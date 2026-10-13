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Krásný dům jen za 516 000 Kč a to v roce 2026: Stát se snaží zbavit nemovitosti, o kterých málokdo ví

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Stát nabízí domy, byty i pozemky za zajímavé ceny. Před nákupem je ale třeba prověřit stav nemovitosti i aukční podmínky.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Juandev / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:05

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