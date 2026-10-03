Křen bez štiplavosti je k ničemu. Návod přímo z Malína ukazuje, jaké chyby rozhodně nedělat

Ignác Paták, autor staré malínské příručky o pěstování křenu, to popsal lapidárně: kdo v červnu neprotrhá porost, sklidí „mnoho kořínků, ale žádný kořen“. Tahle věta platila v Malíně před sto lety a platí i dnes na každém českém záhonu. Síla křenu se nebuduje hnojivem na podzim ani zálivkou v srpnu. Buduje se v okamžiku, kdy zahrádkář poklekne k řádku, odhrne hlínu a rozhodne, co z rostliny zůstane a co musí pryč. Kdo tento krok vynechá, přesměruje veškerou energii do bočního obrůstání, a v říjnu vytáhne ze země svazek slabých, rozvětvených kořínků místo jednoho pevného, hladkého a štiplavého kořene.
Pytlovina na jaře: zapomenutý trik jednoletého pěstování
Než se dostaneme k červnovému zásahu, stojí za to pochopit, kde se problém rodí. U jednoletého způsobu pěstování z kořenových řízků začíná kvalita budoucího kořene už při přípravě sadby. Střední část řízku se otře hrubou pytlovinou nebo hadrem, čímž se odstraní drobné pupeny. Právě z nich by jinak vyrážely postranní kořeny a vegetativní výhony po celé délce řízku. Ponechají se pouze pupeny na horním a spodním konci, horní pro nať, spodní pro hlavní kořen.
Proč se o tomto kroku tak málo mluví? Podle textu proto, že většina českých zahrádkářských návodů popisuje víceletý režim pěstování, kde se řízky neupravují každý rok. Pytlovina patří primárně k jednoletému způsobu, který praktikovali třeba právě malínští pěstitelé. Kdo sází křen poprvé z nakoupených řízků a tento krok přeskočí, zadělává si na potíže ještě dřív, než rostlina vůbec zakoření.
Červnové jednocení: nejlevnější investice do silného kořene
Ať už jste řízky otírali, nebo pěstujete křen na stejném místě několik let, červen zůstává měsícem, který láme celou sezónu. V první až třetí dekádě června, zhruba měsíc po ujmutí jarní sadby, jsou výhony už dostatečně vyvinuté na to, aby šlo rozpoznat silné od slabých. A právě teď přichází klíčový zásah:
- Odhrnout půdu kolem rostliny tak, aby se odkryl hlavní kořen i boční kořínky.
- Vytrhat přebytečné výhony a ponechat jen jeden, maximálně dva nejsilnější.
- Odstranit postranní kořeny, které odčerpávají zásobní látky z hlavního kořene.
- Zahrnout hlínu zpět a přihnojit jednou dávkou NPK.
Paták ve své malínské příručce popisuje, že po vytrhání slabších výhonů „všecka síla“ žene do ponechaného kořene. Logika je prostá: méně hlav, ale zdravé listy rovná se mohutnější kořen. Listy totiž fungují jako plíce a ústa rostliny; omlátit je znamená podkopat fotosyntézu a tím i růst. Redukujte výhony, chraňte nať.
Celý zásah zabere u malého záhonu čtvrt hodiny. Žádné speciální nářadí, žádný náklad. Přesto ho řada pěstitelů vynechává v domnění, že křen je „samorost“, který si poradí sám. Poradí, jenže výsledek bude odpovídat tomu, kolik pozornosti dostal.
Druhá kontrola přichází v červenci až na začátku srpna. Znovu odhrňte zeminu, odstraňte nově narostlé boční kořeny a zkontrolujte, zda se neobjevily další výhony. Pokud křen nasadil květenství, odstraňte ho; květ rostlinu zbytečně vysiluje na úkor podzemní části.
Vláha a sucho: tichý sabotér štiplavosti
I dokonale projednocený porost selže, pokud mu chybí voda. Křen v suché půdě tvoří úzké, tuhé kořeny s nižší šťavnatostí. Průběžná zálivka při delším suchu, zejména v červnu a červenci, kdy kořen nejintenzivněji přibírá na objemu, dokáže výrazně ovlivnit konečnou kvalitu. Nejde o zaplavování záhonu; stačí udržovat rovnoměrnou půdní vlhkost. Podle Zahrádkářské poradny patří vysychavé, lehké půdy mezi největší rizika pro pěstování křenu vůbec.
Sklizeň po mrazu a skladování, které uchrání říz
Správně vedený křen odmění pěstitele na podzim kořenem dlouhým přes 25 centimetrů, rovnoměrným, na řezu bílým až smetanovým a po nastrouhání intenzivně vonícím. Ideální čas pro sklizeň nastává po prvních mrazech, kdy nať uvadne nebo zmrzne. Chlad kořenu prospívá; podle příručky USDA se „otužený“ kořen skladuje lépe než ten vytažený v době aktivního růstu.
Pro domácí podmínky se osvědčilo uložení celých, neloupaných kořenů do vlhkého písku nebo pilin v tmavém, chladném sklepě. Menší množství zvládne i lednice; kořen zabalte do navlhčené textilie nebo vložte do sáčku s vlhkým pískem. Zásadní je kombinace chladu a vysoké vlhkosti. Při pokojové teplotě křen rychle ztrácí svou charakteristickou ostrost a nastrouhaný v lednici slábne už během jednoho až dvou měsíců.
Jak poznat, že jste v červnu udělali chybu
Varovné signály se dají vyčíst ještě před sklizní: z jednoho místa vyrůstá několik růžic listů, nať je bujná, ale po odhrabání zeminy vidíte husté boční kořeny kolem hlavního. Na podzim pak z jedné jamky místo jednoho kořene vyletí pět až deset kusů, tenkých, rozvětvených, kulinárně málo hodnotných. Pokud tyto znaky poznáváte, letošní sezóna ještě nabízí šanci na nápravu: i v červenci lze odhrnout půdu, odstranit přebytečné výhony a ponechat jen nejsilnější. Výsledek sice nebude učebnicový, ale pořád výrazně lepší než u zcela zanedbaného porostu.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková