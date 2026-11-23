Stačí jediný pohled na podnos a máte pocit,
jako byste se ocitli na paloučku uprostřed zimního lesa. Křehké vánoční hříbečky s čokoládou v sobě snoubí hravou pohádkovou podobu s poctivým máslovým těstem, které díky zakysané smetaně získává až nečekanou jemnost, podtrženou lesklým čokoládovým kloboučkem a jemným makovým detailem na nožce.
Figurální cukroví patří ke středoevropské cukrářské tradici už po celé generace,
kdy hospodyně soutěžily v tom, kdo vykouzlí na tácu nejnápaditější tvary bez použití složitých formiček. Drobné hříbky si oblibu získaly především v rodinách s dětmi, protože spojují radost z tvoření s chutí klasického smetanovo-máslového pečiva, které bývá vláčné a jemné.
Tento recept navíc nabízí spoustu možností, jak hříbečkům vtisknout vlastní rukopis. Místo hořké či mléčné čokolády můžete kloboučky ponořit do bílé polevy nebo karamelu, mák na spodní části nožky lze nahradit jemně mletými oříšky či kokosem a těsto příjemně provoní špetka citronové kůry, mleté skořice nebo pravé vanilky.
Díky svému nápaditému vzhledu poslouží hříbečky nejen jako ozdoba svátečního pohoštění, ale také jako působivá jedlá dekorace na zimní oslavy či milý domácí dárek v průhledném sáčku. Mezi klasickými lineckými kolečky a rohlíčky vždy okamžitě přitáhnou pozornost malých i velkých mlsounů.
Máslo vyšlehejte s klasickým i vanilkovým cukrem a špetkou soli. Přidejte vejce, zakysanou smetanu a pokračujte ve šlehání, dokud se ingredience nepropojí.
Do směsi vešlehejte mouku s kypřicím práškem do pečiva a vytvořte těsto, které rozdělte na 32 kousků. Z 16 kusů vytvarujte nožku od hřibu ve tvaru válečku, jehož jednu stranu protáhněte do špičky.
Ze zbytku těsta vytvarujte bochánky, které mírně zploštěte tak, abyste vytvořili tvar kloboučku. Nožky i kloboučky pak vyskládejte na tác, který zakryjte potravinovou fólií a vložte na 40 minut do lednice.
Poté na plech pokrytý pečicím papírem přeneste pouze nožky a pečte je v předehřáté troubě na 200 °C asi 10–15 minut.
Poznámka: Zatímco se nožky pečou, kloboučky nechte chladit v lednici.
Upečené nožky z trouby vyjměte a vložte do ní kloboučky, které pečte stejně dlouhou dobu. Cukroví nechte vychladnout na chladicí mřížce a ve střední části na spodní straně kloboučků vytvořte důlky.
Důlky naplňte rozpuštěnou čokoládou a vložte do ní nožky špičkou napřed. Cukroví znovu vyskládejte na tác a vložte ho do lednice na 15 minut.
Tip: Čokoládu rozpustíte ve vodní lázni nebo v mikrovlnce asi za minutu.
Do zbytku čokolády vmíchejte olej a ponořte do ní kousek spodní části nožky každého hříbečku, kterou následně obalte mákem.
Poznámka: Nevíte-li, jak zkompletovat cukroví, podívejte se na video níže.
Do čokolády ponořte také kloboučky. Křehké vánoční hříbečky vložte do lednice na posledních 15 minut a poté si užijte jejich lahodnou chuť a neuvěřitelnou jemnost.
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VIDEO
Zdroj receptu: Наташа Шакинко
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato