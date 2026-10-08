Kristýně bylo 18 a místo vysoké školy si vzala do péče 7 sourozenců. Alternativa byl dětský domov a rozdělení rodiny

Kristýně bylo 18 a místo vysoké školy si vzala do péče 7 sourozenců. Alternativa byl dětský domov a rozdělení rodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
děti na trávníkuZdroj: Freepik
Článek byl publikován 08.10.2026 07:24
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