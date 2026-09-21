Kreider sebral Slafkovskému místo v první lajně Montrealu. Juraj odpověděl gólem a trenér vysvětlil, proč je to v pořádku

12. září 2026 podepsal Chris Kreider roční smlouvu s Canadiens. O pět dní později stál na prvním tréninku kempu na levém křídle vedle Nicka Suzukiho a Colea Caufielda. Žádné postupné zapracování, žádná zkušební doba ve spodních formacích. Trenér Martin St-Louis rovnou testoval, jak veterán s více než 800 zápasy v NHL zapadne do nejproduktivnější řady týmu. Slafkovský mezitím klouzl na levé křídlo druhého útoku k Oliveru Kapanenovi a Ivanu Demidovovi. Jenže tohle není příběh o sesazení. Je to příběh o tom, jak se Montreal pokouší vyrobit dvě nebezpečné formace místo jedné.
Kreider nahoře od první minuty
Cesta Kreidera do Montrealu trvala 48 hodin. Anaheim Ducks mu 10. září ukončili kontrakt s cap hitem přes 170 milionů korun, protože potřebovali prostor pod platovým stropem na podpis Cuttera Gauthiera. Kreider prošel waiversy, stal se volným hráčem a Montreal ho okamžitě podepsal. Finanční podmínky klub nezveřejnil.
St-Louis ho nasadil nahoru s jasnou logikou. Kreider přináší něco, co první lajna dosud postrádala, fyzickou přítomnost před brankou, tečování střel a zakončení z nebezpečného prostoru. Podle NHL EDGE patřil v minulé sezoně do 93. percentilu mezi útočníky v počtu střel z vysokého nebezpečí a do 87. percentilu v gólech z těchto pozic. Trenér veřejně mluvil o potřebě „vyváženého centra“ vedle ofenzivnějších křídel, a Kreiderův profil tu rovnici mění.
V prvním přípravném zápase proti Torontu 19. září ale veterán zůstal bez bodu. Jedna střela za 17 minut a 5 sekund na ledě. Test pokračuje.
Lajna, která není improvizací
Slafkovského přesun vypadá na první pohled jako ústupek novému spoluhráči. Data z minulé sezony říkají něco jiného. Trio Slafkovský, Kapanen a Demidov spolu odehrálo 38 z 82 zápasů v ročníku 2025/26 a bylo druhou nejpoužívanější lajnou Montrealu s celkovou minutáží 364:57 při hře pět na pět. St-Louis je držel pohromadě i v souvislém bloku 31 utkání od 11. prosince do 3. března.
Čísla té formace stojí za pozornost:
|Lajna
|Minutáž (5v5)
|Góly pro
|Góly proti
|GF/60
|+/- na 60 min
|Caufield, Suzuki, Slafkovský
|538:05
|34
|14
|3,8
|+2,2
|Slafkovský, Kapanen, Demidov
|364:57
|25
|18
|4,1
|+1,2
První lajna byla stabilnější v rozdílu skóre. Druhá byla útočně živější na minutu. Ani jedna nebyla slabá. Když St-Louis obnovil tohle trio v kempu, nešlo o náhodný experiment, šlo o návrat k něčemu, co už měsíce fungovalo.
Gól jako odpověď
19. září, Bell Centre, první přípravný zápas proti Toronto Maple Leafs. Čas 4:27 první třetiny. Slafkovský otevřel skóre tečí na 1:0. Montreal nakonec vyhrál 4:3 po prodloužení.
Byl to jeho první ostrý zápas mimo tradiční formaci se Suzukim a Caufieldem, a okamžitě skóroval. Po utkání mluvil hlavně o chemii s Demidovem. O tom, že už ví, co spoluhráč na ledě chystá, dřív než se to stane. St-Louis právě tuhle anticipaci a čtení hry vyzdvihoval jako důvod, proč ta dvojice funguje.
Ještě před startem kempu Slafkovský označil Kreidera za „velkou posilu“ a zdůraznil, že tým díky němu bude lepší. Žádná frustrace, žádné veřejné rozmrzelosti. Hráč, který má osmileté prodloužení za 7,6 milionu dolarů ročně do sezony 2032/33, si může dovolit reagovat výkonem místo slov.
Dvě formace místo jedné závislosti
Klíčová otázka není, jestli je Kreider lepší než Slafkovský. Po jednom přípravném zápase na to nikdo neodpoví. Podstatné je něco jiného: Montreal v posledních sezonách stál a padal s jednou elitní lajnou. Když Suzukiho řada nešla, nešel celý tým.
St-Louis teď zkouší model, ve kterém soupeřův trenér nemůže jednoduše nasadit svou nejlepší obranu proti jednomu útoku a zbytek nechat vydechnout. Pokud Kreider, Suzuki a Caufield drží tlak před brankou a Slafkovský, Kapanen a Demidov nabízejí rychlost a anticipaci, Montreal nutí protivníky řešit dvě různé hrozby. Dva odlišné herní styly, dvě formace schopné rozhodovat zápasy.
Nic z toho zatím není definitivní. Pokud by chemie nahoře nefungovala, Slafkovského návrat k Suzukimu zůstává plně realistický. Ale směr je jasný, a po prvním přípravném zápase vypadá přesvědčivěji, než kdokoli čekal.
Co to znamená pro Slafkovského
Pro slovenské fanoušky, kteří sledují čerstvého držitele ocenění Hokejista roka, je podstatný jeden fakt: Slafkovský zůstává v top šestce Montrealu. Nepadl do třetí lajny, nebyl odsunut na okraj. Hraje s dvacetiletým Demidovem, kterého liga považuje za jednoho z nejtalentovanějších mladých hráčů, a s Kapanenem, jehož obousměrná hra drží formaci pohromadě.
Kontraktově je zajištěný do roku 2033. Přesun do druhé lajny neovlivňuje žádné blízké vyjednávání o smlouvě, ta debata proběhla a skončila v létě 2024. Téma je čistě sportovní: jakou roli bude hrát v týmu, který se poprvé za dlouhou dobu pokouší být nebezpečný ze dvou směrů najednou.
Slafkovský na první zkoušku odpověděl gólem za čtyři a půl minuty. Teď je na Kreiderovi, aby ukázal totéž.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka