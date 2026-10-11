Program „Semejnaja ipotěka“ nabízel až do konce září 2026 rodinám s dětmi úvěr na bydlení s úrokem 6 % ročně, a to stejně v Moskvě, v Kazani i v Omsku. Ministerstvo financí 24. září 2026 schválilo nová pravidla a ta platí od 1. října. Jednotná sazba skončila. Realitní analytici, developeři a finanční média novou tabulku rozebrali do posledního řádku a výsledek označili za absurdní.
Pět dětí za dvě procenta: jak teď vypadá tabulka sazeb
Nejlevnější rodinnou hypotéku mají rodiny s pěti a více dětmi, které žijí mimo Moskvu, Petrohrad a jejich oblasti. Platí 2 %. S každým dítětem méně roste sazba o dva procentní body. Rodina se třemi dětmi tak zůstává na dosavadních 6 %, rodina s jedním dítětem se ocitá na 10 %. V obou metropolích je celá tabulka posunutá o dva body výš. Nejpočetnější rodiny tam platí 4 %, rodiny s jediným dítětem 12 %.
Druhá změna je méně vidět, ale pro rodiny může být dražší. Stát nově dotuje úrok nejvýš 15 let. Kdo by si úvěr rozložil na třicet let, bude druhou polovinu splácet za tržní sazbu, která se v Rusku drží kolem 18 až 19 %. Zvýhodnění tak pokryje jen polovinu typické doby splácení.
Jedna výjimka zůstala. Úvěr na stavbu nebo dostavbu rodinného domu, případně na koupi pozemku s následnou výstavbou, má dál 6 % bez ohledu na počet dětí i region. Stát tím otevřeně postrkuje rodiny od bytů k vlastním domům.
Kolik státní kasu stál každý úvěr za šest procent
Klíčová sazba ruské centrální banky byla k 30. září 2026 na 14 %. Stát bankám vyrovnává rozdíl mezi klíčovou sazbou navýšenou o 2 až 2,5 procentního bodu a úrokem, který platí klient. Při starých 6 % to znamenalo doplácet 10 až 10,5 procentního bodu na každém úvěru. Po milionech rodinných hypoték šlo o obrovské částky.
Nová tabulka je proto především rozpočtová brzda. Největší dotaci dostávají rodiny s pěti a více dětmi, a ty jsou statisticky nejmenší skupinou. Rodiny s jedním nebo dvěma dětmi, které program využívaly nejčastěji, teď zaplatí víc. Ministerstvo krok zdůvodňuje „adresností a demografickou orientací“. Program tím ale přestal plošně pomáhat rodinám s dětmi a dostupnost bydlení pro běžnou dvoudětnou rodinu ve městě obětoval vědomě.
Rodina se dvěma dětmi mimo metropole má nově 8 %, o dva procentní body víc než před říjnem.
Moskevská rodina si měsíčně připlatí desítky tisíc rublů
Hlavní město ukazuje slabiny nového systému nejzřetelněji. Deník Vedomosti uvádí, že metr čtvereční bytu v Moskvě stojí kolem 600 tisíc rublů. Nejvyšší rodinná hypotéka pro metropolitní regiony je 12 milionů rublů, a na víc než zhruba 20 metrů čtverečních nestačí. Úvěr nesoucí v názvu slovo „rodinná“ tak v Moskvě pokryje garsonku.
Dvoudětná moskevská rodina, která si půjčí plných 12 milionů za nových 10 % se splatností 15 let, zaplatí měsíčně přibližně 129 tisíc rublů. Za starých podmínek, tedy 6 % na třicet let, by splácela asi 72 tisíc. Rozdíl téměř 57 tisíc rublů měsíčně má dvě příčiny: vyšší úrok a kratší dobu, po kterou stát úrok dotuje.
Samotný úrok lze oddělit srovnáním stejné patnáctileté splatnosti. Při 6 % by rodina platila zhruba 101 tisíc rublů měsíčně. Zvýšení sazby o čtyři procentní body jí tak k měsíční splátce přidává asi 28 tisíc rublů.
Ministerstvo v červnu slíbilo klid, v září vydalo novou tabulku
Slovo „lůza“, které se v debatě objevuje, nelze v dostupných oficiálních zdrojích přiřadit žádnému kremelskému představiteli. Kritici ho o sobě běžně také neužívají, jde o expresivní zkratku z veřejné diskuse. Organizované protesty jsou v Rusku roku 2026, ve válce trvající přes čtyři roky, prakticky nemožné. Rozhořčení proto vyjádřili hlavně realitní analytici, developeři a finanční novináři, kteří tabulku přepočítali na konkrétní splátky.
Trh na hrozbu horších podmínek reagoval dřív, než pravidla začala platit. Statistiky Banky Ruska ukazují, že v únoru 2026 klesl objem zvýhodněných hypoték proti předchozímu měsíci téměř na polovinu, a to už po dřívějším zpřísnění. V létě poptávka vyskočila, protože rodiny chtěly stihnout úvěr za starých podmínek.
Ministerstvo financí 29. června oznámilo, že se podmínky do 1. října měnit nebudou. Nová pravidla schválilo 24. září, necelé tři měsíce po tomto ujištění a týden před jejich účinností. Kritici se proto ptají, jestli nepopulární krok nebyl odkládán záměrně. Od 1. října 2026 si rodina se dvěma dětmi v Moskvě bere rodinnou hypotéku za 10 % a stát jí úrok dotuje nejvýš 15 let.