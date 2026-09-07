Krejčí dostal od trenéra tvrdý vzkaz, pak dal gól hlavou v derby. Po zápase si vyměnil dres se synem Priskeho

Neděle 6. září 2026, St Andrew’s v Birminghamu. Devět let čekalo West Midlands derby na návrat do ligového programu a Ladislav Krejčí na něj čekal skoro stejně netrpělivě, byť z jiných důvodů. Dva dny předtím trenér Wolverhamptonu César Peixoto veřejně řekl, že jeho český stoper sice v klubu zůstává, ale základní sestavu si musí tvrdě vybojovat. Ve 31. minutě derby Krejčí odpověděl hlavičkou do sítě.
Léto plné otazníků
Krejčího cesta k derbyovému gólu začala paradoxně daleko od Anglie. V červnu 2026 se jeho hostování z Girony proměnilo v trvalý přestup do Wolves. Jenže místo klidné přípravy na novou sezonu odletěl jako kapitán české reprezentace na mistrovství světa. Do klubového tréninku se vrátil až na přelomu července a srpna, navíc s drobným zraněním, které návrat ještě zbrzdilo.
Mezitím se kolem něj rojily přestupové spekulace. Podle Mundo Deportivo poslal Real Sociedad nabídku, kterou Wolves smetli ze stolu, cenové představy obou klubů se zásadně rozcházely. Těsně před uzávěrkou trhu se podle novináře Rika Elfrinka pokusilo o Krejčího i PSV Eindhoven, ale „dostalo nulu na konto“. V médiích se objevoval i zájem Leedsu, Ipswiche či West Hamu, žádná z těchto linek ale nedospěla k potvrzené nabídce.
Výsledek? Krejčí zůstal ve Wolverhamptonu, ale bez jediného ligového startu. Ještě 14. srpna Peixoto otevřeně přiznal, že stoper po MS není fit na zápas od první minuty. A po debaklu 2:4 na hřišti West Hamu přidal větu, která rezonovala: „Musí tvrdě pracovat, aby se dostal do základní jedenáctky.“
Třicet jedna minut a hlavička
Derby proti Birminghamu začalo bleskově, Fer Lopez poslal Wolves do vedení už ve 3. minutě. Domácí Jay Stansfield vyrovnal ve 22. minutě a právě u tohoto gólu Peixoto později identifikoval i Krejčího podíl na chybě v defenzivě. Jenže pak přišla 31. minuta.
Rohový kop Huga Buena, prodloužení Andrého a na zadní tyči důrazná hlavička českého stopera. Gól na 2:1. Zápas nakonec skončil 2:2 (druhý domácí gól byl vlastenec Jacksona Tchatchouy), ale pro Krejčího měl výsledek vedlejší význam. Odehrál celých devadesát minut, dal branku a po týdnech nejistoty konečně stál na hřišti.
„Spousta lidí říkala spoustu věcí,“ řekl po zápase klubovému webu Wolves. „Jako profesionál to musíte vzít a pracovat dál.“
Dres pro „našeho tátu Briana“
Po závěrečném hvizdu se na trávníku odehrála scéna, která by bez kontextu vypadala jako běžný rituál. Krejčí si vyměnil dres s Augustem Priskem, mladým útočníkem Birminghamu. Na Instagram pak pověsil společnou fotku s popiskem „Pro našeho tátu Briana.“
August je syn Briana Priskeho, trenéra Sparty Praha, muže, pod kterým Krejčí v Praze rostl a který ho formoval jako hráče. Přímé utkání českého stopera s trenérovým synem v anglické soutěži vytvořilo průsečík, který si žádal gesto. Víc než instagramový popisek a fotku veřejné zdroje nenabízejí, ale samotný vzkaz mluví jasně: tohle nebyl jen sportovní večer.
Co derby změnilo, a co ne
Krejčího pozice se výrazně zlepšila, ale jistotu místa v sestavě mu jeden zápas nedal. Peixoto po remíze pochválil týmovou soudržnost, zároveň ale konkrétně zmínil stoperovu chybu u prvního inkasovaného gólu. Championship je liga přímočarých soubojů, centrů a druhých míčů, sám Krejčí přiznal, že druhý poločas byl „prakticky jen o dlouhých míčích“. Právě v tomhle prostředí se ale hlavičkový stoper může prosadit nejsnáz.
V reprezentaci má Krejčí pozici kapitána a lídra obrany. V klubu teprve začíná dokazovat, že patří do základu. Pokud se mu to nepodaří, přestupové spekulace se v lednu vrátí, zájem ze Španělska i Nizozemska nikam nezmizel. Zatím ale platí, že první ligový start sezony proměnil v gól, devadesát minut a osobní vzkaz, který přesáhl hřiště.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle