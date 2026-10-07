Krásnú Lúčku z Vyprávěj byste na Slovensku nenašli a roubenka Dvořákových stojí na Kokořínsku

V oblíbeném seriálu Vyprávěj přijíždí mladá Slovenka Eva do Prahy na stavební fakultu. Její vysokoškolské začátky se ovšem ve skutečnosti natáčely v areálu psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích. Během práce na venkovských scénách pak tvůrci museli hledat ztraceného herce, který u sebe neměl mobilní telefon.
Dvořákovi na venkově a vysokoškolská studia v Praze
Televizní seriál Vyprávěj funguje podle herečky Veroniky Freimanové pro určitou generaci diváků jako učebnice dějepisu. Děj sleduje osudy rodiny Dvořákových, kteří tráví volný čas na své chalupě. Vedle Karla Dvořáka v podání Romana Vojtka a jeho otce, kterého hraje Svatopluk Skopal, do příběhu vstupuje také Eva Martináková s tváří Andrey Kerestešové. Mladá dívka přijíždí ze slovenské Krásné Lúčky studovat do Prahy na stavební fakultu, kde neunikne pozornosti asistenta Jardy Franca, jehož ztvárnil Ondřej Veselý.
Scény z vysokoškolského prostředí nevznikaly na skutečné univerzitě. Rozlehlou halu fakulty, prostranství se schody, internát i přilehlé chodby objevili filmaři v Psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích.
Falešná slovenská vesnice a deštivé dny v cizí kuchyni
Rodná obec studentky Evy sice leží na Slovensku nedaleko Žiliny, Krásnou Lúčku by v těchto místech ale lidé na mapě hledali marně. Existuje sice obec Krásna Lúka, filmaři ovšem exteriéry nasnímali v Ratajích nad Sázavou. Tento středočeský městys s více než pěti sty obyvateli a historickým jádrem leží v okrese Kutná Hora nedaleko Sázavy a Uhlířských Janovic.
Seriálová rodina Dvořákových zase nejezdí na svou chalupu do Kytlice, jak se v příběhu uvádí. Ikonická roubenka ve skutečnosti stojí v Jestřebicích v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, kousek nad Mělníkem. Skutečná stavba vypadá stejně jako na televizní obrazovce. Její majitelka, paní Hana, na natáčení vzpomínala ráda a prozradila, že během deštivých dnů herci trávili čas přímo u ní v kuchyni.
Toulky s pivem a skály místo rozinek
Malebné okolí roubenky s vonícím lesem hercům občas narušilo pracovní plány. Před natáčením společné scény s Romanem Vojtkem například z placu zmizel Svatopluk Skopal. Protože nenosí mobilní telefon, režisér ho musel jít hledat. Nakonec herce objevil na procházce v polích, kam vyrazil obdivovat krajinu s malou třetinkou piva v ruce.
Z kokořínského lesa přinášela v seriálu houby babička Běta v podání Niny Divíškové. Roman Vojtek by jí při sběru příliš nepomohl, protože má snížený barvocit na hnědou a zelenou barvu a houby by podle svých slov vůbec neviděl. Okolní příroda připomíná hřiby i pomocí skalních útvarů, kterým se říká Mšenské a Jestřebické pokličky.
Zdejší skály v sobě ukrývají také velké otvory. Podle geologa Jiřího Adamoviče sloužily tyto prostory jako skalní sušárny. Protože do oblasti nebylo možné dovážet rozinky, místní obyvatelé si už v létě nasušili třešně, aby je o Vánocích mohli použít při pečení vánoček. V blízkosti obce se nachází také unikátní kamenný most, skalní hrad Nedamy a jeskyně Kostelíček.
Seriál Vyprávěj vysílá ČT1 ve středu 7. října od 20:55.
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