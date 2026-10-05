Křehké sýrové tyčinky: Jednoduché slané pečivo z pár surovin, které se hodí na oslavu i ke sklence vína

Když maminka chystala něco slaného k vínu, třeba na vesnickou zábavu nebo když měla přijít návštěva, sýrové tyčinky bývaly skoro jistota. Žádná velká paráda kolem, jen pár obyčejných surovin, poctivé těsto a v něm tvaroh, díky kterému zůstanou tyčinky křehké ještě druhý den. Navrch sýr, vejce a špetka pepře. Při pečení voní tak, že se u trouby dřív nebo později někdo objeví.
Dnes už se pohoštění na
taneční zábavy nenosí tak samozřejmě jako kdysi, aspoň u nás doma ale tahle tradice úplně nezmizela. Vrací se při oslavách, narozeninách nebo obyčejném posezení s přáteli. Na těchto sýrových tyčinkách je příjemné hlavně to, že jsou nenáročné a dají se udělat s předstihem. Těsto se vyválí, nakrájí, nechá vychladit a před už jen přijde vajíčko. pečením Z vlastní zkušenosti: čím méně se těsto zahřívá v rukou, tím lépe potom křupe a láme se. Proč jsou sýrové tyčinky tak vděčné pohoštění
Sýrové tyčinky patří k receptům, které se v českých domácnostech předávají podobně samozřejmě jako štrúdl nebo . Jsou slané, dobře se převážejí a na stole dlouho nepřekážejí, protože mizí po hrstech. Dřív se hodily na vesnické zábavy, školní besídky i menší rodinné oslavy. Každá domácnost měla trochu jiný poměr mouky, tuku a sýra. Někdo dával vanilkové rohlíčky jogurt, někdo tvaroh, jinde se nešetřilo máslem. Recept na křehké domácí sýrové tyčinky
Doba přípravy: zhruba 25 minut Chlazení na plechu: 30 minut Délka pečení: asi 20 minut Počet porcí: přibližně 2 plechy tyčinek Ingredience pro přípravu 200 g hladké mouky 200 g másla 200 g měkkého tvarohu 2 žloutky 130 g jemně strouhaného parmazánu sůl podle chuti černý pepř podle chuti kajenský pepř podle chuti 1 vejce na potření strouhaný sýr na posypání Postup přípravy sýrových tyčinek
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte na kostičky nakrájené studené máslo, tvaroh, žloutky a větší část parmezánu. Osolte, opepřete a kdo chce ostřejší chuť, přidá i trochu kajenského pepře.
2. Všechno rychle spojte do hladkého těsta. Není potřeba dlouhé hnětení, spíš naopak. Jakmile drží pohromadě, stačí. Krátká práce s těstem pomůže tomu, aby tyčinky po upečení nebyly tuhé.
3. Hotové
těsto jen lehce poprašte moukou a rozválejte na plát silný asi 3 až 4 mm. Příliš tenké tyčinky se snadno vysuší, moc silné zase nebudou tak pěkně křupat.
4. Plát nakrájejte rádýlkem nebo nožem na stejně široké
tyčinky. Přesuňte je na plech s pečicím papírem. Nechte mezi nimi trochu místa, i když nijak dramaticky nenaběhnou.
5. Plech s nakrájenými tyčinkami dejte na
30 minut do chladu. Tenhle krok se vyplatí nepřeskakovat. Máslo v těstě znovu zpevní a tyčinky si při pečení lépe podrží tvar. Troubu předehřejte na 180 °C
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6. Mezitím rozšlehejte
vejce a vychlazené tyčinky jím potřete.
7. Povrch posypte zbylým
strouhaným sýrem. Pokud máte rádi výraznější slané pečivo, přidejte ještě trochu čerstvě mletého pepře nebo pár zrnek hrubé soli.
8. Pečte ve vyhřáté troubě asi
20 minut. Čas se může trochu lišit podle trouby, takže ke konci raději hlídat. Hotové tyčinky mají lehce zlaté okraje a sýr na povrchu je pěkně zapečený.
9. Upečené
sýrové tyčinky nechte pár minut na plechu, teprve potom je přendejte na mřížku. Podávají se vlažné i studené. V dobře uzavřené dóze zůstanou křehké do druhého dne, někdy i déle, pokud na ně doma někdo nepřijde dřív. Foto: Cooky.cz , Tyčinky se podávají vlažné i studené. Rady a tipy maminky hospodyňky k pečení tyčinek Jestli je těsto měkčí, dejte ho před válením na 15 minut do lednice. Bude se s ním pracovat podstatně lépe. Na posyp se hodí nejen parmezán, ale také eidam nebo jiný tvrdý sýr, který máte doma. Parmezán dá tyčinkám výraznější a slanější chuť. Pečte je spíš do světle zlaté barvy. Když se přepečou, bývají sušší a zbytečně tvrdnou. Pokud chcete mít tyčinky pravidelnější, rozválený plát nejdřív krátce předchlaďte a krájejte až potom. Těsto se bude méně lepit a okraje zůstanou čistší.
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