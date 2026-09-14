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Krémová dýňová roláda, která potěší rodinu i nečekanou návštěvu. Podzimní barevná pochoutka

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Podzim dýňovým moučníkům vyloženě přeje a dýňová roláda patří u nás doma k těm, které mizí ze stolu překvapivě rychle. Je vláčná díky dýňovému pyré, voní skořicí, zázvorem a muškátovým oříškem a přitom se připravuje z úplně běžných surovin. Když mám v lednici předem upečenou hokkaido dýni, je hotovo o poznání snáz.
Obrázek na recept na dýňovou roládu

Obrázek na recept na dýňovou roládu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na dýňovou roládu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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