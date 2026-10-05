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Křehké sýrové tyčinky: Jednoduché slané pečivo z pár surovin, které se hodí na oslavu i ke sklence vína

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Když naše maminka chystala něco k vínu na vesnickou zábavu nebo na návštěvu, často padla volba právě na křehké sýrové tyčinky. Jsou poctivé, z pár běžných surovin, a díky tvarohu v těstě zůstávají hezky křehké i druhý den. Navrch přijde sýr, vejce a špetka pepře, takže voní už při pečení tak, že se kolem plechu začne motat celá rodina.
Obrázek k receptu na Křehké sýrové tyčinky: Jednoduché slané pečivo z pár surovin, které se hodí na oslavu i ke sklence vína

Obrázek k receptu na Křehké sýrové tyčinky: Jednoduché slané pečivo z pár surovin, které se hodí na oslavu i ke sklence vína

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na Křehké sýrové tyčinky: Jednoduché slané pečivo z pár surovin, které se hodí na oslavu i ke sklence vína
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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