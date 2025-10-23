Krásnější než Maledivy a za půlku ceny. Tento tropický ráj je ideálním místem pro podzimní dovolenou

Za svítání se procházet po pláži, přes den se chladit ve stínu palem a večer potěšit chuťové pohárky místní kuchyní, i taková míváme očekávání, když plánujeme vyrazit za exotikou. Zanzibar tyhle představy naplňuje beze zbytku, a k tomu nabízí ještě něco víc.
Zanzibar, ráj v Indickém oceánu.
Zdroj: Shutterstock
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Článek byl poprvé publikován 23.10.2025 11:38
Poslední aktualizace: 21.10.2026 10:03
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Zkušenost redakce
Pohled redakce: Zanzibar má dvě období dešťů. Podzim proto není celý stejný
Zanzibar leží v tropickém klimatu, kde se počasí neřídí evropským dělením na čtyři roční období. Místní rok je mnohem praktičtější popisovat podle suchých a deštivých sezon.
Nejvýraznější deště obvykle přicházejí od března do května. Druhé, kratší období srážek se ale v oblasti vyskytuje také během podzimu, přibližně od října do prosince. Místně se označuje jako Vuli.
To neznamená, že od října tři měsíce nepřetržitě prší. Krátké deště bývají proměnlivé a často se střídají se slunečným počasím. Pravděpodobnost přeháněk ale není stejná v září jako například v listopadu.
Proto je tvrzení, že „podzim je nejlepší období pro Zanzibar“, příliš obecné. Září může mít úplně jiný charakter než pozdní listopad a při plánování cesty je dobré sledovat konkrétní měsíc, ne pouze roční období.
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