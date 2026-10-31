Kritik hokejových poměrů Hašek má jasnou podmínku. Kdo neodsoudí válku, nemá v Česku co dělat

V pátek 30. října 2026 zrušila Sportovní arbitráž v Lausanne (CAS) rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace (IIHF), která ruské týmy držela mimo její soutěže. Ještě týž den promluvil bývalý brankář v rozhovorech pro Sport.cz a iROZHLAS. Jeho požadavek je jednoduchý: Rus, který chce na českém území veřejně vystoupit, musí nejdřív jasně odsoudit ruskou imperialistickou válku. Kdo to neudělá, nemá u nás hrát, a podle Haška ani vstoupit na naše území. Nečeká přitom na hokejové funkcionáře. Výzvu adresuje vládě a zákonodárcům, protože podle něj právě oni léta přehazují odpovědnost na sportovní svazy. Spor se tím posouvá jinam. Nejde už jen o to, zda Rusové smějí hrát. Jde o to, kdo ponese odpovědnost za střet sportovního práva, státních pravidel a politické podpory Ukrajiny.
Verdikt, který přepsal hokejový kalendář
CAS podle agentury AP dospěl k závěru, že bezpečnostní obavy IIHF nebyly podloženy dostatečnými důkazy. Federace proto musí ruským reprezentacím umožnit start v soutěžích sezony 2026/27. Ruská hokejová federace tvrdí, že arbitráž smetla všech pět rozhodnutí rady IIHF z 27. července 2026 a že verdikt je konečný. Jde ovšem o stanovisko jedné ze stran sporu.
IIHF ve svém oficiálním stanovisku uvádí, že verdikt respektuje, ale nesouhlasí s ním. Své původní kroky obhajuje ochranou bezpečnosti účastníků a integrity soutěží. Zároveň upozorňuje na praktické dopady: turnaje jsou v pokročilé fázi příprav a změna se dotkne formátu, rozpisu, cestování, ubytování, bezpečnosti i koordinace s pořadateli a státními orgány.
Česka se verdikt týká velmi konkrétně. Ostrava hostí mistrovství světa hokejistek do 18 let, které se v RT TORAX Areně v Porubě hraje od 8. do 16. ledna 2027. České juniorky na něm obhajují bronz. Oficiální web turnaje v době naší rešerše uváděl osm účastníků: USA, Kanadu, Švédsko, Švýcarsko, Německo, Česko, Slovensko a Maďarsko. Rusko na seznamu chybělo. Podle Sport.cz se při jeho doplnění nevylučuje ani dodatečné zařazení Finska a rozdělení turnaje do dvou pětičlenných skupin. Oficiálně potvrzené to ale není.
Do začátku šampionátu zbývají zhruba dva měsíce a pořadatelé si podle Sport.cz ruskou účast zatím neumějí představit.
Odsoudit válku, jinak zůstat doma
Haškova podmínka nemíří plošně na každého Rusa. Jejím jádrem je zákaz veřejného sportovního vystoupení na českém území. Reprezentant podle něj nehraje jen sám za sebe, ale za stát. Pokud ruský sportovec válku neodsoudí, jeho start podle Haška normalizuje ruský stát i jeho agresi. Funguje jako reklama na ruskou imperialistickou válku.
Hašek přitom trvá na tom, že nestačí obecné „ne válce“. Chce jasné a oficiální odsouzení ruské války. Pro ty, kdo se k tomu odhodlají, žádá výjimku a podporu státu, protože jejich rodiny v Rusku mohou čelit tlaku. Tahle část jeho návrhu je méně vidět, ale je důležitá. Odlišuje ho od paušálního zákazu a otevírá dveře jednotlivcům, kteří riskují.
Praktický mechanismus však nepopsal. Kdo by prohlášení posuzoval, v jaké formě by muselo zaznít a zda by stačil příspěvek na sociální síti, zůstává otevřené. Podle nás by muselo jít o veřejné či úředně doložitelné prohlášení, které uzná stát nebo pořadatel. U hráček do 18 let je to otázka obzvlášť citlivá.
Na víza jako pojistku Hašek nespoléhá. Podle něj se dají snadno obejít přes jiný stát Evropské unie. Ruské hráčky prý odjedou na několik dní do Španělska, získají tam půlroční vízum platné v celém schengenském prostoru a pak mohou cestovat dál. Proto chce zákaz vystoupení ukotvit zákonem nebo vládní vyhláškou.
