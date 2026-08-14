Krémové Ferrero Rocher řezy na plech – nejlepší dezert, jaký znám. Recept na krém si určitě zapište, chutná totiž naprosto geniálně

Krémové Ferrero Rocher řezy na plech jsou moučník pro chvíle, kdy máte chuť na výraznou čokoládovou chuť, karamel a pořádnou porci lískových oříšků. Jemný korpus, hladký krém s karamelovým základem a oříšková vrstva připomínají oblíbené pralinky, ale v domácí podobě působí mnohem velkoryseji. Řezy jsou vláčné, krémové a zároveň příjemně křupavé, takže se v nich střídá několik různých textur. Právě díky tomu nezůstane u jednoho kousku.
Na tomto moučníku je příjemné, že se hodí jak na běžné víkendové pečení, tak na narozeninovou oslavu nebo sváteční stůl. Přestože na první pohled vypadají jako dezert z cukrárny, nemusíte kvůli nim shánět žádné zvláštní suroviny. Nejvíce vyniknou kvalitní čokoláda a lískové oříšky, protože právě ony dávají řezům charakteristickou chuť. U čokolády se vyplatí sáhnout po takové, kterou máte rádi i samotnou, její chuť se v krému neztratí.
Důležitou součástí výsledku je také správná konzistence. Řezy potřebují po dokončení několik hodin v chladu, aby se krém zpevnil a jednotlivé vrstvy se propojily. Druhý den bývají často ještě lepší než krátce po přípravě, protože korpus zvláční a oříšková s čokoládovou chutí se krásně rozleží. Před podáváním je stačí nakrájet na menší kostky a případně doplnit několika nasekanými lískovými oříšky. Ke kávě nebo šálku čaje je to přesně ten druh moučníku, který zmizí ze stolu dřív, než stačíte nabídnout druhý kousek.
Troubu předehřejte na 170 °C a čtvercovou formu o velikosti přibližně 20 × 20 cm vyložte pečicím papírem. Vejce s cukrem šlehejte alespoň 8 minut, dokud nevznikne světlá a velmi nadýchaná pěna. Mouku promíchejte s bramborovým škrobem, prosejte ji a po částech ji opatrně vmíchejte stěrkou do vaječné směsi.
Těsto nalijte do připravené formy a povrch lehce uhlaďte. Pečte 45 – 50 minut, dokud není korpus pružný a špejle zapíchnutá doprostřed nevyjde suchá. Upečený korpus nechte několik minut odpočívat ve formě, poté jej vyjměte a nechte zcela vychladnout na mřížce.
Lískové oříšky rozložte na plech a opražte je v troubě předehřáté na 190 °C přibližně 8 – 10 minut. Po vychladnutí je promněte v čisté utěrce, aby se odstranila většina slupek. Přibližně 100 g oříšků rozmixujte na jemnou pastu společně s olejem a kakaem.
Hořkou čokoládu nalámejte na menší kousky a rozpusťte ji ve vodní lázni. Nechte ji mírně zchladnout a poté ji vyšlehejte společně s karamelovým salkem do hladkého krému. Nakonec přidejte připravenou oříškovou pastu a špetku soli a vše znovu krátce promixujte.
Vychladlý korpus vodorovně rozkrojte na dvě stejné části. Spodní plát potřete přibližně polovinou krému a přiklopte druhou částí korpusu. Zbylým krémem potřete celý povrch řezů a část si můžete ponechat na závěrečné zdobení.
Zbývající lískové oříšky nasekejte nahrubo a rovnoměrně jimi posypte povrch moučníku. Podle chuti ozdobte několika kopečky krému a celými lískovými oříšky. Hotové Ferrero Rocher řezy na plech uložte alespoň na 2 hodiny do lednice, aby krém zpevnil a jednotlivé chutě se dokonale propojily. Poté nakrájejte na úhledné kostky a podávejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová