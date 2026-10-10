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Krátká výrobní série udělala z barevných misek Pyrex sběratelské kusy za desítky tisíc. Rozhoduje dekor, ne stáří nádobí

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Kulatá zapékací miska Pyrex s jeteli a růžovými srdíčky se v roce 2017 vydražila za zhruba 138 tisíc korun. Podobné poklady se poznají podle drobností.
Krátká výrobní série udělala z barevných misek Pyrex sběratelské kusy za desítky tisíc. Rozhoduje dekor, ne stáří nádobí

Krátká výrobní série udělala z barevných misek Pyrex sběratelské kusy za desítky tisíc. Rozhoduje dekor, ne stáří nádobí

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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