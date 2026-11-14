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Kristian: Nový musel stát na cihlách a snímek vznikal pod tlakem německých okupačních úřadů

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Snímek Kristian musel čelit tlaku Němců i Goebbelse. Režisér Martin Frič upravoval výšku Oldřicha Nového pomocí cihel, ten zase hlídal svou tvář.
Kristian

Kristian

Zdroj: FOTO:Willy Ströminger, distr. Česká televize
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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