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Kristýně bylo 18 a místo vysoké školy si vzala do péče 7 sourozenců. Alternativa byl dětský domov a rozdělení rodiny

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Osmnáctiletá dívka nehodlala nečinně přihlížet tomu, jak její bratři a sestry skončí v dětském domově. Kontaktovala úřady, aby se mohla stát jejich opatrovnicí.
děti na trávníku

děti na trávníku

Zdroj: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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