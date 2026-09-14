Krémová dýňová roláda, která potěší rodinu i nečekanou návštěvu. Podzimní barevná pochoutka

Podzim si o dýňové moučníky říká skoro sám. Dýňová roláda u nás doma patří k receptům, které se na stole dlouho neohřejí, což mě pokaždé trochu překvapí. Díky dýňovému pyré je krásně vláčná, voní po skořici, zázvoru a muškátovém oříšku a nepotřebuje žádné zvláštní suroviny. Když mám v lednici už upečenou hokkaido dýni, jde práce podstatně rychleji.
Na téhle roládě mám ráda, že na pohled působí
svátečně, ale ve skutečnosti se s ní člověk moc nenadře. Těsto je blízké jemnému piškotu, jen dýně mu pomůže k měkčí struktuře a při stáčení se chová o něco poslušněji. Nejčastěji používám pyré zhruba z kilové dýně. Dýni rozpůlím, upeču nasucho a po vychladnutí ji rozmixuji. Část skončí v roládě, zbytek obvykle putuje do polévky, nebo někam do těsta. omáčky
Můj tip: U koření bych nezůstávala jen u skořice a zázvoru. Stačí malá špetka muškátového oříšku a chuť se pěkně zakulatí. Kdo má po ruce jen perníkové koření, vystačí si s ním také, ale muškátový oříšek tomu podle mě dá ten příjemně teplý tón. Recept na podzimní dýňovou roládu
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 15 minut Chlazení: 30 minut Počet porcí: 10 až 12 plátků Ingredience pro přípravu
Dýňový plát: 3 ks vejce 200 g cukru krupice 150 g dýňového pyré z hokkaido dýně 150 g hladké mouky 1 lžička kypřicího prášku do pečiva 1 špetka soli 1 lžička dýňového koření
Dýňové koření: 1/2 lžičky mleté skořice 1/4 lžičky mletého zázvoru 1 špetka mletého nového koření 1 špetka muškátového oříšku
Krém: 250 g mascarpone 250 g měkkého tvarohu 2 až 3 lžíce moučkového cukru 1 lžička citronové šťávy nebo 1 až 2 lžíce karamelu podle chuti
Volitelný dekor: 1 lžíce kakaového těsta nebo hustší směsi s černým kakaem Postup přípravy vláčné dýňové rolády
1. Začněte
dýňovým pyré. Omytou hokkaido dýni rozkrojte, vydlabejte semínka a položte ji na plech řezem dolů. Pečte nasucho při 190 °C zhruba 35 až 45 minut, dokud dužina nezměkne. Pak ji rozmixujte dohladka a nechte vychladnout.
2. Troubu nastavte na
180 °C. Nízký plech vyložte pečicím papírem nebo silikonovou podložkou. Pokud budete dělat dekor, naneste na podložku tenkou vrstvu kakaové směsi do zvoleného vzoru a nechte ji asi 5 minut krátce zapéct.
3. Do mísy dejte
vejce a cukr. Šlehejte několik minut, až vznikne světlá hustší pěna. Tohle se nevyplatí uspěchat, protože dobře vyšlehaná vejce pomáhají tomu, aby byl plát pružný a při rolování zbytečně nepraskal.
4. K vyšlehaným vejcím přidejte
dýňové pyré a jen krátce promíchejte. Vedle v misce smíchejte mouku, kypřicí prášek, sůl a dýňové koření. Suché suroviny potom opatrně zapracujte do těsta.
5. Těsto rozetřete na plech do rovnoměrné vrstvy. U dekoru postupujte trochu opatrněji, aby se vzor nerozmazal víc, než je nutné. Pečte při
180 °C asi 10 až 12 minut, až bude plát pružný a povrch suchý.
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6. Horký plát překlopte na čistou utěrku nebo na nový kus pečicího papíru. Spodní papír či podložku stáhněte pomalu, bez trhání. Plát hned, dokud je teplý, srolujte a nechte ho vychladnout v tomhle tvaru. Doma tenhle krok nevynechávám, u rolád dělá hodně.
Zatím připravte krém
7. Promíchejte
mascarpone, tvaroh a moučkový cukr. Nakonec přidejte citronovou šťávu, pokud chcete svěžejší chuť, nebo trochu karamelu, když má být krém jemnější a sladší.
8. Vychladlý plát opatrně rozviňte. Jestli jste pekli na silikonové podložce s dekorem, povrch by měl být hladký a vzor dobře viditelný. Krém rozetřete po celé ploše, jen u krajů nechte malou rezervu, aby při stáčení neutíkal ven.
9. Plát znovu stočte, pevně, ale bez zbytečného mačkání. Hotovou
dýňovou roládu zabalte do papíru nebo fólie a dejte nejméně na 30 minut do chladu. Krém zpevní a krájení bude čistší.
10. Před podáváním ji můžete lehce pocukrovat. Hodí se ke kávě i k čaji a v lednici bez potíží vydrží do druhého dne. Často je po odležení dokonce lepší než hned po naplnění.
Foto: Cooky.cz, Podzimní dýňová roláda Rady Nepřepečte plát: ve chvíli, kdy je povrch suchý a těsto pruží, vytáhněte plech z trouby. Přesušený plát praská nejčastěji. Chcete zkusit obměnu? Do těsta se dají přidat jemně mleté vlašské ořechy. S dýní a kořením ladí velmi dobře. Krém držte spíš lehčí: kombinace mascarpone a tvarohu mi sedí víc než šlehačkový krém. Roláda pak nepůsobí tak těžce. Se zbytky pyré si nelamte hlavu: v lednici vydrží asi 5 dnů a hodí se do polévky, omáčky i lívanců.
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Zdroj: Autorský text redakce
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