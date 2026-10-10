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Křečové žíly úřadují kvůli špatnému životnímu stylu. Zhoršuje je například dlouhodobé stání

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Možností léčby křečových žil je několik. Záleží na jejich velikosti, umístění a míře závažnosti. Jako prevence mohou pomoci některé změny životního stylu.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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