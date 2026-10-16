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Krašov je teď nejvyšší stavbou v Česku. V roce 1968 se vysílač pokusili odstřelit okupanti

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Novou nejvyšší stavbou v Česku se stal televizní a rozhlasový vysílač Krašov na severním Plzeňsku s výškou 347,5 metru. Prvenství převzal po odstřelu původně nejvyšší stavby v zemi, kterou byl vysílač v Liblicích u Českého Brodu. Tento vysílač byl zdemolován ve čtvrtek. Krašov má i další prvenství.
Krašov je teď nejvyšší stavbou v Česku. V roce 1968 se vysílač pokusili odstřelit okupanti

Krašov je teď nejvyšší stavbou v Česku. V roce 1968 se vysílač pokusili odstřelit okupanti

Zdroj: Václav Sidorjak, Pohledy z nebe, CC BY-SA 3.0 CZ
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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