Jemně popraskaná cukrová krusta,
křehké máslové těsto provoněné vanilkou a uprostřed sametově hladký, zářivě žlutý citrónový krém, který při prvním zakousnutí příjemně osvěží chuťové buňky. Andělská očka s citrónovou náplní působí na talíři jako malé slunečné klenoty a přinášejí vítaný kontrast mezi sladkostí křehkého pečiva a jiskřivou citrusovou kyselostí.
Tento typ důlkového pečiva má kořeny v německé a středoevropské pekařské tradici, kde je známý pod poetickým názvem Engelsaugen. Zatímco původní verze se nejčastěji plnily červeným rybízovým či malinovým želé, moderní cukrařina objevila kouzlo hladkého citrónového krému, který dodává tradičnímu tvaru svěží, lehký a neokoukaný charakter.
Základní těsto i krémová náplň přitom nabízejí spoustu prostoru pro hravé chuťové obměny podle sezony i obsahu spíže. Citrónovou šťávu a kůru lze snadno vyměnit za pomeranč, limetku či mandarinku, do těsta přidat špetku mletého kardamomu nebo najemno mleté mandle a hotové kousky před podáváním lehce dozdobit nastrouhanou citrusovou kůrou nebo lístkem máty.
Díky své svěží chuti a atraktivnímu vzhledu se andělská očka skvěle hodí nejen na sváteční mísu vedle těžších ořechových a čokoládových druhů, ale i ke jarnímu či letnímu posezení u kávy, na zahradní oslavy nebo jako originální domácí pozornost v dárkové krabičce. Na každém podnose okamžitě přitáhnou pozornost svou barvou i vůní.
Citrónovou kůru smíchejte s cukrem, solí a rozpuštěným máslem. Přidejte vanilkový extrakt, citrónovou šťávu, vejce a mouku s kypřicím práškem.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Z ingrediencí vytvořte těsto, které zakryjte potravinovou fólií a vložte ho na 2 hodiny do lednice. Mezitím připravte náplň. V rendlíku smíchejte vaječné žloutky s cukrem, solí a škrobem.
Přidejte mléko, citrónovou šťávu s kůrou a směs zahřívejte 2–3 minuty. Jakmile začne bublat, vařte ji minutu, odstavte ji z tepla a vmíchejte do ní máslo.
Vzniklou náplň propasírujte do mísy, zakryjte ji potravinovou fólií a nechte zcela vychladnout.
Tip: Aby na náplni nevznikl škraloup, fólie by se jí měla přímo dotýkat.
Z vychlazeného těsta odebírejte kousky o velikosti lžíce, z kterých vytvořte kuličky. Ty obalte v moučkovém cukru a vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Ve středu každé kuličky vytvořte důlek a cukroví vložte do předehřáté trouby na 185 °C. Teplotu ihned snižte na 165 °C a pochoutku pečte 12 minut.
Tip: Důlky vytvoříte například pomocí rukojeti vařečky.
Upečené cukroví nechte vychladnout a jednotlivé důlky naplňte citrónovou směsí. Andělská očka s citrónovou náplní pak servírujte dle potřeby.
Poznámka: Aplikaci náplně vám usnadní použití cukrářského sáčku.
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Zdroj receptu: Easy Baking with Elena
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato