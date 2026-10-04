Kreml chce mrazem vyhnat Ukrajince do Evropy. Od sítě má odříznout tři jaderné elektrárny, zdroj poloviny elektřiny

Šmyhal, který je zároveň prvním vicepremiérem, předložil dokument začátkem října 2026. Jeho obsah popsaly Financial Times a New York Times a veřejnost plán zná jen z jejich podání. Financial Times v něm našly cíl, který se týká přímo Evropské unie. Moskva chce podle nich vyvolat nový proud uprchlíků do EU a počítá s tím, že sílící protiimigrační nálady v evropských zemích z něj udělají politický tlak na tamní vlády.
Tisíc úderů ve třech vlnách míří nejdřív na západní hranici
Podle New York Times plán počítá až s tisícem střel, dronů a řízených bomb a rozkládá je do tří fází. V první mají padnout přeshraniční rozvodny u západní hranice, kterými Ukrajina dováží elektřinu z Evropy. Ve druhé přijdou na řadu vodní a tepelné zdroje. Ve třetí má Rusko odříznout od sítě Chmelnyckou, Rivnenskou a Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu.
Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) jsou tyto tři elektrárny jediné, které na Ukrajině ještě vyrábějí, když nepočítáme okupovanou Záporožskou. Dohromady mají asi 7,7 GW instalovaného výkonu a dodávají zhruba polovinu ukrajinské elektřiny. Kdo je odpojí, připraví zemi o páteř celé soustavy.
Mechanismus, se kterým plán počítá, už IAEA viděla v praxi. V letech 2024 a 2025 zaznamenala u ukrajinských jaderných elektráren, že boje vedly k odpojení vnějšího napájení, kolísání sítě, snížení výkonu i automatickým odstávkám bloků. Reaktorové budovy chrání betonový kontejnment. Spínací stanice a autotransformátory stojí volně pod širým nebem a zakrýt se nedají.
Proč je na seznamu cílů i Lvov u polské hranice?
Světová zdravotnická organizace vydala na konci září 2026 zimní hodnocení rizik pro Ukrajinu. Dlouhé výpadky elektřiny v mrazech podle něj nechávají miliony lidí bez topení, pitné vody, kanalizace a lékařské péče. Nemocnice nemohou provozovat inkubátory, plicní ventilátory ani krevní banky. Domácnosti se uchylují k nouzovému topení a s ním přicházejí otravy oxidem uhelnatým a popáleniny. Zásah, který by v létě znamenal nepříjemný výpadek, tak v zimě ohrožuje životy.
Mezi cíli jmenují Financial Times Kyjev, Charkov a Oděsu, ale také Lvov. Město u polské hranice slouží jako logistický uzel a dosud platilo za relativně bezpečné zázemí. Údery na západ země mají podle plánu vzít pocit bezpečí i lidem, kteří sem utekli z východu.
Evropská služba pro vnější činnost (EEAS) řadí zneužívání pohybu migrantů mezi nástroje, které Rusko používá v hybridních kampaních proti Evropské unii.
Ze 38 gigawattů zbylo po útocích v roce 2024 jen 12
Zimní útoky na energetiku vedlo Rusko už v sezonách 2022/2023 a 2023/2024. Mezinárodní energetická agentura spočítala, že ukrajinská dispečerská kapacita klesla z 38 GW před invazí na 12 GW po vlně úderů v roce 2024. Zemi tedy zbyla necelá třetina zdrojů, které mohla řídit podle potřeby.
Ukrajina přesto vydržela. Před topnou sezonou 2024/2025 obnovila 3 GW kapacity a za rok 2024 dovezla přes propojení s evropskou sítí rekordních 4 436 GWh elektřiny. Dovoz ze Západu byl hlavní způsob, jak výpadky doma dorovnat, a první fáze nového plánu míří přesně na něj. Celosezonní obnova navíc vrátila 3 GW, zatímco ve třech jaderných elektrárnách je ve hře 7,7 GW.
Starší kampaně ničily výrobu a přenos víceméně plošně. Nový plán chce zemi rozdělit na izolované „energetické ostrovy“. Nejdřív přeruší dovoz, potom odřízne jaderné elektrárny a nakonec dobije zbylé tepelné a vodní zdroje. Pořadí je zvolené tak, aby oprava jedné části nestačila vyrovnat ztrátu další.
Na co Brusel shání 650 milionů eur a jak je připravené Česko
Evropská komise vyzvala v červnu 2026 spolu s ukrajinským ministerstvem energetiky dárce, aby do fondu na podporu ukrajinské energetiky přidali před zimou dalších 650 milionů eur. Země skupiny G7+ do něj už dříve poslaly 1,95 miliardy eur. Komise k tomu oznámila 100 milionů eur okamžité pomoci. Dalších 920 milionů eur vyčlenila na zimní energetický plán 2026/2027. Výzva vznikla čtyři měsíce předtím, než Šmyhal plán v Paříži ukázal, takže peníze nebyly plánované jako odpověď na tuto konkrétní hrozbu.
Mezinárodní energetická agentura doporučuje několik kroků najednou. Silnější protivzdušná obrana má údery zachytit dřív, než dopadnou. Pasivní ochrana rozvoden se týká právě nekrytých objektů, na které plán míří. Rychlejší dodávky náhradních dílů mají zkrátit opravy. Decentralizace výroby a větší přeshraniční propojení mají zemi ubrat zranitelná místa, na kterých dnes závisí.
Česko eviduje podle ministerstva vnitra k 30. červnu 2026 celkem 390 812 aktivních registrací dočasné ochrany. Stát tento režim prodloužil do března 2028 a pro registraci a první pomoc příchozím provozuje centra KACPU. Pro část nově příchozích mužů zároveň zpřísnil podmínky.