Krtkův dort na plech jako vzpomínka na dětství: Oblíbený moučník z krabice si tentokrát připravíte doma

Jistě si mnozí z vás ještě vybaví Krtkův dort z krabice. Děti ho mívaly rády, o tom žádná, ale domácí verze má přece jen jiný půvab. Banánové řezy na způsob Krtkova dortu jsou rychlé, nijak záludné a po odležení chutnají dokonce líp než hned po sestavení. Upeče se kakaový korpus, lehce se vydlabe, na něj se poskládají banány, krém a navrch rozdrcené těsto. Žádné cukrářské manévry, žádné zdobení pinzetou. Prostě domácí moučník, který dobře vypadá a dá se normálně nakrájet.
U nás doma se tenhle recept uchytil až podezřele rychle. Vytahuju ho hlavně ve chvíli, kdy má dorazit víc lidí a já nechci strávit půl dne jen kolem trouby. Hodí se i na takové to pečení „co dům dal“: v míse banány, v lednici
smetana, tvaroh nebo , někde v zásuvce zbytek čokolády. Člověk z toho mascarpone bez velkého plánování složí moučník, který pak ze stolu mizí docela svižně.
Podstatné je vrstvení.
Kakaový korpus se po upečení jen mělce vydlabe, odebraná část se rozdrobí a nasype nahoru, čímž vznikne vzhled známý z Krtkova dortu. Banány přidají sladkost i vláčnost, krém ze šlehačky a tvarohu nebo mascarpone celý moučník zjemní. Za sebe říkám: nechte plech přes noc v lednici. Ráno už láká, ale nejlepší bývá spíš až odpoledne druhý den. Recept na vláčné banánové řezy á la Krtkův dort
Počet porcí: přibližně 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu
Kakaový korpus: 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice 1 balíček prášku do pečiva 1 balíček vanilkového cukru 2 lžíce kakaa 1 hrnek oleje 1 hrnek mléka 2 ks vajec
Náplň: 4 až 5 ks banánů 500 ml smetany ke šlehání, ideálně 33 % 250 g tvarohu ve vaničce nebo mascarpone 2 až 3 lžíce moučkového cukru podle chuti 80 až 100 g čokolády, nastrouhané nebo nasekané nožem Postup přípravy Krtkova dortu na plech
1. Troubu předehřejte na
175 až 180 °C. Plech vyložte pečicím papírem, případně ho pečlivě vymažte a vysypte. Korpus se pak nebude při vyndávání zbytečně trhat.
2. Do větší mísy dejte
polohrubou mouku, cukr, prášek do pečiva, vanilkový cukr a kakao. Suché suroviny krátce promíchejte. Kakao si rádo dělá hrudky, takže se vyplatí mu věnovat pár vteřin navíc.
3. Přilijte
olej, mléko a přidejte vejce. Vymíchejte hladké těsto. Není nutné ho dlouho šlehat, stačí, když v něm nezůstanou suchá místa ani větší hrudky mouky.
4. Těsto rozetřete na připravený plech. Vrstva by měla být pokud možno rovnoměrná, aby se okraje nepřipekly dřív než střed. Pečte přibližně
20 až 25 minut. Jestli je korpus hotový, ověřte špejlí; ze středu by měla vyjít bez syrového těsta.
5. Upečený
kakaový korpus nechte zcela vychladnout. Tady se spěchání moc nevyplácí. Na teplém korpusu by krém povolil a moučník by pak nedržel pěkně pohromadě.
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6. Dobře vychlazenou
smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha. Potom do ní opatrně zapracujte tvaroh nebo mascarpone a podle chuti doslaďte moučkovým cukrem.
7. Do hotového krému vmíchejte
nasekanou nebo nastrouhanou čokoládu. Část si můžete nechat i na závěrečné posypání, ale když je čokoláda přímo v krému, narazíte na ni skoro v každém soustu.
8. Z vychladlého korpusu lžící vydlabejte nebo nožem opatrně seřízněte tenkou horní vrstvu. Po stranách nechte okraj a dole pevný základ, jinak se řezy budou špatně přenášet. Odebrané těsto rozdrobte do misky a zatím ho odložte stranou.
9. Na připravený korpus rozložte
banány. Menší můžete nechat vcelku, větší se hodí podélně rozpůlit. Pokud chcete pravidelnější řezy, nakrájejte banány na silnější kolečka a skládejte je těsně vedle sebe. Foto: Cooky.cz, Banány ukládejte na vydlabaný korpus.
10. Na banány naneste připravený
krém a rozetřete ho do vyšší vrstvy. Nemusí být dokonale uhlazený. U tohoto moučníku vypadá lehce nerovný povrch vlastně přirozeněji. Foto: Cooky.cz, Na banány rozetřete vyšší vrstvu krému.
11. Celý plech posypte
rozdrobeným kakaovým těstem. Právě tahle drobená vrstva dá řezům podobu, kvůli které připomínají Krtkův dort.
12. Hotový moučník dejte nejméně na
4 hodiny do lednice, ještě lepší je nechat ho chladit přes noc. Podávejte ho studený. Do druhého dne v lednici vydrží bez potíží, i když u nás se tahle část receptu ověřuje jen málokdy. Pár rad a tipů zkušené hospodyňky na závěr Pokud chcete pevnější krém, použijte mascarpone. Bude hutnější a řezy se pak krájí čistěji. Banány vybírejte zralé, ale ne rozměklé. Přezrálé kusy pustí příliš vlhkosti a náplň může být zbytečně mokrá. Korpus nevydlabávejte moc hluboko. Spodní část musí zůstat dost pevná, aby udržela banány i krém. Řezy krájejte až po odležení. Druhý den lépe drží tvar a chuť je příjemněji propojená.
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