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KRNAP smetl fámy o zavírání poboček muzeí, ministr odmítá odvolat ředitele

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Kolem vedení Krkonošského národního parku je rušno a mezi obavami z reorganizace se objevilo i varování před koncem některých poboček Krkonošského muzea. Správa KRNAP ale podobné scénáře odmítá a tvrdí, že žádný plán na jejich uzavření neexistuje.
KRNAP smetl fámy o zavírání poboček muzeí, ministr odmítá odvolat ředitele

KRNAP smetl fámy o zavírání poboček muzeí, ministr odmítá odvolat ředitele

Zdroj: krkonose.eu
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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