Stát, ne svaz
Nejostřeji Hašek míří na politiky. Podle něj léta alibisticky kritizují sportovní svazy a sportovce, ale sami jasná pravidla nepřijali. Jeho argument stojí na hierarchii: zákony země jsou nadřazené sportovnímu právu. Pokud stát start ruských reprezentantů zakáže, pořadatel ani hráči nenesou vinu, jen respektují zákon.
Hašek tvrdí, že v Česku by stačila vyhláška, kterou vláda dokáže připravit během týdne. Toto tvrzení se nám v dostupných zdrojích nepodařilo ověřit. Jisté je, že český stát už určitý rámec má. Vláda 6. září 2023 přijala usnesení č. 683, kterým souhlasila se zákazem účasti ruských a běloruských reprezentantů a týmů na sportovních akcích v Česku. Ministerstvo zahraničních věcí navíc žádosti o víza od Rusů a Bělorusů přijímá jen ve výslovně vyjmenovaných případech, ve všech ostatních je zastupitelské úřady odmítají.
Haškův požadavek tedy nepadá do prázdna, ale existující pravidla zpřísňuje. Dnešní český rámec ruské reprezentanty vylučuje plošně. Hašek přidává pozitivní podmínku: kdo chce vystoupit, musí válku výslovně odsoudit. V českých pravidlech, která jsme dohledali, nic takového není a zavedení by si podle nás vyžádalo nové rozhodnutí vlády, nikoli jen výklad toho stávajícího.
Svaz i ministerstvo stojí proti návratu Ruska, ale ne v Haškově formulaci. Generální sekretář Českého hokeje Jan Černý označil verdikt CAS za šok a postoj svazu za neměnný. S účastí Ruska na šampionátech během agrese vůči Ukrajině podle něj svaz absolutně nesouhlasí. Chce se obrátit na ministerstvo vnitra, další státní orgány a IIHF. O jednostranném bojkotu zatím nemluví.
Ministr pro sport Boris Šťastný proti verdiktu protestoval a za jednu z posledních možností označil právě víza. Zároveň upozornil, že pokud by Česko rozhodnutí CAS nerespektovalo, mohou českému hokeji hrozit velké finanční sankce. Proto sází na jednotný evropský postup. Odpovědnost, o které Hašek mluví, tak zatím visí mezi svazem, který čeká na stát, a státem, který zvažuje cenu za neposlušnost.
Lotyšský vzor a riziko kontumace
Hašek opakovaně odkazuje na Lotyšsko, které má cestu, jakou navrhuje, už za sebou. Lotyšský parlament Saeima 1. února 2024 schválil změnu sportovního zákona. Lotyšské národní týmy v kolektivních sportech nesmějí hrát proti Rusku a Bělorusku, a to ani tehdy, když soupeř nastupuje v neutrálním statusu. Lotyšsko také nesmí hostit zápasy, v nichž by tyto země hrály pod vlajkou nebo neutrálně. Zákaz platí pro dospělé, mládež i juniory. Zákonodárci ho přijali právě proto, aby se země při nevýhodném losu vyhnula kontumačním porážkám nebo pokutám. Tvrdá data o tom, jak se osvědčil, ale chybějí.
Česko by v odporu nebylo samo. Německý hokejový svaz, pořadatel mužského mistrovství světa 2027, návrat ruských týmů odmítl s tím, že by pro pořadatatele měl významné bezpečnostní, politické i ekonomické následky. Hašek ostatně sám říká, že nechce, aby Česko zůstalo jediné a aby jeho sportovci doplatili třeba vyřazením ze soutěží. Proto volá po koordinaci pořadatelských zemí a svazů.
Kolik by vzdor stál, je nejistější část jeho úvahy. Hašek tvrdí, že bez širší dohody hrozí českému svazu vyřazení. Pokud by však odmítnutí zápasu nařizoval zákon, šlo by prý jen o ztrátu tří bodů. Pravidla IIHF to takto jednoznačně neříkají. Pravidlo 73 aktuálních pravidel stanoví, že tým odmítající hrát může mít zápas kontumovaný a případ se hlásí příslušným orgánům k dalšímu řízení. Tři body odpovídají hodnotě výhry v základní hrací době, ale že by sankce skončila právě u nich, z pravidel nevyplývá. Konečné slovo by měly disciplinární orgány federace.
Hašek tedy pojmenoval dilema, kterému se ministerstvo, svaz i pořadatelé zatím vyhýbají: buď nést riziko sankcí, nebo pustit na led tým státu, který vede válku. Pokud vláda jeho výzvu přijme, přenese odpovědnost tam, kam ji umisťuje on, tedy na sebe. Pokud ne, rozhodne se v Ostravě až v lednu, nejspíš na ledě a před tribunami.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek