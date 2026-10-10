Krátká výrobní série udělala z barevných misek Pyrex sběratelské kusy za desítky tisíc. Rozhoduje dekor, ne stáří nádobí

V srpnu 2017 sledovalo online aukci neziskové organizace Goodwill of Western New York přes devatenáct tisíc lidí. Šedesát z nich se pustilo do přihazování a cena se zastavila na 5 994 dolarech. Předmětem dražby byla jednolitrová kulatá zapékací nádoba s číslem 473 z roku 1959, kterou zdobí zelená tráva, trojlístky jetele a růžová srdíčka. Sběratelé jí přezdívají „svatý grál Pyrexu“ a oficiální název zní Lucky in Love. Celý příběh ukazuje, že hodnotu starého kuchyňského skla neurčují roky ani nostalgie. Rozhoduje souhra pěti faktorů: značky, dekoru, délky výroby, kompletnosti a stavu. Kdo je umí přečíst, pozná rozdíl mezi bazarovou miskou a kusem, o který se přetahují sběratelé na dvou kontinentech.
Lucky in Love: nejvzácnější dekor Pyrexu se prozradí srdíčky
Muzeum skla v americkém Corningu, tedy instituce přímo svázaná s výrobcem Pyrexu, vede ve své databázi
Pyrex Potluck i záznam Lucky in Love. Řadí ho mezi nejhůře sehnatelné dekory vůbec. Muzejní karta uvádí rok 1959, tvar 473 a hlavně nejasný původ. Mohlo jít o testovací kus, nebo o velmi omezenou edici, jejíž stopy se v katalozích téměř ztratily.
Právě tahle nejistota z mísy dělá legendu. Nikdo přesně neví, kolik exemplářů vzniklo, a každý nově objevený kus proto vyvolá rozruch. Goodwill ve své zprávě o
rekordním prodeji popisuje, jak se mísa ocitla mezi darovanými věcmi a teprve odborné oko v ní rozpoznalo raritu.
Zajímavý detail pro opatrné hledače: exemplář přímo v corningském muzeu srdíčka nemá. Nese jen zelenou trávu a jetele. Varianty se tedy liší a zdánlivě „neúplný“ dekor ještě nemusí znamenat padělek nebo poškozený tisk. Spíš jde o signál, že kus stojí za konzultaci se sběratelskou komunitou.
Pink Daisy, Butterprint a Gooseberry: vzory, za které se platí stovky i tisíce korun
Barevný opálový Pyrex nastoupil do amerických kuchyní po druhé světové válce. Corning tehdy začal na mléčně bílé sklo tisknout první vzory a během několika sezon vznikla galerie motivů, které dnes sběratelé poznají na první pohled:
Pink Daisy (1956 až 1962): růžová zapékací nádoba s bílými kopretinami Snowflake (od 1956): sněhové vločky v tyrkysové, bílé nebo uhlově šedé kombinaci Butterprint (od 1957): takzvaný amišský motiv s farmáři, kohoutem a klasy Gooseberry (od 1957): větvičky s bobulemi angreštu, nejčastěji růžovobílé nebo černožluté Lucky in Love (1959): tráva, jetele a srdíčka na jednolitrové kulaté míse
U běžnějších vzorů vypadají uzavřené obchody na eBay výrazně skromněji než u grálu, přesto pořád zajímavě:
Kus Prodejní cena Pink Daisy 043 s víkem asi 1 500 Kč Butterprint 473/470 s víkem asi 1 150 Kč Pink Gooseberry, sada lednicových dóz 501/502/503 s víčky asi 6 400 Kč Lucky in Love 473 (Goodwill, 2017) asi 138 000 Kč
Tabulka nabízí výmluvnou škálu. Jednotlivá miska s oblíbeným vzorem se drží v řádu nižších tisícovek, kompletní souprava vyšplhá na několikanásobek a mimořádný dekor přeskočí do šestimístných částek. Podle nás z toho plyne jednoduché pravidlo: desítky tisíc korun a víc dávají u Pyrexu smysl jen u výjimečně vzácných dekorů v zachovalém stavu. Většina barevných misek skončí ve stovkách až nižších tisících, což ovšem stále převyšuje částku, kterou za ně chce průměrný bazar.
Proč krátká výrobní série zvedá cenu Pyrexu víc než stáří
Starý Pyrex vznikal v obrovských objemech. Bílé opálové nádobí se vyrábělo celá desetiletí, takže samotný věk vzácnost nezaručuje. Hodnotu tvoří konkrétní dekor s jasným časovým zařazením a poptávkou mezi sběrateli.
Referenční web Pyrex Passion, tedy sběratelský přehled, rozlišuje dvě kategorie. Standardní vzory zůstávaly v nabídce déle než dva roky. Propagační dekory se objevily jen nakrátko, často sezónně. Corningské muzeum popisuje, jak tyto dárkové sady fungovaly: firma vzala existující tvary, opatřila je novým motivem a nabízela je omezenou dobu. Na jaře cílila na Den matek a svatební sezonu, na podzim na předvánoční nákupy. Neprodané kusy z předchozí kampaně měli obchodníci stahovat z regálů.
Důsledek je zřejmý. Méně kusů v oběhu, kratší okno prodeje a k tomu sílící zájem sběratelů, které přitahuje estetika poloviny minulého století, barevnost a vzpomínky na babiččinu kuchyni. Lifestylový magazín Martha Stewart upozorňuje na novou vlnu zájemců, kteří ve vintage Pyrexu oceňují design i praktičnost.
Pro srovnání poslouží červnová 115. letní aukce německého domu Wendl (17. až 20. června 2026). Míšeňský porcelán, tedy značka se staletou tradicí, se v ní prodával od zhruba 2 250 Kč za talíř s purpurovou malbou přes 7 500 Kč za ozdobný talíř s dekorem Rote Rose (Červená růže) až po zhruba 13 750 Kč za šestadvacetidílný kávový servis téhož vzoru. Potvrzená cena Lucky in Love tyto položky výrazně předstihuje. Ani renomovaná značka tedy sama o sobě vysokou cenu nezaručí, rozhodují vzácnost a souhra detailů. U Míšně hraje roli značka zkřížených mečů malovaná pod glazurou, období a kvalita ruční malby, u Pyrexu dekor a délka série.
Jak poznat cenný Pyrex ve skříni: dno, číslo modelu a víko
Nostalgický dojem z oprýskané misky klame. Poklad prozradí spíš drobné stopy, které stojí za prozkoumání s lupou:
Značení na dně: nápis PYREX a číslo modelu, například 043, 473 nebo řada 501 až 503 Dekor: ostrost tisku, sytost barev, neobvyklá barevná kombinace Kompletnost: původní víko, celá souprava, ideálně i krabice Stav: lesk povrchu, žádné praskliny, odštěpky ani setřená barva
Praskliny, zmatnělý povrch po myčce nebo chybějící víko srazí cenu výrazně, protože sběratelé shánějí lesklé, čisté a úplné kusy. Rozdíl mezi jednotlivou miskou za tisícovku a kompletní sadou Pink Gooseberry za více než šest tisíc to dokládá.
Když neznámou misku objevíte, nejprve ji vyfoťte: celou zepředu, dekor ze všech stran, dno se značením, vnitřek, víko, okraje i všechny vady. Pak přijde na řadu šetrné čištění. Muzeum skla v Corningu ve svém
návodu na čištění doporučuje teplou vodu, jemný prostředek a měkkou houbu nebo bavlněnou utěrku. Myčka, drátěnka, ostré škrabky a abrazivní drhnutí mohou dekor nenávratně zničit.
Skutečnou hodnotu odhalí ukončené aukce. Nabídková cena v bazaru vyjadřuje jen přání prodávajícího, kdežto uzavřený obchod ukazuje, kolik někdo opravdu zaplatil. Porovnávejte stejný vzor, stejné číslo modelu, přítomnost víka, stav dekoru i datum prodeje.
V českých podmínkách se vyplatí počítat s tím, že americký dekorovaný Pyrex bývá spíš dovezenou zvláštností, třeba z pozůstalosti po příbuzných ze zámoří. Na Aukru se častěji objevuje britský Pyrex England se značením JAJ. Běžné kusy lze nabídnout na Aukru, Sbazaru, Facebook Marketplace nebo ve starožitnictví. U raritního amerického dekoru dává podle nás větší smysl eBay, Etsy nebo specializované sběratelské skupiny, protože místní publikum je malé a vzácnost by nemuselo docenit. Všechny vysoké doložené částky ostatně padly v online aukcích s mezinárodním dosahem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková