Krémový cheesecake bez pečení: Jednoduchý, rychlý a chutná přesně jako populární Snickers tyčinka – 100 % doporučuji

Snickers cheesecake s karamelem a ořechy je dezert pro všechny, kteří si rádi dopřejí něco opravdu sladkého a pořádně krémového. Oblíbená kombinace karamelu, čokolády a ořechů připomíná známou tyčinku Snickers, tentokrát ale v podobě nepečeného cheesecaku. Díky tomu působí slavnostně, i když jeho příprava nevyžaduje zapínání trouby.
Spojení cheesecaku a tyčinky Snickers je moderním nápadem, který staví na chutích, jež spolu dobře fungují. Základem je křupavá sušenková vrstva, na níž se vyjímá jemná sýrová náplň obohacená karamelem a kousky čokoládové tyčinky. Celý dezert pak doplňuje další vrstva karamelu, ořechy a čokoláda.
Právě výrazná sladkost dává prostor pro nejrůznější obměny. Kdo má raději hořkou čokoládu, může ji použít místo mléčné a příjemným zpestřením bude také špetka soli v karamelu. Ořechy lze zvolit podle chuti, skvěle se hodí například arašídy, lískové nebo vlašské ořechy. Pokud chcete ještě výraznější chuť, můžete část sušenkového základu připravit z čokoládových sušenek.
Nepečený Snickers cheesecake se hodí na oslavy, víkendové návštěvy i chvíle, kdy máte chuť připravit něco výjimečného bez dlouhého pečení. Nejlépe chutná dobře vychlazený, kdy náplň krásně zpevní a jednotlivé vrstvy se příjemně propojí. A pokud máte slabost pro karamel a čokoládu, je dost pravděpodobné, že u jednoho kousku nezůstanete.
Máslo rozpusťte v rendlíku nebo v menším hrnci na mírném ohni. Mezitím celozrnné sušenky rozdrťte najemno a smíchejte je s rozpuštěným máslem. Směs důkladně promíchejte, aby byly sušenky rovnoměrně zvlhčené.
Dno dortové formy o průměru 20 cm vyložte pečicím papírem. Sušenkovou směs nasypte do formy a pomocí dna sklenice ji rovnoměrně upěchujte do hladké vrstvy. Formu vložte do lednice a nechte základ ztuhnout.
Želatinu nasypte do mléka a nechte několik minut nabobtnat. Poté směs za mírného zahřívání zahřejte, dokud se želatina úplně nerozpustí. Dbejte na to, aby se směs nezačala vařit, protože příliš vysoká teplota by mohla ovlivnit její želírovací schopnost.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha a zatím ji odložte stranou. V jiné míse prošlehejte tvaroh s 300 g karamelu, dokud nevznikne hladká směs. Poté do ní opatrně vmíchejte připravenou šlehačku, aby náplň zůstala lehká a nadýchaná.
Do rozpuštěné želatiny vmíchejte jednu lžíci tvarohové směsi. Tím želatinu postupně vyrovnáte s teplotou náplně a zabráníte vzniku hrudek. Temperovanou želatinu za stálého míchání pomalu vlijte do tvarohové směsi a vše důkladně spojte.
Tyčinky Snickers nakrájejte na malé kousky. Vsypte je do připravené sýrové náplně a opatrně je vmíchejte, aby se kousky rovnoměrně rozprostřely. Náplň už zbytečně dlouho nemíchejte, aby si zachovala krémovou konzistenci.
Připravenou náplň rovnoměrně rozetřete na vychlazený sušenkový základ. Povrch uhlaďte stěrkou a formu vraťte do lednice. Cheesecake nechte chladit nejméně 4 hodiny, ideálně však přes noc, aby náplň dostatečně zpevnila.
Po důkladném vychlazení opatrně uvolněte cheesecake z dortové formy. Povrch potřete 200 g karamelu a rovnoměrně ho rozetřete až k okrajům. Pracujte opatrně, aby se karamel nesmíchal s krémovou vrstvou.
Cheesecake ozdobte nasekanými ořechy, kousky čokoládové tyčinky Snickers a nastrouhanou čokoládou. Dekoraci můžete rozdělit po celém povrchu nebo ji soustředit do středu dortu. Před podáváním nechte cheesecake ještě krátce odležet v chladu, aby zůstal pevný a dobře se krájel.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová