4 až 5 porcí Ingredience pro přípravu
Maso: 3 velká kuřecí prsa 2 lžíce octa 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 3 lžíce hladké mouky na lehké obalení masa
Těstíčko: 2 vejce 100 ml studené vody 1 lžička soli 3 lžíce hladké mouky 2 lžíce kukuřičného škrobu 1 lžíce rýžové mouky 1 špetka prášku do pečiva olej na smažení ve vyšší vrstvě
Sladkokyselá omáčka: 250 ml vody 4 lžíce kečupu 2 lžíce octa 3 lžíce cukru 1/2 lžičky soli 1 menší mrkev 1 červená kapie 1 bílá paprika 150 g ananasu 2 hrsti hrášku 1 lžička worcesteru 1 lžička chilli omáčky 1 lžíce citronové šťávy 1 lžíce kukuřičného škrobu + 2 lžíce vody na zahuštění Postup přípravy zlatavých kuřecích prsíček v sladkokyselém podání
1. Kuřecí prsa omyjte, osušte a nakrájejte na větší kusy. Zakápněte je
octem, osolte, opepřete a rukama dobře promněte. Maso přikryjte a uložte do lednice alespoň na několik hodin, nejlépe na celých 24 hodin. Připravte si těstíčko
2. V míse prošlehejte vejce se studenou vodou, přisypte sůl, hladkou mouku, kukuřičný škrob, rýžovou mouku a špetku prášku do pečiva. Výsledkem má být hladké těstíčko, trochu hustší než palačinkové.
3. Zeleninu nakrájejte na menší kousky.
Mrkev může být na tenké plátky, papriky na čtverce a ananas na sousta, která se budou dobře nabírat vidličkou.
4. V kastrolu nebo hlubší pánvi rozehřejte vyšší vrstvu
oleje. Maso před ponořením do těstíčka lehce obalte v hladké mouce. Potom ho namočte do těstíčka a opatrně vkládejte do horkého tuku.
5. Kuřecí kousky smažte dozlatova, podle velikosti zhruba
4 až 6 minut. Pánev raději nepřeplňujte, jinak olej rychle zchladne. Hotové maso nechte okapat na papírové utěrce. Zdroj: JianEn Yu, Creative Commons Attribution 2.0, Kuřecí kousky obalené v těstíčku usmažte dozlatova.
6. Do druhé pánve nebo širšího kastrolu nalijte
vodu, přidejte kečup, ocet, cukr a sůl. Směs krátce promíchejte a přiveďte k varu.
7. Do základu nasypte
mrkev, kapii, bílou papriku, ananas a hrášek. Vařte přibližně 5 až 7 minut, aby zelenina změkla jen lehce a zůstala barevná.
8. Přidejte
worcester, chilli omáčku a citronovou šťávu. Omáčka tím dostane plnější chuť a trochu ostřejší konec.
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9. Kukuřičný škrob rozmíchejte ve dvou lžících vody a vlijte ho do omáčky. Krátce provařte, stačí asi
1 minuta. Omáčka má být lesklá a přiměřeně hustá, ne lepkavě těžká.
10. Usmažené
kuřecí kousky můžete promíchat přímo s omáčkou, nebo je nechat zvlášť a omáčku přelít až na talíři. Já volím druhou možnost, protože obal vydrží déle křupavý.
11. Podávejte hned, ideálně s vařenou
rýží. Pokud něco zůstane, dejte maso a omáčku do lednice zvlášť a snězte je do druhého dne. Maso je při ohřívání lepší krátce prohřát v troubě než v mikrovlnce. Rady na závěr ke křupavým kuřecím prsíčkům Pro křupavější obal použijte do těstíčka opravdu studenou vodu. Omáčku po zahuštění už dlouho nevařte, jinak ztratí svěžest a může působit zbytečně těžce. Na hotovou rýži se hodí pár kapek citronu, hlavně pokud je omáčka sladší. Když chci mít oběd bez zbytečného spěchu, připravím si omáčku i nakrájenou zeleninu dopředu. Těsně před servírováním už pak jen smažím maso. U takového jídla to opravdu ušetří nervy.
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