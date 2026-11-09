Krémové mini dortíčky s karamelovou polevou vypadají jako z cukrárny. Když tchyně zjistila z čeho jsou, zůstala v šoku

Dýně už dávno nepatří jen do polévky, rizota nebo podzimních slaných pokrmů. V českých kuchyních si postupně našla cestu také do moučníků, kde dokáže příjemně překvapit. Vzpomínáte si, kdy jste ji naposledy použili do sladkého dezertu? Právě její přirozená nasládlost, jemná chuť a schopnost vytvořit vláčnou strukturu z ní dělají zajímavou surovinu pro domácí pečení. A když se spojí s tvarohem, skořicí a karamelem, vznikne kombinace, která se k chladnějším podzimním dnům skvěle hodí.
Pro tyto mini cheesecaky se výborně hodí dýně Hokkaido. Její dužina má po upečení příjemně sladkou, lehce oříškovou chuť a hustou konzistenci. Obsahuje beta-karoten, který tělo přeměňuje na vitamin A, a zároveň poskytuje vlákninu. Velkou výhodou je, že ji nemusíte loupat, protože slupka při tepelné úpravě změkne. Do dezertů se proto hodí nejen pro svou chuť, ale také pro snadné zpracování.
Dýňové pyré si můžete připravit i den předem a uchovat ho v lednici, takže samotná příprava dezertu bude pohodlnější. Pokud vám trochu zbyde, využijete ho také do lívanců, muffinů nebo domácího perníku. Mini cheesecaky navíc nemusíte podávat pouze při slavnostní příležitosti. Připravte je třeba na víkendovou návštěvu nebo jako sladkou tečku po nedělním obědě. Vlastní mistička pro každého hosta působí elegantně a odpadá starost s krájením i přenášením jednotlivých kousků.
Máslové sušenky rozdrťte v mixéru najemno, případně je vložte do pevného sáčku a rozválejte válečkem na jemnou drť. Máslo rozpusťte a nechte mírně vychladnout. Poté ho vmíchejte do rozdrcených sušenek, až vznikne směs připomínající vlhký písek.
Připravte si 8 menších zapékacích mističek o objemu přibližně 180–200 ml. Sušenkovou směs rozdělte do všech mističek a rovnoměrně ji rozprostřete na dno. Pomocí dna malé skleničky nebo lžíce ji důkladně upěchujte, aby při krájení a nabírání držela pohromadě.
Do větší mísy dejte tvaroh, mascarpone, cukr, bramborový škrob a vanilkový extrakt. Vše krátce prošlehejte na nízké otáčky, aby vznikl hladký krém bez hrudek. Poté postupně přidávejte vejce, vždy jedno po druhém, a každé krátce zapracujte. Směs zbytečně dlouho nešlehejte, aby se do ní nedostalo příliš mnoho vzduchu.
Hotovou sýrovou náplň rozdělte na 2 stejně velké části. Do jedné vmíchejte vychladlé dýňové pyré a mletou skořici. Pomocí stěrky vše promíchejte do hladkého oranžového krému. Druhou část ponechte světlou.
Na připravené sušenkové základy rozdělte nejprve dýňovou náplň. Povrch jemně uhlaďte a poté opatrně přidejte světlou tvarohovou vrstvu. Pracujte pomalu, aby se obě barvy příliš nepromíchaly a po upečení vytvořily pěkný dvoubarevný vzhled.
Mističky postavte na plech a vložte do trouby předehřáté na 160 °C při horním a dolním ohřevu. Pečte přibližně 25–30 minut. Okraje cheesecaků by měly být pevné, zatímco střed může zůstat lehce chvějivý. Po upečení troubu vypněte a nechte dezerty krátce dojít při pootevřených dvířkách.
Upečené cheesecaky vyjměte z trouby a nechte je zcela vychladnout při pokojové teplotě. Poté je přesuňte do lednice alespoň na 3–4 hodiny, ideálně však přes noc. Díky pomalému chlazení náplň zpevní a získá příjemně krémovou konzistenci.
Na karamelovou polevu nasypte cukr do menšího kastrůlku se silnějším dnem a přidejte vodu. Zahřívejte na středním plameni bez míchání lžící, dokud se cukr nerozpustí a nezíská jantarovou barvu. Kastrůlkem můžete podle potřeby jen lehce zakroužit, aby se karamel zahříval rovnoměrně.
Do horkého karamelu přidejte máslo a míchejte, dokud se zcela nerozpustí. Poté za stálého míchání pomalu přilévejte smetanu, ideálně předem mírně ohřátou. Směs bude prudce pěnit, proto postupujte opatrně. Na mírném ohni ještě 1–2 minuty míchejte, až vznikne hladká omáčka, a nechte ji úplně vychladnout.
Smetanu ke šlehání dobře vychlaďte a vyšlehejte dotuha. Vychlazené cheesecaky přelijte karamelovou polevou a každý ozdobte bohatou šlehačkovou čepičkou. Podle chuti můžete přidat také několik nasekaných pekanových nebo vlašských ořechů. Dezert podávejte dobře vychlazený.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová