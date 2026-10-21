Krémeš s pudinkem a šlehačkou chutná po přidání další vrstvy fantasticky – lehký, krémový a naprosto neodolatelný

Máte rádi moučníky, kde je krému opravdu dost? U těchto vanilkových řezů se šlehačkou a kávovou polevou ho rozhodně nechybí. Mezi křehkými pláty těsta je pořádná vrstva vanilkového krému a šlehačky, nahoře pak tenká kávová poleva. Sladká vanilka se šlehačkou je jemná, káva jí ale dodá výraznější chuť a příjemně ji stáhne.
Podobné vrstvené moučníky mají své místo ve francouzské cukrařině. Připomenout můžeme například mille-feuille, který známe také jako francouzský krémeš. Základem jsou tenké pláty těsta a krémová náplň, k nimž se v různých obměnách přidávají další vrstvy. U těchto řezů se k vanilkovému krému přidává šlehačka a vrchní plát se potírá kávovou polevou.
Vanilkový krém je sám o sobě sladký a výrazný, šlehačka ho zjemní a kávová poleva přidá lehce nahořklou chuť. Na řezu se jednotlivé vrstvy pěkně střídají a při ochutnání se postupně spojí. Není to tedy moučník založený jen na sladkosti, ale i na kontrastu vanilky a kávy.
Řezy se hodí na rodinnou oslavu, návštěvu i nedělní odpoledne ke kávě. Klidně je můžete připravit předem a nechat v chladu odležet, protože vychlazený krém lépe zpevní a porce se budou snadněji krájet. Vrchní plát je praktické nakrájet ještě před položením na šlehačku, takže potom nemusíte při krájení tlačit na měkkou horní vrstvu.
Kávovou polevu můžete podle chuti udělat výraznější, nebo naopak jemnější. Pokud máte rádi kávu, nechte její chuť více vyniknout, při jemnější variantě dostane hlavní slovo vanilkový krém a šlehačka.
Všechny suroviny na těsto vložte do mísy a vypracujte hladké těsto. Zabalte ho a nechte 1–2 hodiny odležet v chladničce, aby se s ním lépe pracovalo. Poté předehřejte troubu na 165 °C.
Těsto rozdělte na dvě stejné části a každou rozválejte na plát podle velikosti plechu. Plechy vyložte pečicím papírem a pláty na ně opatrně přeneste. Povrch několikrát propíchejte vidličkou, aby se při pečení příliš nenafukoval.
Pláty pečte v předehřáté troubě 20–25 minut, dokud lehce nezezlátnou. Po upečení je nechte vychladnout. S pláty zacházejte opatrně, protože jsou křehké a mohou se lámat.
Na krém oddělte žloutky od bílků. Žloutky rozmíchejte se 100 ml mléka, moukou a 100 g cukru do hladké směsi bez hrudek. Zbylé mléko zahřejte v hrnci společně s vanilkovým cukrem.
Do horkého mléka vmíchejte žloutkovou směs a za stálého míchání vařte, dokud krém nezhoustne. Bílky vyšlehejte se zbývajícím cukrem do pevné pěny a opatrně je vmíchejte do horkého krému. Směs ještě 2–3 minuty povařte a poté odstavte.
Jeden upečený plát položte na podnos a rovnoměrně na něj rozetřete ještě teplý vanilkový krém. Nechte ho přibližně 30 minut chladnout, aby jeho povrch zpevnil. Poté na krém naneste vyšlehanou smetanu.
Na polevu rozpusťte instantní kávu v mléce. Přidejte cukr a na mírném ohni za stálého míchání zahřívejte, dokud se cukr úplně nerozpustí. Odstavte, vmíchejte máslo a vše důkladně promíchejte dohladka.
Kávovou polevu ihned rozetřete na vrchní plát těsta. Nechte ji zaschnout a poté plát nakrájejte na stejně velké čtverce nebo obdélníky. Jednotlivé kousky pak postupně pokládejte na vrstvu šlehačky, aby se celý moučník dobře krájel.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová