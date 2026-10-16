Krašov je teď nejvyšší stavbou v Česku. V roce 1968 se vysílač pokusili odstřelit okupanti

Od roku 2018 stožár krašovského vysílače nedaleko obce Bezvěrov slouží i jako obří gnómon, tedy ukazatel, který podle pohybu Slunce vrhá stín největších slunečních hodin v Česku. Bezvěrovské hodiny jsou větší i než největší dosud známé sluneční hodiny světa Samrát Jantra, které najdete v prostorách královské astronomické observatoře v indickém Džajpuru.
Krašovský vysílač je nejstarším vysílačem v Plzeňském kraji. Tvoří ho kotvený příhradový stožár. Stal se také dějištěm dramatických událostí během okupace v srpnu roku 1968. Původní stožár měřil 305 metrů a byl postaven v letech 1958 až 1960. Sovětská okupační armáda jej 25. srpna 1968 vážně poškodila výbušninami a střelnými zbraněmi.
Stožár musel být odstřelen počátkem roku 1979, kdy se při silných mrazech utrhlo kotevní lano v nejvyšší úrovni a stavba se velmi intenzivně rozvlnila. Po odstřelu zbylo z vysílače padesátimetrové torzo. Vysílač byl následně nahrazen novým stožárem, který má výšku 347,5 metru. Výstavba nového stožáru se uskutečnila v letech 1979 až 1981.
Gigantické sluneční hodiny
Doslova světovou se stala obec Bezvěrov v roce 2018. V den jarní rovnodennosti, tedy 20. března, byly nedaleko obce odhaleny největší sluneční hodiny nejen v ČR, ale zřejmě i na celém světě. Stín, který určuje čas, zde do krajiny vrhá vysílač Krašov tyčící se do výšky 342 metrů. O využití stínu stožáru jako „rafičky“ slunečních hodin uvažoval Václav Sidorjak již delší dobu. Jako vášnivý fotograf a pilot motorového padáku si až několik kilometrů dlouhého stínu prostě nemohl nevšimnout.
„Myšlenka vytvořit obří sluneční hodiny z televizního vysílače Krašov mne napadla ve chvíli, kdy jsem poprvé spatřil tuto velkolepou stavbu z ptačí perspektivy,“ popisoval zrod myšlenky obřích slunečních hodin Václav Sidorjak. S nápadem oslovil vedení obce Bezvěrov a uspěl. Stavba pěti kovových římských číslic o výšce tří metrů, odpočívadla, parkoviště a informačních tabulí u vysílače tehdy stála 140 tisíc korun.
Číslice jsou zasazené poblíž cesty, takže je na ně dobře vidět. Kvůli potřebné rozloze není ciferník slunečních hodin úplný. Zahrnuje jen pět hodin od desáté do druhé hodiny odpolední, nejbližší je od stožáru 200 metrů, nejvzdálenější 260 metrů. Vzdálenosti mezi nimi jsou různé, protože rozdíl mezi dvanáctou a první hodinou je jiný než třeba mezi první a druhou.
Útok na vysílač Krašov
Dramatické chvíle se odehrály u klíčového vysílače Krašov během okupace v roce 1968, kdy se jeho prostřednictvím šířily svobodné informace. Z toho důvodu se vysílač v noci z 25. na 26. srpna 1968 pokusili zničit pomocí tanku sovětští okupanti. Zaměstnanci vysílače tehdy stejně jako plzeňští rozhlasáci odmítli akceptovat výzvu k ukončení vysílání. V prostorách vysílače vzniklo improvizované televizní studio. V osudnou noc do objektu vysílače najel konvoj okupantů. Tank v jeho čele prorazil bránu a za ním následovalo několik transportérů.
Zaměstnance vysílače i studia nahnali nejprve vojáci s odjištěnými samopaly v rukou do suterénu. V ten okamžik se vážně obávali o své životy. Zvláště, když nad sebou zaslechli střelbu. Rusové jim několikrát vyhrožovali, že je všechny postřílí. Nakonec ale okupanti všechny zaměstnance vysílače i ilegálního studia propustili. Následně Rusové zdemolovali vnitřní vybavení vysílače a pomocí trhaviny se pokusili odstřelit i stožár s anténou. To se jim ale naštěstí nepodařilo. Rozhlasový provoz vysílače se podařilo obnovit za dva dny. Po deseti dnech už fungovalo i televizní vysílání.