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Kritici ho strhali, v Americe ho sledovalo 19 milionů lidí. Spin-off Yellowstonu se vrací a k nám míří už v pátek

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Kayce Dutton vyměnil ranč za odznak a Američanům to stačilo. Seriál Marshals: Příběh z Yellowstonu (Marshals: A Yellowstone Story) kritici odbyli jako šablonovitou střílečku, přesto se stal nejsledovanějším seriálem amerických televizních stanic. Teď se vrací s 2. řadou, ve které jde o Kayceho syna,
Kritici ho strhali, v Americe ho sledovalo 19 milionů lidí. Spin-off Yellowstonu se vrací a k nám míří už v pátek

Kritici ho strhali, v Americe ho sledovalo 19 milionů lidí. Spin-off Yellowstonu se vrací a k nám míří už v pátek

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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