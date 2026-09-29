Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Krejčímu stojí v cestě Kane: Je to možná ta největší výzva, říká před těžkým úkolem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ladislav Krejčí se po zranění lýtka vrací do hry a v úterý večer může ve Fortuna Areně čelit rekordnímu střelci anglické reprezentace s 86 góly.
Krejčímu stojí v cestě Kane: Je to možná ta největší výzva, říká před těžkým úkolem

Krejčímu stojí v cestě Kane: Je to možná ta největší výzva, říká před těžkým úkolem

Zdroj: FAČR
Reklama
Další články z SportyŽivě
Cristiano Ronaldo nese roli náhradníka těžce. Trenér Jesus mu řekl, že bude v sestavě chybět
Cristiano Ronaldo nese roli náhradníka těžce. Trenér Jesus mu řekl, že bude v sestavě chybět
Striktní zásady Kinského v Premier League. Prakticky zmizel ze sociálních sítí, nic nečte
Striktní zásady Kinského v Premier League. Prakticky zmizel ze sociálních sítí, nic nečte

Brankář Tottenhamu nečte noviny, ignoruje sportovní komentáře a na sociálních sítích prakticky nepůsobí....

Anglický kanonýr Kane řeší svou budoucnost. V Bayernu mu připravují smlouvu na míru
Anglický kanonýr Kane řeší svou budoucnost. V Bayernu mu připravují smlouvu na míru

Harry Kane a Bayern Mnichov jsou podle všech dostupných signálů blízko prodloužení spolupráce minimálně do...

Kouč Anglie Tuchel před střetem s Českem: Analyzovali jsme si pouze jeden zápas
Kouč Anglie Tuchel před střetem s Českem: Analyzovali jsme si pouze jeden zápas

Anglický trenér Thomas Tuchel přiznal před úterním duelem v Praze, že jeho realizační tým měl k dispozici...

Trenér Denia má před bitvou s Anglií vážný problém. Hrozí, že přijde o kapitána Krejčího
Trenér Denia má před bitvou s Anglií vážný problém. Hrozí, že přijde o kapitána Krejčího

Ani den před úterním zápasem s Anglií v Praze nedokáže Santi Denia potvrdit, zda nastoupí kapitán Ladislav...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.