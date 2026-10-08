Krizové ohniště v Love Islandu usvědčilo Denise z porušení pravidel. Zorka všem pustila video z jeho soukromí

Love Island - epizoda 27. FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 27. FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 27. FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 27. FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 27. FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 27. FOTO: distr. TV Nova
Sedmadvacátá epizoda reality show Love Island přinesla vyvrcholení spekulací o tom, kdo z účastníků hrubě porušil pravidla soutěže. Pátrání po neupřímném hráči ukončila moderátorka Zorka Hejdová u krizového ohniště, kde nechala promítnout usvědčující materiály. Na obrazovce se objevil vzkaz od Denisovy partnerky z domova i záznamy natočené před jeho vstupem do vily. Pátrání po hříšníkovi po varování Zorky Hejdové
Varování moderátorky Zorky Hejdové zanechalo mezi soutěžícími ve vile nejistotu. Vyřazená Emily si balila kufry a ostatní účastníci v obýváku i během ranních příprav řešili, na koho přesně mířila slova o porušení pravidel. Ranní debaty v šatně a kosmetické místnosti se vedle hledání viníka stočily také k nočnímu intimnímu sblížení Viki s Honzou nebo ke společné sprše Matúše s Naty.
Společná párová jóga u bazénu po rozcvičce a snídani situaci na chvíli odlehčila, když si soutěžící dobírali Viki s Honzou kvůli jejich noční aktivitě. Hlavním tématem dne ale zůstávalo hledání neupřímného hráče. Vanesa, Pepe, Ondřej a Petr se sešli v altánku, kde se kvůli zvláštnímu chování shodli na jménu Denise. Ten veškerá podezření odmítal a v průběhu dne tvrdil, že je na výsledek pátrání sám zvědavý. Část vily v čele s Viki a Amélií podezřívala z porušení pravidel Matúše a řešila, zda jeho příchod po boku Emily nebyl pouhým kalkulem pro televizní show.
Polibky v Secret Garden ukončily soužití Ondřeje s Pájou
Souběžně s hledáním viníka vyvrcholila vztahová krize Ondřeje a Páji, která skončila jejich rozchodem. Pája sice před ostatními mluvila o vzájemném sbližování, jenže Amélie to ve zpovědnici označila za pouhé značkování teritoria. Ondřej si v pánské šatně postěžoval na vzájemnou komunikaci s tím, že se o jejich údajně definitivním rozchodu dozvídá z třetí ruky. Pepemu si pak postěžoval, že osmadvacetiletou ženu komunikovat učit odmítá.
Na Pepeho doporučení pozval Ondřej do Secret Garden Amélii. Po rozhovoru o rodině si dvojice vyříkala vzájemné sympatie a Ondřej se v Secret Garden s Amélií několikrát políbil. Po návratu do vily Ondřej vše otevřeně přiznal Páje, která reagovala chladnou gratulací, a oba se dohodli, že zůstanou jen přáteli. Páje vyjádřila podporu Julie, podle níž měl Ondřej nejdříve uzavřít předchozí vztah. Samotná Julie si během dne v klidu vyříkala drobné nedorozumění z minulosti s Pepem, když předtím projevila mírnou žárlivost kvůli jeho dřívějšímu polibku s Monikou.
Konflikt u večerního stolu dohnal Naty k slzám
Večerní párty u společného stolu otevřela další citlivá témata. Matúš se před všemi zvědavě vyptával Ondřeje na podrobnosti ze Secret Garden, což bylo Amélii s ohledem na přítomnou Páju nepříjemné. Kuba se u stolu zase zajímal o to, zda už má Pája ve vile vyhlédnutého někoho jiného.
Do hovoru u stolu vstoupila Amélie a zmínila pochybnosti televizních diváků o Matúšovi. Večerní párty skončila pro Naty v slzách, protože ji poznámka Amélie o pochybnostech kolem Matúše zasáhla, takže se rozplakala a odešla do koupelny. Matúš zamířil za ní, aby ji uklidnil, a po návratu ke stolu Amélii vytkl, že si podobné věci měli říct v soukromí.
Videozáznamy u krizového ohniště usvědčily Denise
Rozepři na párty přerušila textová zpráva, která soutěžící svolala k okamžitému krizovému ohništi. Zorka Hejdová svolala krizové ohniště a na místě vyzvala dotyčného účastníka, aby využil poslední šanci k přiznání. Slovo si vzal Denis, u ohniště však popřel, že má vztah, a místo upřímnosti zvolil slovní kličku s tvrzením, že v žádném vztahu rozhodně není.
Zorka jeho tvrzení utnula a nechala na obrazovce promítnout připravený videozáznam, který usvědčil Denise z porušení pravidel. Na obrazovce se pak objevil vzkaz od jeho partnerky z domova, usvědčující konverzace i videa natočená ještě před jeho vstupem do pořadu, což potvrdilo, že pravidla soutěže porušil právě Denis.
Sedmadvacátou epizodu reality show Love Island vysílá televize Nova FUN 8. října večer. Pro předplatitele je díl již nyní dostupný na platformě Oneplay.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, Oneplay).