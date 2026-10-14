Krčmář spojil trapas Slavie v Baku s ponížením Sparty na Letné. Karma je zdarma, napsal olympijský medailista

Je 88. minuta zápasu v Baku. Brankář Slavie Jakub Markovič vybíhá skoro k půlicí čáře, míč mu uteče a Sabah, nováček Ligy mistrů, přidává druhý gól. Pár hodin nato, ještě 13. října, se na síti X objevuje příspěvek olympijského medailisty Michala Krčmáře. Podle TN.cz a iSportu, které příspěvek citují, obsahoval video spojující dva momenty, označení oficiálního účtu @slaviaofficial a tři slova: „Karma… je zdarma.“ Krčmář nevymýšlel nový vtip. Vzal ten, kterým se Slavia před šesti týdny bavila na účet Sparty, a vrátil ho.
Letná, 30. srpna: odkud se karma rozběhla
Abychom pochopili pointu, musíme se vrátit na konec léta. Sparta 30. srpna doma prohrála 318. derby 0:3. Wiktor Nowak skóroval už v 11. minutě, po přestávce zvýšil Danijel Šturm po přihrávce Davida Mosese a ve 2. minutě nastavení dorazil soupeře Emmanuel Ayaosi. Sparta zápas na svém webu shrnula strohým titulkem Třígólová porážka, na tribunách tehdy sedělo 18 260 lidí.
Třetí gól se okamžitě stal vděčným materiálem pro internet. Slávistické příspěvky po derby si utahovaly z Matěje Ryneše, který při Ayaosiho trefě skončil v nešťastné, pro sociální sítě ideálně vtipné pozici. Na hřišti 3:0, na síti bonusový bod za humor.
A tady leží jádro celé věci. Moses, který na Letné přihrával na druhý gól, se v Baku sám ocitl v úplně stejné roli.
Baku, 13. října: večer, kdy nic nešlo
Slavia odjížděla do Ázerbájdžánu jako favorit. Ligu mistrů zahájila domácí porážkou 2:3 s Lens a Sabah vypadal jako ideální soupeř pro zisk prvních bodů. Místo toho přišlo něco, co česká média popisují slovy „fiasko“ a „trápení“.
Podle reportáže TN.cz měla Slavia několik velkých šancí, domácí jí dvakrát vykopli míč z brankové čáry a zakončení chyběl klid. Ve druhém poločase pak udeřil Kaheem Parris a v závěru po zmíněném Markovičově výběhu Joy-Lance Mickels. U druhého gólu skončil v komicky nešťastní situaci právě Moses. Sabah slavil historicky první výhru v Lize mistrů.
Jindřich Trpišovský se po zápase nedržel zpátky. Kritizoval první poločas, chyby i opakované zahazování šancí a jeho frustraci shrnula věta „To snad ani není možné.“ Podle přehledu UEFA má Slavia po dvou kolech nula bodů. Už 20. října ji čeká Fenerbahçe.
Zrcadlo místo posměchu
Krčmář není neutrální pozorovatel. Rodák z Vrchlabí, který letos v lednu oslavil 35. narozeniny, má podle Českého olympijského týmu za sebou čtyři olympijské starty a stříbro ze sprintu v Pchjongčchangu 2018. iSport ho zároveň označuje za velkého fanouška Sparty. Jeho video tedy nebylo glosou nad oběma kluby, bylo rudé až do morku kostí.
Sám to ovšem v komentářích pod příspěvkem podal jinak. Podle TN.cz i iSportu napsal, že se nikomu nesměje, že „nesnáší zesměšňování výkonu v jakémkoli sportu“ a že chtěl Slavii jen „nastavit zrcadlo“. Výklad je jasný: nevysmívá se Mosesovi, vysmívá se tomu, kdo se předtím vysmíval Rynešovi.
Diskuse pod příspěvkem se rychle zaplnila. Slávističtí fanoušci podle serveru Ruik biatlonistu kritizovali, sparťané tleskali. Oficiální reakce Slavie ani Sparty se v dostupných zdrojích zatím neobjevila. Mezi sportovními osobnostmi Krčmářův příspěvek vynikl. Nikdo jiný oba momenty takhle nespojil.
Časová osa jednoho bumerangu
- 30. srpna 2026: Sparta prohrává se Slavií 0:3, Ayaosi skóruje ve 2. minutě nastavení, na sítích vzniká posměšek na účet Ryneše.
- 10. září 2026: Slavia doma prohrává v Lize mistrů s Lens 2:3.
- 13. října 2026: Slavia prohrává na hřišti Sabahu 0:2, druhý gól padá v 88. minutě po výběhu Markoviče, Moses v roli nešťastníka.
- 13. října 2026, večer: Krčmář na X: „Karma… je zdarma.“
- 14. října 2026: Média řeší příspěvek, Krčmář v komentářích vysvětluje „zrcadlo“.
Doma přitom Slavia vládne. V tabulce Chance ligy vede po deseti kolech s 26 body a skóre 26:6, Sparta je třetí s osmibodovou ztrátou. Právě proto podle nás Krčmářův šťouchanec tak sedl. Slavia, která ligu válcuje, si mohla dovolit z rivala dělat legraci. V Evropě si ji teď dělají z ní.
Fotbalové sociální sítě umějí být vtipné přesně do chvíle, než se stejná zkratka otočí proti vlastnímu klubu. Klubové účty dnes soupeří o lajky stejně urputně jako hráči o body a posměch z rivala je levná měna. Krčmář jen ukázal, že ta měna má i kurz zpětné výměny. Kdo vytáhne kameru na soupeřova obránce, musí počítat s tím, že ji jednou někdo namíří na jeho vlastního.
Sparťany už ve čtvrtek čeká v Evropské lize Lillestrøm, Slavia v sobotu hostí Hradec Králové. Do příštího derby zbývá dost času, aby si obě strany připravily nová videa. Krčmář, který žije v rytmu střelnice, ví, že jeden nepovedený výstřel ještě o ničem nerozhoduje. Na internetu ho ale nikdo nezapomene.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta