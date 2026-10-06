Krejčí patří do Premier League, říká expert BBC. Denia podle Tuchela už vtiskl českému týmu španělský rukopis

V tréninkovém centru Tottenhamu, kde se český tým chystal na úterní duel s Anglií, zastavil reportér Sportu muže, který anglický fotbal komentuje už přes třicet let. John Murray z BBC Radio 5 Live nemusel dlouho přemýšlet. „Patří do Premier League,“ řekl o Krejčím a dodal, že se obránce Wolverhamptonu musí co nejdřív vrátit do nejvyšší soutěže. Podobně mluví i o celém týmu. Trenér Anglie Thomas Tuchel den před zápasem popsal, jak česká hra pod Santim Deniou roste a připomíná Španělsko. V Anglii tedy Česko berou vážněji, než napovídá tabulka. Jenže tabulka zatím ukazuje nulu, skóre 2:7 a tým, který ve Wembley nastoupí bez svého kapitána.
Lídr, kterého je znát hned po příchodu na hřiště
Murrayho slovo má v Anglii váhu. U BBC pracuje od roku 1994. Podle BBC Sport má za sebou tři desetiletí u mikrofonu, více než 200 stadionů a několik mistrovství světa. Nejde o zákulisní přestupovou informaci, jde o hodnocení člověka, který Premier League viděl zblízka v celé její historii.
Krejčího popisuje jako lídra a osobnost českého týmu. V prvním zápase s Anglií byl podle něj jeho vliv znát okamžitě po příchodu na hřiště. Krejčí „vždycky chce vyhrát“, řekl Murray, ale hned přidal výhradu, že urputnost nesmí přehánět. Narážel na červenou kartu proti Španělsku, kvůli které teď kapitán ve Wembley chybí.
K Murrayho pohledu patří i nedořešené léto. Podle něj Krejčí možná čekal, že se posune jinam a zůstane v nejvyšší soutěži, „ale to neklaplo“. Konkrétní důvod zatím z veřejných zdrojů znám není. Ověřený je klubový stav: Wolverhampton ho vede jako aktivního obránce s číslem 37. Klubový profil zdůrazňuje 191 centimetrů, levou nohu a schopnost hrát i ve středu zálohy. Připomíná také kapitánskou pásku ve Spartě, angažmá v Gironě a Ligu mistrů. Pokud se splní smluvní klauzule, může se z Krejčího stát hráč Wolves s kontraktem do roku 2030.
Podle nás je Murrayho pochvala hlavně potvrzením reputace. Krejčí má v Anglii kredit, ale brzdí ho tři věci najednou: Wolves dnes hrají mimo Premier League, letní posun se nepovedl a kvůli trestu za kartu přichází o zápas, ve kterém by se mohl ukázat celé Anglii.
Murray ostatně hodnotil všechny Čechy na Ostrovech. Tomáše Součka označil za klíčového hráče West Hamu, podle něj ho ale dohání věk a za rok už pro něj může být Premier League příliš. Antonín Kinský se podle Murrayho po těžkém momentu v Lize mistrů oklepal, v Tottenhamu chytá skvěle a dostal novou smlouvu. Lukáš Horníček začal v Newcastlu velmi klidně, čekají ho ale vysoké nároky.
Tuchel: v české hře vidím kus Španělska
Tuchel svá slova pronesl na tiskové konferenci v odpovědi na dotaz Sportu, který tam byl jako jediné české médium. Česko podle něj „jde hodně nahoru“, zlepšuje se a sílí. Zmínil tři konkrétní věci: rozehrávku od vlastní poloviny, schopnost dostat se z vysokého presinku soupeře a rychlé přechody do protiútoku. Své hráče varoval, ať se nedívají jen na české výsledky. Od Anglie chce stejné úsilí a stejnou koordinaci v presinku jako v Praze, kde jeho tým měl problém dostat se k míči i proti deseti.
I Murray říká, že je jasně vidět, co Denia chce. Španělský trenér ale nálepku španělského stylu odmítá. „Zapomeňte na Španělsko, my chceme být Česká republika,“ odpověděl. Připustil, že podobný způsob hry možný je. Jde mu ale o to, aby český tým ukázal vlastní silné stránky a zlepšoval se, ne aby kopíroval.
Změna je vidět i v sestavách. Během aktuálního srazu Denia nasadil už sedm reprezentačních nováčků, a to v elitní skupině Ligy národů, ne v přípravě proti outsiderům. Jiří Sláma nastoupil třikrát v základu a proti Španělsku po dlouhém náběhu skóroval. Lukáš Ambros a Matěj Radosta hráli ve všech třech zápasech. Ryan Naderi přinesl proti Španělům energii a soubojovost. Na dřívější zásluhy se Denia příliš neohlíží.
Pochvala, za kterou zatím nejsou body
Kontrast je ostrý. Česko po třech kolech skupiny A3 nemá ani bod:
|Zápas
|Výsledek
|Česko-Chorvatsko
|1:2
|Česko-Anglie
|0:2
|Španělsko-Česko
|3:1
Španělsko vede s devíti body, Anglie má šest, Chorvatsko tři a Česko je poslední.
Klíč k té nule hledá sám Denia v disciplíně. Za tři zápasy dostali jeho hráči osm žlutých a dvě červené karty. Na této úrovni je podle něj zásadní začít i skončit v jedenácti, protože hra v oslabení „přijde draho“. Pražský zápas s Anglií je toho nejlepší ukázkou. Podle oficiální anglické zprávy měli Češi na začátku několik šancí. Pavel Šulc se dostal do dobré pozice, Červ pálil vedle. Ve 25. minutě ale Šulc dostal červenou kartu a zápas se zlomil. Anglie ve druhé půli rozhodla góly Gordona a Kanea. Murray připomíná, že do vyloučení Češi Angličanům dělali velké problémy.
Do Wembley přitom přijíždí Anglie v mimořádné formě. V Chorvatsku vyhrála 7:0, už o poločase vedla 4:0 a skórovali Kane, Bellingham, Gordon, Saka a Rogers. Podle England Football šlo o nejvyšší výhru Anglie v historii Ligy národů a zároveň o nejtěžší porážku Chorvatska. Tuchel mluvil o kompletním výkonu. Anglie má skóre 11:3, Česko 2:7. Kane navíc může v úterý dorovnat rekord Petera Shiltona, 125 startů za národní tým.
Bez Krejčího a Součka, s otazníkem v bráně
Krejčí chybí kvůli vyloučení, Souček po zranění v nominaci vůbec není. Na trénink za týmem jen přišel. Lepší zprávy jsou z pravé strany obrany: Vladimír Coufal vynechal předchozí dva zápasy kvůli zranění, ve Wembley ale má být k dispozici.
Kapitánskou trojici tvoří pro aktuální období Krejčí, Coufal a Sadílek. Pásku tedy logicky převezme jeden z dvojice Coufal a Sadílek, Denia to ale veřejně nepotvrdil. Stejně tak mlčí o brankáři. „Uvidíte zítra,“ řekl s tím, že věří všem třem gólmanům a nechce z toho dělat rozhodnutí o dlouhodobé jedničce. Ve hře jsou hlavně dva muži z Premier League, Kinský z Tottenhamu a Horníček z Newcastlu. Oba znají anglické prostředí a oba chválí Murray. Ve Wembley to může být výhoda, kterou české brankoviště v minulosti mělo jen zřídka.
Proč ani poslední místo nemusí znamenat pád
Ročník 2026/27 má jedno zvláštní pravidlo. Kvůli přechodu na tříligový systém od sezony 2028/29 mění UEFA logiku sestupu z Ligy A:
- dva nejlepší třetí týmy zůstávají,
- dva horší třetí a dva lepší čtvrté týmy hrají baráž s celky z Ligy B,
- dva nejhorší čtvrté týmy sestupují přímo.
Česko tedy nebojuje jen s Chorvatskem o třetí místo ve skupině. Zároveň soupeří s ostatními čtvrtými týmy Ligy A o to, aby nespadlo napřímo. S nulou bodů a skóre 2:7 stojí zatím na špatné straně této čáry. Podle nás je proto ve zbývajících třech zápasech prioritou bodovat kdekoli, kde to půjde, a hlavně zvládnout listopadový duel s Chorvatskem. Bod z Wembley by v tomto počítání znamenal hodně. Prohra s rozumným skóre by aspoň neničila bilanci.
Zápas začíná v úterý 6. října ve 20:45, ČT sport ho vysílá od 20:30, přenos nabízí i ČT sport Plus. Pro Česko jde o čtvrtý těžký zápas v rychlém sledu, protože úvodní okno soutěže je prodloužené.
Uznání od Tuchela a Murrayho je cenné, ale tabulka ho nezapočítá. Deniův odvážnější fotbal bude mít skutečnou hodnotu ve chvíli, kdy ho tým dokáže dohrát proti elitě v jedenácti a převést na body. Ve Wembley to musí ukázat bez muže, kterého Anglie chválí nejvíc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner