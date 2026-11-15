Křehká dušená králičí játra na cibulce a sójovce s hranolkami: Zapomenutá surovina, kterou ocení milovníci tradiční poctivé kuchyně

Od sestry, která doma chová králíky, jsme dostali králičí játra. Tak jsem je tentokrát nehodila jen narychlo na pánev, ale zkusila je udělat klasicky dušená. Játra u nás doma mizí docela spolehlivě, jen je většinou připravujeme jako minutku na pravém másle, k tomu chleba, cibule, někdy tatarka nebo bílý jogurt. Tuhle obědovou verzi jsem vařila poprvé a překvapivě prošla bez řečí. Hranolky se pečou asi 30 minut v troubě nastavené na 250 °C, zatímco játra se dodělají ve vlastní šťávě se sójovou omáčkou. Na talíři to pak celé spojí obyčejná tatarská omáčka, žádná velká věda.
Je to jídlo trochu po staru, skoro jako z
jídelního lístku, který už člověk dnes nevidí tak často. Mně to ale nijak nevadí. Navíc příprava nezabere půl dne. Spojení jater, hranolků a tatarky se objevuje i v novějších video receptech, často s vepřovými játry a domácí tatarskou omáčkou. Doma ale raději beru jednodušší cestu s králičími játry. Mají jemnější chuť a když se na pánvi nenechají zbytečně dlouho, zůstanou měkká, ne taková ta suchá hmota, kterou pak člověk jen zapíjí.
Jedna drobnost z kuchyně: Kdo chce výraznější chuť, může k cibuli přidat kousek česneku nebo špetku chilli. U nás to dělám spíš u porce pro dospělé. Dětem nechávám základ mírnější, jen cibule a sójová omáčka. Recept na poctivá dušená králičí játra s hranolky z trouby
Domácí oběd bez složitého nakupování. Zasytí, ale neznamená celé dopoledne u sporáku.
Doba pečení hranolků: 30 minut Doba dušení jater: 30 minut Teplota trouby: 250 °C Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 750 g králičích jater 1 balení bramborových vlnek určených do trouby 1 kelímek tatarské omáčky 2 ks střední cibule 2 lžíce rostlinného oleje 2 ks bobkového listu 1/2 lžíce mletého pepře 1 špička nože mletého nového koření 3 lžičky grilovacího koření 2 lžíce sójové omáčky 1-2 stroužky česneku, volitelně špetka chilli, volitelně Postup přípravy dušených králičích jater s hranolky
1. Nejdřív zapněte troubu na
250 °C a nachystejte plech. Bramborové vlnky na něj rozložte pokud možno do jedné vrstvy, aby neležely jedna přes druhou. Pečte je zhruba 30 minut. V polovině pečení je obraťte, ať chytnou barvu i zespodu.
2.
Králičí játra očistěte a větší kusy klidně překrojte. Přesuňte je do mísy, přisypte pepř, nové koření a grilovací koření. Promíchejte rukou nebo vařečkou. Není třeba s tím moc čarovat, hlavně aby koření nezůstalo jen na jednom místě. Zdroj: Vaření s Jančou, Suroviny na přípravu jater.
3.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenké půlměsíčky, případně na menší plátky. Ve větší pánvi nebo širším kastrolu rozehřejte olej a cibuli nechte pomalu zesklovatět. Do tmava ji netlačte, stačí, když změkne a začne vonět. Zdroj: Vaření s Jančou, Cibuli nechte na oleji pouze zesklovatět.
4. Na změklou
cibuli dejte okořeněná játra a krátce promíchejte. Přidejte 2 bobkové listy. Pokud chcete ostřejší nebo výraznější verzi, teď je chvíle na trochu česneku nebo chilli. Zdroj: Vaření s Jančou, K cibuli přidejte ochucená játra.
5. Pánev přiklopte a nechte
játra dusit 15 minut na středním plameni. Občas zvedněte pokličku a zkontrolujte, jestli se něco nechytá ke dnu. Většinou pustí dost vlastní šťávy, takže není potřeba podlévat.
6. Po patnácti minutách přilijte
2 lžíce sójové omáčky a všechno promíchejte. Pokličku už nedávejte zpátky a dalších 15 minut duste na trochu vyšší teplotě. Tekutina se částečně odpaří a šťáva se přichytí na játra tak akorát. Zdroj: Vaření s Jančou, V polovině dušení poklici sundejte a duste odkryté.
7. Ke konci ochutnejte. Se solí opatrně, protože
sójová omáčka i grilovací koření bývají slané dost. Někdy už není potřeba přidávat vůbec nic.
8. Hotové
hranolky vytáhněte z trouby a nechte je asi minutu stát. Na talíře rozdělte dušená králičí játra, přidejte horké bramborové vlnky a bokem dejte tatarskou omáčku. Nejlepší je jíst to hned, dokud vlnky ještě křupou a játra jsou měkká. Tatarka a hranolky: proč to s játry funguje Jestli chcete jemnější výsledek, nenechávejte játra na plotně déle, než opravdu potřebují. U jater se pár minut navíc pozná rychle. Bramborové vlnky rozložte na plech opravdu v jedné vrstvě. Když se navrší přes sebe, nezačnou se péct, ale spíš dusit. Tatarskou omáčku můžete trochu vylepšit najemno nasekanou kyselou okurkou a kouskem cibule. Chuťově se tím přiblíží domácí verzi, která se u podobných retro úprav objevuje poměrně často. Na pohled je to obyčejná hospodská kombinace, ale chuťově dává smysl. Játra mají plnější, zemitější chuť a snesou něco krémového i lehce kyselého. Proto k nim sedí tatarská omáčka, koupená i domácí s okurkou, cibulkou a hořčicí. Martin Škoda ve svém video receptu přidává do tatarky také petržel a trochu citronové šťávy nebo octa, čímž ji odlehčí.
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Zdroj a foto: autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Vaření s Jančou