Krejčímu stojí v cestě Kane: Je to možná ta největší výzva, říká před těžkým úkolem

Na pondělní tiskové konferenci české reprezentace seděl kapitán Krejčí s obvyklým klidem, ale slova volil jinak než obvykle. Souboj s Harrym Kanem označil za „velkou výzvu, možná tu největší“ a dodal, že doufá v nominaci do základní sestavy, protože ho chce „zkusit ubránit“. Proti Chorvatsku v sobotu ještě chyběl, lýtko, které ho vyřadilo i z posledního klubového zápasu Wolverhamptonu, nedovolilo riskovat. Teď hlásí, že se cítí skvěle. Trenér Santi Denia ale konečné rozhodnutí odložil až na trénink a konzultaci s lékaři.
Proč je Kane jiná kategorie
Harry Kane není jen kapitán Anglie. Je to útočník, který po gólu proti Španělsku v prvním kole Ligy národů drží národní střelecký rekord, 86 branek ve 122 reprezentačních startech. V sezoně 2025/26 nasázel za Anglii 12 gólů v 16 zápasech a pomohl jí k bronzu na mistrovství světa 2026. Kvalifikací na šampionát prošli Angličané s bilancí osm výher z osmi a skóre 22:0.
Pro stopera, který se vrací po zranění a v Championship za Wolves teprve hledá herní rytmus, je to měřítko nejvyšší možné obtížnosti. Krejčí první start sezony zapsal až 6. září proti Birminghamu, předtím byl na lavičce i při debaklu 2:4 na West Hamu. Skok z druhé anglické ligy rovnou na Kanea je obrovský.
Nejde jen o jeden souboj
Zúžit celý zápas na duel Krejčí versus Kane by bylo lákavé, ale nepřesné. Anglie pod Thomasem Tuchelem nestojí na jednom hráči. Kolem Kanea se pohybují Bukayo Saka, Anthony Gordon, Jude Bellingham a Declan Rice, a Tuchel na tiskové konferenci naznačil, že by rád ponechal stejnou sestavu jako proti Španělsku.
Realistický cíl pro českou obranu podle nás není Kanea „vypnout“. To se v moderním fotbale daří málokdy a málokokmu. Jde spíš o to:
- Omezit servis do šestnáctky, přerušit přihrávky z křídelních prostorů a Bellinghamovy průnikové pasy.
- Stlačit počet Kaneových čistých situací v pokutovém území na minimum.
- Ustát druhé vlny a přechodové fáze, kde Anglie tradičně trestá ztráty.
Krejčí sám to na tiskovce rámoval podobně, mluvil o kolektivní práci a o tom, že osobní souboj s Kanem je motivace, ne jediný klíč k výsledku.
Pražský precedent z roku 2019
Česko Anglii v Praze už jednou porazilo. 11. října 2019 v Eden Areně vedli hosté po penaltě Kanea z páté minuty, Ondřej Brabec srovnal za čtyři minuty a Zdeněk Ondrášek rozhodl v 85. minutě na 2:1. Pro Anglii to byla jediná porážka celé kvalifikace na EURO 2020.
Co tehdy fungovalo? Okamžitá reakce na inkasovaný gól, odvaha hrát dopředu i proti favoritovi a domácí prostředí, které tým neslo. Sedm let poté je jiný trenér, jiný kádr, jiný soupeř, ale Fortuna Arena bude zase plná a oba týmy vstupují do vzájemného zápasu bez bodu. Česko prohrálo s Chorvatskem 1:2, Anglie padla se Španělskem 2:3. Kdo prohraje znovu, bude ve skupině A3 v těžké pozici.
Kdy a kde sledovat
Výkop je v úterý 29. září 2026 ve 20:45 ve Fortuna Areně. ČT sport spustí předzápasové studio už v 19:30, přímý přenos běží od 20:35. A pozor, nejde o jedinou konfrontaci. Odveta se hraje už 6. října v Anglii, takže Krejčí s Kanem se mohou potkat dvakrát během osmi dnů.
Ať už Krejčí v úterý nastoupí, nebo Denia sáhne po Hranáčovi či Vitíkovi, jedno je jasné: tohle bude první ostrý test toho, jak nový český tým pod španělským koučem zvládne tlak absolutní světové špičky. A Kane bude tím nejostřejším měřítkem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl