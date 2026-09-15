Krosček do hlavy, hit na Čecha i bitka. Nejvyšší hráč v dějinách NHL dělá rozruch ještě před startem sezony

Alexander Karmanov měří 216 centimetrů. Když si stoupne vedle Zdena Cháry, historického měřítka výšky v NHL, převyšuje ho o deset centimetrů. Sharks ho 27. června 2026 vybrali na 201. místě draftu, kalkulovaná sázka v posledním kole na fyzický nástroj, který se naučit nedá. Jenže první dva zářijové týdny ukázaly, že tenhle nástroj zatím nemá pojistku.
6. září: pětiminutový major a konec večera
North Bay Battalion hostil v přípravném utkání OHL Sudbury Wolves. Zápas byl od začátku fyzicky vyostřený, šarvátek se odehrálo víc. Karmanov ale překročil hranici. Po přerušení hry zasáhl cross-checkem do hlavy útočníka Braydena Bennetta, identifikace poškozeného vychází ze sekundárního přepisu původního oznámení OHL na síti X a z play-by-play záznamu. Rozhodčí okamžitě udělili pětiminutový major a trest do konce utkání.
Disciplinární komise OHL reagovala třízápasovou stopkou. Pro hráče draftovaného před necelými třemi měsíci ze sedmého kola to znamená ztrátu prvních soutěžních zápasů nového ročníku, tedy přesně těch minut, ve kterých měl dokazovat, že umí hrát kontrolovaně.
12. září: hit na Dvořáka a pět bitek za večer
Karmanov mezitím odcestoval na Rookie Faceoff, nováčkovský turnaj Sharks. V utkání proti Los Angeles Kings 12. září trefil tvrdým hitem českého obránce Jakuba Dvořáka. Dvořák po střetu zůstal na ledě, odešel zraněný, přesnou diagnózu Kings veřejně neupřesnili. V širším kontextu organizace šlo o hráče, který před kempem bojoval spíš o stabilnější roli v AHL než o místo v NHL, takže bezprostředním rizikem je hlavně ztracený čas v přípravě.
Reakce přišla okamžitě. Útočník LA Liam Lefebvre shodil rukavice a pustil se do Karmanova. Podle dostupných popisů měl moldavský obránce jasnou fyzickou převahu, zasadil několik pravých úderů a oba skončili na ledě. Zápas skončil 8:1 pro Sharks, ale čísla na ukazateli skóre vypovídala méně než atmosféra: pět bitek, 82 trestných minut. Jediný gól Kings vstřelil v čase 13:47 první třetiny český útočník Vojtěch Čihař po akci, kterou rozjel Jared Wright průnikem přes celé kluziště a finální přihrávku přidal Jared Woolley. Jinak Los Angeles ofenzivně neexistovalo.
Insider LA Kings popsal tempo jako „podobné hokeji, ale výrazně neuspořádanější“ kvůli minimální sehranosti. Trenér Kings ocenil, že hráči se za spoluhráče postavili. Šlo spíš o divoký exhibiční souboj než o regulérní utkání.
Proč ho Sharks vůbec draftovali
Sedmé kolo draftu je nízkonákladový risk. Sharks nedávali Karmanovovi vysokou pozici, ale vsadili na něco, co žádný trénink nevyrobí, 216 centimetrů a dosah, který z něj dělá unikát. Scoutingová poznámka na EliteProspects popisuje konkrétní mechanismus: jeho hůl zabírá obrovský prostor a vytlačuje útočné akce do méně nebezpečných zón. Kouč Sharks/Barracudy John McCarthy po debutu na Rookie Faceoff vypíchl právě tohle: v obranném pásmu Karmanov rozbil několik akcí čistě tím, že tam prostě byl.
Jenže rozměry mají druhou stranu. Čím vyšší hráč, tím náročnější práce nohou, tím těžší timing kontaktů, tím větší síla při každém zásahu, a tím menší tolerance, když kontakt přijde pozdě nebo vysoko. Karmanov měl už v 15 zápasech za Brantford Titans v GOJHL 68 trestných minut. V prvních 20 duelech za North Bay v OHL přidal dalších 29. A ještě před startem nového ročníku dostal třízápasovou stopku. To je profil výrazně syrového fyzického projektu.
Bez smlouvy, pod drobnohledem
K 15. září 2026 je Karmanov podle PuckPedia bez aktuální smlouvy se Sharks. To je klíčový detail. Nebavíme se o hráči, který už stojí jednou nohou na soupisce NHL, bavíme se o dlouhodobém projektu, u kterého organizace teprve rozhodne, jestli do něj vůbec investuje kontrakt.
Pro elitní prospekt z prvního kola by dva incidenty v jednom týdnu byly nepříjemností. Pro sedmé kolo draftu bez smlouvy jsou varovným signálem. Tolerance je menší, prostor pro chyby užší. Jakýkoli další disciplinární vzorec by mu cestu do organizace mohl reálně prodloužit.
Podle nás Karmanov většinu, ne-li celou sezonu 2026/27 stráví v North Bay. Incidenty ze září neotáčejí rozhodování směrem k NHL, naopak posilují logiku návratu do juniorky. Tam se musí naučit zvládat souboje čistěji, pracovat s nohama rychleji a proměnit svou výšku z disciplinárního rizika ve skutečnou zbraň.
Rozruch mu zvedl viditelnost. Ale viditelnost bez kontroly je v hokeji jen jiné slovo pro problém.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka