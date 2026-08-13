Kriminální drama ze staré školy v prvním traileru. Hvězdní herci a Papírový tygr svádějí boj s mafií

V centru chváleného příběhu stojí bratři Irwin a Gary Pearlovi v podání Milese Tellera a Adama Drivera. Zatímco Irwin vede spořádaný rodinný život s manželkou Hester (Scarlett Johansson) a dospívajícími syny, Gary se po odchodu od policie pohybuje v mnohem kalnějších vodách. Když bratrovi nabídne zdánlivě legální obchodní příležitost spojenou s ruskými přistěhovalci, Irwin podlehne poněkud naivní, i když zdravé rodinné důvěře. Z lukrativního kšeftu se postupně stává nebezpečná partie s lidmi, kteří si své představy o obchodním partnerství vykládají poněkud jinak.
Gray, jenž ve Ztraceném městě Z, Ad Astra nebo Imigrantovi opakovaně propojoval osobní dramata s velkými tématy, tentokrát setrvává v ulicích New Yorku a vrací se k policejnímu, respektive mafiánskému podsvětí jako v krimi Noc patří nám. Papírový tygr přitom není klasickou gangsterkou, v níž se postavy předhánějí v utajování svých skutečných záměrů. Napětí vyvstává spíš ze střetu rodinné soudržnosti a prostředí, v němž moc, peníze, korupce a zastrašování postupně pronikají i tam, kde by je spořádaní lidé nejméně čekali.
Teaser zatím pochopitelně mnoho neprozrazuje, ale jeho několik úderných obrazů dobře vystihuje dobovou atmosféru i rostoucí nebezpečí. New York je dřímající a probouzející se městskou džunglí, v níž jediný přešlap přitáhne pozornost organizovaného zločinu. V samotném filmu pak Gray podobně jako ve svých nejlepších kriminálních dramatech staví proti žánrovým očekáváním především lidské rozhodování – postavy často reagují jinak, než by hollywoodská pravidla předepisovala, a právě jejich upřímnost se stává jedním z hlavních zdrojů napětí.
Papírový tygr tak na první pohled nabízí jednoduchou kriminální zápletku, pod níž se ale ukrývá Grayovo tradiční téma rodiny jako morálního těžiště. Scarlett Johansson v roli Hester představuje právě tento nehybný pilíř, zatímco Tellerův Irwin se mezi bezpečným životem a nebezpečím za hranicí zákona snaží udržet svět pohromadě. Adam Driver pak ztvárnil dominantní a fascinující postavu, jejíž přítomnost může celý tento pečlivě vybudovaný řád nebezpečně vychýlit. Do českých kin Papírový tygr dorazí 12. listopadu a diváci rochnící se v žánrovkách ze staré školy by měli zůstat v pozoru.
Podívejte se na žebříček nejlepších kriminálek podle databáze Kinoboxu.
Zdroje: Neon, Kinobox, KVIFF