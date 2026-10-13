Krásný dům jen za 516 000 Kč a to v roce 2026: Stát se snaží zbavit nemovitosti, o kterých málokdo ví

Stát nabízí domy, byty i pozemky za zajímavé ceny. Před nákupem je ale třeba prověřit stav nemovitosti i aukční podmínky.
Pořídit si vlastní dům za cenu kolem půl milionu korun zní dnes téměř neuvěřitelně. Přesto se podobné nabídky objevují v aukcích státního majetku. Stát prodává domy, byty i pozemky prostřednictvím internetového portálu, který řada lidí vůbec nezná.
Některé nemovitosti se skutečně prodají za překvapivě nízké částky. Háček ale může být v jejich stavu nebo v tom, co přesně kupující získá. Před přihazováním je proto důležité důkladně prostudovat podmínky. Kde hledat levné nemovitosti
Státní nemovitosti najdete na portálu Nabídka majetku, který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V roce 2026 se tam
například rodinný dům v Křetíně prodal za 516 080 korun. Jiná aukce nabízela dům v Předbořicích s počáteční cenou 900 tisíc korun, ale nikdo nepřihodil. Nízká cena však nemusí znamenat výhodnou koupi. Některé nabídky se totiž týkají pouze spoluvlastnického podílu, nikoliv celé nemovitosti.
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Zájemce se musí nejprve zaregistrovat do elektronického aukčního systému a přihlásit se k vybrané nabídce. V aukční vyhlášce najde minimální cenu, termín i případnou kauci,
která často činí přibližně 10 % vyvolávací ceny. Konkrétní podmínky se mohou lišit. Před příhozem se vyplatí dům osobně prohlédnout a zkontrolovat také dokumenty a případná právní omezení. Vítězná nabídka je závazná a při nesplnění stanovených podmínek může kupující přijít o kauci.
Fotografie: Juandev / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Stát prodává nemovitosti ve stavu, v jakém se nacházejí. Nízkou cenu tak může rychle vyvážit nákladná rekonstrukce střechy, rozvodů nebo vytápění. Důležité je také zjistit,
zda kupujete celý dům, nebo pouze jeho část. Portál přesto nabízí zajímavou možnost, jak hledat nemovitosti mimo běžné realitní servery. Vyplatí se proto pravidelně sledovat nové aukce a před každým příhozem pečlivě zvážit všechny náklady. Na SvětěKreativity.cz jsme také rodili, jak využít kávovou sedlinu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
ÚZSVM, ÚZSVM
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Krásný dům jen za 516 000 Kč a to v roce 2026: Stát se snaží zbavit nemovitosti, o kterých málokdo ví pochází z webu Světkreativity.