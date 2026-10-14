Krize u Evy Burešové a Přemka Forejta? Zamilované fotky zmizely, zpěvačka prolomila mlčení!

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Kam se poděla jejich velká láska? Herečka a zpěvačka Eva Burešová (33) a známý šéfkuchař Přemek Forejt (39) se více než půl roku téměř neukazovali společně na veřejnosti a z jejich sociálních sítí se vytratily nové zamilované fotografie. Spekulace o možné partnerské krizi na sebe nenechaly dlouho čekat. Jenže Burešová nyní promluvila a překvapila nejen vyznáním lásky, ale také slovy o možné svatbě! Kam zmizela jejich láska z Instagramu?
Ještě dříve se společně objevovali na společenských akcích a fanouškům dopřávali pohled do svého soukromí. V posledních měsících ale nastala změna. Eva Burešová a Přemek Forejt se více než půl roku společně neukazovali na veřejnosti a nové romantické snímky na jejich profilech chyběly. Není proto divu, že se začaly objevovat otázky, zda je mezi nimi všechno v pořádku.
Zpěvačka však spekulace rázně odmítla. „Jsme pořád spolu a žádná krize tam není,“ ujistila. Zároveň vysvětlila, že s partnerem dávají přednost skutečnému životu před neustálým zveřejňováním společných fotografií. Šest let lásky a nečekané veřejné vyznání
Aby nebylo pochyb, Burešová se rozhodla svou lásku připomenout i na Instagramu. Právě 10. října totiž dvojice oslavila šest let společného vztahu. Zpěvačka zveřejnila společný snímek a připojila romantické vyznání.
„Je to boží, je to divoký. Je to přesně takový, jaký jsem vždy chtěla. Miluju Přemka Forejta,“ napsala ke společné fotografii.
Pozadu nezůstal ani samotný šéfkuchař. „I po šesti letech se na tebe pořád dívám jako na svatej obrázek,“ vyznal se Forejt na sociálních sítích. Romantickými slovy tak dvojice dala jasně najevo, že jejich vztah podle jejich vlastních vyjádření pokračuje. Burešová promluvila o svatbě! Řekla by ano?
Ačkoliv spolu tvoří pár už šest let, společně vychovávají děti a sdílejí rodinné zázemí, svatba zatím neproběhla. Eva Burešová ale přiznala, že případné žádosti o ruku by se rozhodně nebránila.
„Kdyby přišla žádost o ruku, řekla bych samozřejmě ano,“ svěřila se v rozhovoru pro Super.cz.
Herečka zároveň připomněla, že s Přemkem už nyní žijí jako manželé. Mají společný domov, hypotéku, děti i psy. Jediné, co jim podle jejích slov chybí, je společné příjmení. Zda se Forejt někdy rozhodne pokleknout s prstýnkem, zatím zůstává otázkou. Konec spekulací! Láska pokračuje mimo objektivy
Přestože se slavný pár v poslední době stáhl z veřejného života, podle vyjádření Evy Burešové žádná partnerská krize neprobíhá. Zamilované fotografie na Instagramu tak zřejmě jen ustoupily soukromému rodinnému životu.
Fanoušci se navíc mají na co těšit. Zpěvačka prozradila, že se s Přemkem společně objeví na letošním předávání cen Český slavík. Po měsících bez společných veřejných vystoupení tak dvojice plánuje opět vyrazit bok po boku mezi celebrity. Zdroj: Aplausin.cz, Super.cz, Blesk.cz, Ahaonline.cz a veřejné příspěvky Evy Burešové a Přemka Forejta na Instagramu