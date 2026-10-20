Křehká buchta s pudinkem je náš víkendový hit – jednoduchá, vláčná a chuťově tak božská, že ji doporučuji úplně každému

Když se z trouby začne linout vůně máslového těsta a citronové kůry, je těžké počkat, až buchta úplně vychladne. Pod křehkým plátem se skrývá bohatá vrstva jemného vanilkového krému, do kterého se přidává citronová šťáva i kůra. Citron mu dodá svěžest, vyváží jeho sladkost a buchta nepůsobí těžce.
Zakysaná smetana má v krému ještě jednu důležitou úlohu. Svou jemně nakyslou chutí vyvažuje sladkost pudinku a zároveň náplň zjemňuje, takže nepůsobí těžce ani přes množství cukru. Citronová šťáva tento efekt ještě podpoří, zatímco kůra přidá výraznou vůni a chuť. Právě spojení pudinku, zakysané smetany a citronu dává náplni její svěží charakter.
Buchta se dobře hodí ke kávě, čaji i jako sladké pohoštění pro návštěvu. Výhodou je, že se peče celá najednou, takže není potřeba připravovat korpusy zvlášť a potom je plnit. Nejlepší je ale dopřát jí dostatek času na vychladnutí, aby se citronový krém při krájení neroztékal.
Citron můžete podle chuti zvýraznit větším množstvím nastrouhané kůry, která dodá výraznější vůni bez další kyselosti. Pokud máte raději jemnější chuť, část citronové šťávy lze ubrat. K hotové buchtě se hodí také čerstvé maliny nebo jahody, které její svěží charakter ještě podpoří.
Do mísy prosejte mouku s práškem do pečiva a přidejte moučkový cukr a špetku soli. Přidejte vejce, zakysanou smetanu, citronovou kůru a změklé máslo. Vše zpracujte na hladké, nelepivé těsto, které podle potřeby lehce poprašte moukou.
Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte na 30 minut do lednice. Odpočinuté těsto se bude lépe válet a při pečení si lépe zachová svůj tvar. Mezitím si připravte citronový pudinkový krém a předehřejte troubu na 180 °C.
Z mléka, vanilkového pudinku a cukru uvařte podle běžného postupu hustý pudink. Ještě do teplého pudinku vmíchejte citronovou kůru a citronovou šťávu. Poté ho nechte krátce zchladnout, aby nebyl při spojování se zakysanou smetanou příliš horký.
Do vychlazeného pudinku vmíchejte zakysanou smetanu. Směs promíchejte dohladka, aby vznikl dostatečně hustý krém, který zůstane mezi vrstvami těsta. Citronovou chuť můžete podle potřeby zvýraznit trochou nastrouhané citronové kůry.
Odpočinuté těsto vyndejte z lednice a rozdělte na 2 stejně velké části. Každou část rozválejte na plát odpovídající velikosti plechu. Pracujte opatrně, aby se pláty při přenášení nepotrhaly.
Plech vyložte pečicím papírem a položte na něj první plát těsta. Na těsto rovnoměrně rozetřete připravený citronový pudinkový krém. Druhý plát těsta opatrně položte navrch a lehce ho přitlačte, aby dobře přiléhal ke krému.
Povrch těsta několikrát propíchejte vidličkou. Vejce rozšlehejte a potřete jím celý vrchní plát. Díky tomu se během pečení vytvoří zlatavý a lesklý povrch.
Buchtu vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte přibližně 50 minut. Povrch by měl být na konci pečení lehce zlatavý. Upečenou buchtu vyjměte z trouby a nechte ji úplně vychladnout.
Vychladlou buchtu lehce pocukrujte moučkovým cukrem. Krájejte ji až po úplném vychladnutí, kdy krém dostatečně zpevní. Jednotlivé řezy pak budou mít čistý vzhled a krém nebude při krájení vytékat.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová