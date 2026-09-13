Krnov mění parkování. Nové automaty berou kartu a první půlhodina je zdarma pro všechny

Krnov mění parkování. Nové automaty berou kartu a první půlhodina je zdarma pro všechnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Cars parked on the urban street side
Letošní vinobraní bude pro české vinaře výrazně chudší. Podle prvních odhadů Svazu vinařů klesne sklizeň...
Okamžitá reakce policistů a moderní technologie zachránily předškolní dívku, která zmizela na odrážedle v...
Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po letech rozsáhlé rekonstrukce konečně ukáže veřejnosti. Od 25....
Čtyřicet Karouškových obrazů ze soukromých sbírek, tři plastiky jeho bratra Valeriána a kresby jeho...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →