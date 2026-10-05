Krejčí dostal červenou, Chaloupek se zranil. Stoperská dvojice se rozpadla uprostřed reprezentačního srazu

Ještě v sobotu večer v Oviedu dohrával Štěpán Chaloupek třetí zápas srazu bez jediného střídání. V neděli po příletu do Londýna už reprezentace na síti X oznámila, že stoper Slavie ze zdravotních důvodů odjíždí a do úterního utkání s Anglií nezasáhne. Ve stejnou chvíli bylo jasné, že na Wembley nenastoupí ani kapitán Ladislav Krejčí, kterého proti Španělsku vyloučili. Trenér Denia tak během jediného víkendu přišel o dva hráče, kteří tvořili páteř jeho obrany. Nestalo se to ale z ničeho nic. Česká defenziva se rozpadá postupně, absence za absencí, už od chvíle, kdy se sraz teprve skládal.
Konec v Oviedu: skluz, protesty a dvě žluté
Zápas Ligy národů ve Španělsku skončil 3:1 pro domácí a právě jeho závěr rozhodl o tom, s kým Česko pojede do Londýna. Španělsko vedlo 2:1, když český tým poslal míč do sítě podruhé. Gól ale neplatil. Experti se později shodli, že správně, protože mu předcházel faul Lukáše Červa na Le Normanda. Krejčí po neuznané trefě protestoval a dostal první žlutou kartu.
Druhá přišla v 85. minutě. Podle reportáže iDNES kapitán zatáhl za dres rozběhnutého Roberta Fernándeze a musel z hřiště. Česko dohrávalo v deseti a výsledek už nezvrátilo.
Chaloupkovo zranění se pravděpodobně váže ke stejnému útočníkovi. Eurofotbal popisuje, že stoper v závěru zastavoval unikajícího Fernándeze ostrým skluzem. Hra pokračovala, Španělé vstřelili třetí gól a řecký sudí Vasilis Fotias se k zákroku vrátil až dodatečně a udělil za něj žlutou kartu. Podle Eurofotbalu byl Chaloupek „na hraně vyloučení“. Oficiální potvrzení, že se zranil právě v tomto souboji, zatím chybí. Dostupné informace ale ukazují na zadní stehenní sval.
Svádět porážku na jednoho hráče by bylo laciné. Španělsko vedlo už před Krejčího vyloučením, český tým podle reportáží odehrál lepší druhý poločas a o vyrovnání přišel kvůli vlastnímu faulu. Vyloučení tým oslabilo v nejcitlivější fázi. O výsledku ale rozhodla kombinace kvality soupeře, neuznaného gólu a nervózního závěru.
Lavina, která začala před prvním výkopem
Aby bylo vidět, jak hluboko teď Denia sáhne do zásob, je potřeba vrátit se na začátek. Česko hraje v nezvykle nahuštěném bloku čtyř zápasů za jedenáct dní:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|26. 9.
|Česko proti Chorvatsku
|1:2
|29. 9.
|Česko proti Anglii
|0:2
|3. 10.
|Španělsko proti Česku
|3:1
|6. 10.
|Anglie proti Česku (Wembley)
|zatím nehráno
|12. 11.
|Česko proti Španělsku
|zatím nehráno
|15. 11.
|Chorvatsko proti Česku
|zatím nehráno
Ještě před prvním zápasem musel realizační tým nominaci upravit šestkrát. Kvůli zdravotním potížím vypadli David Zima, Tomáš Vlček, David Jurásek, Lukáš Provod, Tomáš Chorý a Denis Višinský. Během srazu pak přibývaly další ztráty:
- Adam Karabec opustil tým předčasně,
- Matěj Ryneš se zranil při tréninku,
- Pavel Šulc byl 29. září proti Anglii vyloučen po zákroku na Elliota Andersona, sudí původní žlutou změnil na červenou,
- Ladislav Krejčí stojí za druhou žlutou z Ovieda,
- Štěpán Chaloupek odjel se svalovým problémem.
Zima a Vlček patří k přirozeným stoperům, Jurásek ke krajním obráncům. Obrana tedy přišla o hráče už v době, kdy ještě nikdo nekopl do míče. Chaloupek pak vypadl ve chvíli, kdy patřil k nejvytíženějším mužům celé akce: tři zápasy odehrané celé, žádné střídání. Tak vypadá obrana, kterou nerozbila jedna chyba, ale postupné hromadění absencí.
Wembley se třemi stopery a jedním nováčkem
Pro úterní večer zbývají do středu obrany Robin Hranáč, Martin Vitík a Ondřej Kričfaluši. Žádná z variant není bez otazníku. Eurofotbal upozorňuje, že Hranáč a Vitík nemají v klubech pravidelné vytížení, a Kričfaluši na reprezentační debut teprve čeká. Do neděle jsme nedohledali žádné dodatečné povolání náhrady za Chaloupka.
Podle nás je největší problém v načasování. Denia nemá prostor na zkoušky ani na postupné zapracování. Jeho tým nastoupí proti soupeři, který o pár dní dřív rozstřílel Chorvatsko 7:0 a Česko porazil 2:0 bez většího zaváhání.
Anglie přitom také není kompletní. Podle oficiálních aktualizací na webu England Football chybí Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo a Tino Livramento, později se odpojili ještě Nico O’Reilly, Ezri Konsa a Alex Scott. Rozdíl je v hloubce kádru. Thomas Tuchel řeší, komu ubrat minuty. Denia řeší, koho vůbec postavit. Personální změny měli i Španělé: Alejandro Grimaldo odjel kvůli potížím s levým stehnem a nahradil ho Fran García.
Slavia čeká na vyšetření, v pátek hraje ve Zlíně
Reprezentační nouze se okamžitě přelévá do klubového fotbalu. Slavia je nejvíc zasaženým klubem celé nominace. Během akce přišel Denia podle iDNES o šest slávistů: Chaloupka, Zimu, Vlčka, Juráska, Provoda a Chorého. Tři z nich jsou obránci.
Ligový program přitom nečeká. Podle oficiálního webu Slavie hraje tým v pátek 9. října od 18:00 v 10. kole Chance Ligy ve Zlíně. Krátce nato ho čeká duel Ligy mistrů se Sabahem Baku. Chaloupek oznámil zdravotní problém 4. října, od zápasu ve Španělsku uplyne do Zlína šest dní.
Oficiálně jeho start vyloučený není. Pokud se ale potvrdí, že jde o zadní stehenní sval, je páteční nasazení krajně nejisté. Dá se čekat, že Slavia nebude riskovat a s ohledem na evropský pohár raději počká na výsledky vyšetření.
Co říká medicína o zadním stehenním svalu
Přesná diagnóza zatím zveřejněná není, proto lze pracovat jen s obecným rámcem. Britská zdravotní služba NHS uvádí, že mírná poranění zadního stehenního svalu se mohou zlepšit v řádu dnů, těžší si vyžádají týdny až měsíce.
Konkrétnější jsou orientační hodnoty organizace Sports Medicine Australia:
- 1. stupeň (lehké natažení): návrat ke sportu zhruba po třech týdnech,
- 2. stupeň (částečné natržení): nejméně 4 až 8 týdnů,
- úplné přetržení: kolem tří měsíců.
Mezi rizikové faktory patří podle sportovní medicíny únava, nedostatečná regenerace a předchozí zranění. Přímou souvislost mezi vytížením českých hráčů a konkrétními zraněními zdroje nedokládají. Tři kompletní zápasy během osmi dní ale k obrazu únavy nepochybně patří. U zadního stehenního svalu navíc platí, že předčasný návrat je nejčastější cestou k recidivě.
Pro Slavii to v praxi znamená tři scénáře. Pokud jde jen o podráždění, může Chaloupek chybět pár dní. U lehkého natažení přijde o Zlín, Sabah a několik dalších zápasů. Druhý stupeň by ho mohl vyřadit až do listopadu, a tedy i z reprezentačních zápasů se Španělskem a v Chorvatsku.
Česká bilance v tabulce je zatím tvrdá: nula bodů, skóre 2:7, poslední místo. Chorvatsko má tři body a horší skóre 3:12, takže skutečná bitva o udržení se pravděpodobně odehraje 15. listopadu právě tam. Jestli k ní Denia poskládá stoperskou dvojici z hráčů první volby, nebo znovu z nouzových variant, rozhodnou spíš lékaři než trenér.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner