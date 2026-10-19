Kreml a malijská junta slaví dobytí Kidalu, kde nepadl ani výstřel. Město s 15 tisíci obyvateli je z velké části prázdné

Kolony malijských vládních vojsk a Afrického sboru dorazily do Kidalu 6. října 2026. Tuarežská aliance FLA v té době už měla oznámený kontrolovaný ústup. Pro Bamako i Moskvu má město mimořádnou cenu. Je hlavním městem stejnojmenného regionu, historickým centrem tuarežského separatismu a místem, kde se rodil projekt nezávislého Azawadu. Kdo nad ním drží moc, má v ruce nejsilnější politický doklad, že vláda vládne i severu země.
Třikrát za necelé tři roky přešel Kidal do jiných rukou
Poprvé město dobyla malijská armáda spolu s tehdejší Wagnerovou skupinou 14. listopadu 2023. Junta to tehdy vydávala za definitivní konec povstalecké vlády na severu. Vydrželo to do dubna 2026, kdy FLA společně s džihádistickou sítí JNIM vedla koordinovanou ofenzivu a Kidal Bamaku znovu sebrala. Africký sbor, nástupce wagnerovců, potvrdil stažení. Jednání o jeho odchodu tehdy zprostředkovalo Alžírsko.
Říjnový vstup je tak třetí změnou držitele během necelých tří let. Obsadit Kidal dokáže malijská armáda s ruskou pomocí opakovaně, udržet ho zatím nedokázala ani jednou.
Proč FLA nechtěla bránit prázdné město bez protivzdušné obrany
Povstalci svůj odchod popsali jako záměrný a dočasný. Agentura Reuters ho vysvětluje jejich vojenským výpočtem. Bránit vylidněné město bez protivzdušné obrany proti ruským a malijským náletům nedávalo smysl. Tuarežští bojovníci dávají přednost pohyblivé válce v poušti, kterou dobře znají, umějí se v ní ztratit a zásobovat. Z Kidalu odešli bez ztrát na lidech i výzbroji.
Analytici z African Security Analysis to hodnotí podobně. Žádná bitva neproběhla, a FLA tedy žádnou neprohrála. Rozhodovat podle nich bude, kdo ovládne silnice, zásobovací trasy a širší okolí města. Nejdůležitější je cesta z Gao přes Anéfis do Kidalu, zhruba 400 kilometrů pouště. Bez ní by posádka v Kidalu zůstala odříznutá od zbytku země.
O tuto trasu se už bojovalo. V létě 2026 probíhaly tvrdé boje o Anéfis.
Uprchlíci v Gao čekají na záruky, bez nich domů nepůjdou
Kidal měl zhruba 15 tisíc obyvatel. Když se do něj v říjnu armáda vrátila, většina z nich tam nebyla. Lidé začali odcházet už po dubnové ofenzivě, část do Gao, část do jiných útočišť. Humanitární síť FEWS NET hlásí vážně narušené zásobování celého regionu a trasu z Gao do Kidalu dál označuje za nebezpečnou.
Ve městě bez obchodů, bez fungující správy a s nejistou bezpečností lidé nemají k čemu se vracet. Deutsche Welle v reportáži ze 7. října popsala rodiny z Kidalu, které v Gao žijí v provizorních podmínkách. O návratu začnou uvažovat, až dostanou záruky.
Ruská přítomnost v Mali stojí zhruba 10 milionů dolarů měsíčně
Moskva potřebovala úspěch, který by šlo ukázat. V červenci 2024 utrpěli wagnerovci u Tinzaouatenu porážku a sami přiznali těžké ztráty, mezi padlými byl i velitel Sergej Ševčenko. Kidal dodal opačný obraz: vítězné vjezdy do města bez vlastních obětí a bez rizika.
Investigace agentury AP odhaduje náklady ruské přítomnosti v Mali zhruba na 10 milionů dolarů měsíčně. Junta za ně platí partnerovi, který v dubnu z Kidalu odešel a bezpečnost regionu zaručit neumí. Na druhé straně se podle investigativních zdrojů objevili ukrajinští specialisté na drony, asi patnáct lidí. FLA měli pomáhat s výcvikem a operační podporou, oficiálně to ale nikdo nepotvrdil.
Evropská unie uvaluje na wagnerovskou síť a její nástupce sankce. Český ministr zahraničí Jan Lipavský v únoru 2024 mluvil o nutnosti, aby EU v Sahelu zůstala angažovaná právě kvůli ruské destabilizační činnosti. Unie své vojenské angažmá v Mali výrazně omezila. V zemi dál působí její civilní mise EUCAP Sahel Mali.