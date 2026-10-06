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Krtci opustí zahradu dobrovolně, když do tunelu nasměrujete obyčejnou hadici. Druhá metoda s plevelem funguje ještě lépe

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K vyhnání krtků z vašeho pozemku vám postačí docela obyčejná hadice s vodou. Stačí ji jen použít jedním velmi šikovným způsobem.
Krtci se už na zahradě neukáží, vyženou je zbytky jídla a kousky novin

Krtci se už na zahradě neukáží, vyženou je zbytky jídla a kousky novin

Zdroj: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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