Křehké těsto, pudinkový krém a jablíčka – koláč, který u nás vede na plné čáře. A recept je naprosto jednoduchý

Jablečné koláče s vanilkovým krémem nebo pudinkem mají obrovskou tradici především v německé a rakouské kulinářské kultuře, odkud se rychle rozšířily i k nám. Slavný
Apfelmuskuchen nebo bavorský jablečný koláč stál odjakživa na spojení máslového těsta, poctivě podušeného ovoce a sametového krému. Tato kombinace si získala srdce generací pekařů, protože jablka při podušení na másle uvolní svou přirozenou sladkost a v kombinaci s pudinkovým základem zjemněným tvarohem vytvoří náplň, která zůstává neuvěřitelně vláčná i po úplném vychladnutí.
Největším kouzlem tohoto koláče je dokonalá rovnováha textur. Křehký korpus ze studeného másla příjemně křupe, zatímco krémové srdce plné šťavnatých jablek s jemným vanilkovým nádechem se doslova rozplývá na jazyku. Citronová šťáva navíc dodá ovocné složce potřebnou svěžest, takže celý moučník působí lehce a není přehnaně sladký. Při pečení se domem rozline nostalgická vůně vanilky a pečeného máslíčka, která spolehlivě přiláká k stolu celou rodinu ještě předtím, než koláč stihne pořádně vychladnout.
Recept přímo vybízí k nejrůznějším variacím podle toho, co zrovna nabízí sezóna. K jablkům můžete na pánev přihodit špetku mleté skořice, hrst nasekaných vlašských ořechů nebo rozinky namočené v rumu. Pokud chcete koláč ozvláštnit, vyzkoušejte místo klasických jablek použít zralé hrušky nebo šťavnaté švestky. Povrch koláče zase můžete před pečením posypat jemnou máslovou drobenkou, mandlovými plátky nebo po vychladnutí lehce pocukrovat.
Jablka oloupejte, nakrájejte na menší kousky, smíchejte s citronovou šťávou a vložte do horké pánve s rozpuštěným máslem a cukrem.
Poznámka: Před krájením z jablek odstraňte jádřince.
Po promíchání jablka smažte asi 5 minut a přendejte je do mísy, kde je nechte vychladnout. Pokračujte s přípravou pudinku. V rendlíku smíchejte vejce s klasickým i vanilkovým cukrem a škrobem.
Jakmile se ingredience spojí, přidejte mléko a směs zahřívejte 2–3 minuty. Poté, co začne bublat, vařte ji 1 minutu a odstavte ji z tepla.
Vzniklý pudink zakryjte potravinovou fólií a nechte ho vychladnout. Poté ho smíchejte s tvarohem, škrobem a směs rozmixujte.
Tip: Aby na pudinku nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Do směsi vmíchejte jablka a pokračujte s přípravou těsta. Mouku smíchejte s kypřicím práškem do pečiva, nastrouhaným máslem a klasickým i vanilkovým cukrem. Do směsi nakonec zapracujte vejce.
Vzniklým těstem pokryjte dno a stěny dortového ráfku, kde ho uhlaďte. Na těsto naneste jablečnou náplň a dezert pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 35–40 minut.
Křehký koláč s pudinkem a jablky nechte zcela vychladnout a poté ho servírujte nakrájený na kousky.
Poznámka: Díky nižší teplotě bude dezert lépe stravitelný.
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Zdroj receptu: Вкусно с Bloom_Berry
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová