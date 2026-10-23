Křehoučké rohlíčky s jablečnou náplní – za 20 minut v troubě a z 1 dávky udělám 32 kousků. Kam se hrabe obyčejný štrúdl

Křehké rohlíčky s jablečnou náplní představují dokonalé ztělesnění domácí pohody a pekařské elegance. Pod lehce poprášeným povrchem z moučkového cukru ukrývají vláčné těsto s jemným tónem citronové kůry a šťavnaté ovocné srdce, které vás okamžitě přenese do babiččiny kuchyně. Je to přesně ten typ roztomilého drobného moučníku, který láká ke stolu už během pečení a k šálku horkého čaje či kávy.
Kombinace pečeného těsta, jablek a skořice má ve středoevropské kulinářské tradici hluboké kořeny a neodmyslitelně patří k podzimnímu i zimnímu času. Tradiční tvarování do rohlíčků vychází ze starobylého evropského pečiva, které se stalo symbolem slavnostních chvil i nedělního odpoledního odpočinku. Zatímco klasické záviny vyžadují zručné tenké válení, malé plněné rohlíčky přinášejí hravost a ideální poměr jemné kůrky a bohaté ovocné náplně v každém jediném soustu. Skořice navíc není jen pouhým kořením pro vůni, ale odpradávna byla považována za symbol hřejivého domova a přírodní povzbuzení mysli během chladných dnů.
Tento oblíbený recept vás nadchne i svou nesmírnou variabilitou, která dává prostor pro vaše vlastní kulinářské nápady. Zkaramelizovaná jablka můžete vylepšit hrstí nasekaných vlašských či lískových ořechů, rozinkami namočenými v rumu nebo kapkou vanilkového extraktu. Pokud máte rádi výraznější tóny, zkuste do ovocné směsi přimíchat trošku strouhaného zázvoru či špetku hřebíčku. Stejně tak lze jablečnou náplň namíchat s pečenými hruškami nebo nahradit hustými švestkovými povidly. Získáte tak pokaždé trochu jinou sladkou pochoutku, k níž se vaše rodina bude ráda a často vracet.
Začněte s přípravou náplně. Jablka oloupejte, nastrouhejte na hrubém struhadle a vložte je do rozpálené pánve s rozpuštěným máslem. Přidejte cukr, skořici a ovoce nechte karamelizovat 5–10 minut.
Vzniklou jablečnou náplň přendejte na talíř, kde ji nechte zcela vychladnout. Mezitím připravte těsto. Vejce vyšlehejte s cukrem a špetkou soli do světlé pěny.
Postupně přidejte citronovou kůru, mléko, rozpuštěné máslo, vejce a nakonec prosetou mouku s kypřicím práškem.
Tip: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě za občasného promíchání.
Z ingrediencí vytvořte těsto, které rozdělte na 4 stejné části. Každou část vyválejte na plát ve tvaru kruhu, který rozřízněte na 8 stejných trojúhelníků.
Ve špičce každého trojúhelníku pak proveďte řez tak, abyste špičku nerozřízli.
Poznámka: Jak těsto správně vytvarovat, můžete vidět níže ve videu.
Širší část každého trojúhelníku pokryjte trochou náplně a těsto zarolujte směrem ke špičce. Vzniklé rohlíčky následně vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a pečte je v předehřáté troubě na 180 °C asi 20–25 minut.
Křehké rohlíčky s jablečnou náplní posypte moučkovým cukrem a podávejte je až po vychladnutí. Díky nižší teplotě budou lépe stravitelné.
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Zdroj receptu: Курдская невестка
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato