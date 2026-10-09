Kritici ho strhali, v Americe ho sledovalo 19 milionů lidí. Spin-off Yellowstonu se vrací a k nám míří už v pátek

Americká televize CBS uvedla první díl 2. řady s názvem All Hat No Cattle v neděli 4. října a další epizody posílá do vysílání každý týden. U nás seriál znovu poběží exkluzivně na
SkyShowtime, a to od 9. října, jak informoval server Parabola. Mezi americkou a českou premiérou tak tentokrát leží jen pět dní. O čem bude 2. řada seriálu Marshals?
Kayce Dutton (
Luke Grimes) se po konci Yellowstonu snaží žít jako americký federální maršál, jenže klid nemá ani teď. V úvodu nové řady podle oficiálního popisu CBS unese jeho syna Tatea (Brecken Merrill) ranař Tom Weaver. Kayce se ho pak vydá zachránit na vlastní pěst a proti všem pravidlům.
Maršálové přitom narazí na mocnou zločineckou síť, která souvisí s bojem o půdu v East Campu. Násilí, které se rozpoutá, ohrozí všechno, na čem Kaycemu záleží, a připomeňme, že po konci Yellowstonu přišel i o manželku Monicu.
Ve vedlejších rolích se vrací Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means a Mo Brings Plenty. Nově se přidá Marque Richardson jako náměstek státního zástupce Patrick Burns a do světa Duttonů se vrátí i Jefferson White jako Jimmy Hurdstrom.
Foto: Paramount+ Foto: Paramount+ Kritici ohrnuli nos, diváci ne
První řada měla třináct dílů a recenzenti k ní byli nemilosrdní. Na agregátoru Rotten Tomatoes skončila na 48 % od kritiků a jen 28 % od publika, připomíná magazín
Forbes. Sledovanost ale vypráví úplně jiný příběh.
Premiéru za sedm dní vidělo napříč platformami 20,6 milionu lidí a celá řada měla v průměru 19,3 milionu diváků za 35 dní. Marshals se tak stal nejsledovanějším seriálem amerických televizních stanic v sezóně 2025 až 2026 a CBS ho prodloužila jen pár týdnů po startu.
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Za seriálem stojí showrunner Spencer Hudnut a
Taylor Sheridan je u něj „jen“ výkonným producentem, s menším vlivem, než bývá u jeho seriálů zvykem. Možná právě proto má Marshals blíž ke klasické kriminálce s případem týdne než k rodinné sáze, kterou Yellowstone proslul. Fanouškům Duttonů to ale zjevně nevadí.
A jak seriál hodnotí Češi?
Čeští diváci jsou přísnější než ti američtí, ale ne tolik jako kritici. Na
ČSFD má první řada 54 % z více než pěti stovek hodnocení, na Kinoboxu 63 %. Na srovnání s Yellowstonem s Kevinem Costnerem se přitom odvolává skoro každý komentář.
Jeden z uživatelů ČSFD píše, že Yellowstone byl mnohem lepší, ale bavil se a potěšilo ho, kolik starých postav se v novince objevilo. Vadilo mu jen, že je každý díl stejný: maršálové někam vtrhnou, vytáhnou zbraně a střílí se proti přesile. Jiný divák naopak dal devět z deseti s tím, že atmosféra Montany a rodinná pouta zůstala zachovaná, i když ranč hraje mnohem menší roli.
Najdou se i tvrdší hlasy, podle kterých jde o schematickou skládačku pro nenáročného diváka, jen zasazenou do kulis Yellowstonu. Pro fanoušky moderního
westernu, kteří po Duttonech pořád nemají dost, je to ale nejbližší náhrada, jakou teď mají. Foto: Paramount+ Kdy vyjde 2. řada Marshals v Česku?
Natáčení druhé řady začalo letos v červnu v Park City v Utahu, takže od kamer do vysílání uběhly jen čtyři měsíce. V Americe teď nové díly běží každou neděli večer, takže pokud se chcete vyhnout spoilerům, držte se pár dní raději dál od amerických fanouškovských fór.
Druhá řada seriálu Marshals: Příběh z Yellowstonu bude mít na SkyShowtime premiéru 9. října. Zdroje: CBS, Forbes, Parabola, ČSFD, Kinobox