Krok zpět pro stadion za Lužánkami. Brno zrušilo řízení o pozemcích, vypíše novéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krok zpět pro stadion za Lužánkami. Brno zrušilo řízení o pozemcích, vypíše nové
Sychravé podzimní dny mohou být pro opuštěná zvířata dlouhé a smutné. V brněnském útulku na své trvalé...
Piráti v Brně tvrdí, že hnutí ANO tlačí na ostatní strany kvůli povolební spolupráci. Pokud prý ANO nebude...
Déšť v pátek neodradil návštěvníky brněnské zoo od prvního dne festivalu Smečky. Ten odstartoval Dnem...
Pranostiky zná snad každý, některé jsme slýchali už od dětství. Vybavíte si ale, jak přesně znějí?...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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