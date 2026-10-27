Krásná zahrada bez velkých výdajů: 6 triků, díky kterým ušetříte tisíce a sousedé budou závidět. Obchody se dají úplně obejít

Na Bazoši právě visí inzerát: palety zdarma, stačí si pro ně přijet. O pár řádků níž nabízí někdo staré cihly za odvoz a další majitel se chce zbavit prken po rekonstrukci. Z takových nabídek lze poskládat vyvýšený záhon, obrubu i terasu, aniž by z účtu odešla jediná koruna za materiál. Na tomto principu stojí šest triků, se kterými kdysi přišel polský web WP Dom spolu s odborníky z IKEA a July. Pro českou sezonu 2026 jsme k nim dohledali aktuální ceny, bazarové zdroje i dotační pravidla. Výsledek je podle nás jednoznačný: nejvíc peněz zůstane v kapse tomu, kdo zahradu přestane vybavovat podle nákupního seznamu a začne ji skládat z věcí, které už leží kolem domu, v inzerci a u lidí za plotem.
Zahrada jako skládačka: první dva triky šetří dřív, než cokoli koupíte
Trik č. 1: nebrat zahradu jako nákup v obchodě. Regály hobby marketů nabízejí hlavně typizované, módní kousky. Proto si bývají zahrady vybavené z jednoho katalogu tak podobné. Kdo sáhne po starém trakaři místo plastového truhlíku, získá úsporu i originalitu najednou. Sousedé si všimnou právě toho, co se v letáku neobjevilo.
Trik č. 2: utrácet výhradně za nezbytnosti, a to v akci. Seznam je krátký a dá se vyřídit během jednoho výprodeje: pracovní rukavice, rýč nebo lopata a hrábě, konev či hadice, zahradnické nůžky a sekátor, kbelík, případně kolečko podle rozlohy pozemku.
Všechno ostatní počká, až se objeví ve slevě, v bazaru nebo u známých. Zní to triviálně, ovšem právě tahle disciplína odděluje zahradu za desítky tisíc od té, která vyjde na zlomek.
Palety, cihly a lahve zdarma: kde v Česku hledat stavební materiál
Trik č. 3: proměnit odpad v dekoraci. Původní polský návod počítá se šiškami, sutí na skalku, paletami, lahvemi, pneumatikami i vysloužilým trakařem. Lahve stačí očistit, případně nabarvit a zapustit hrdlem dolů do mělké rýhy, čímž vznikne svérázná obruba záhonu. Cihly se kladou nasucho do řady nebo do nízké zídky a poslouží i jako cedulky s názvy plodin. Ojeté pneumatiky se po natření a vyložení drenáží hodí pro letničky. Zeleninu bychom do nich ale nesázeli.
U palet platí jedno bezpečnostní pravidlo. Pro jedlé záhony volte kusy se značením HT nebo KD, tedy ošetřené teplem či sušením. Palety označené MB, se skvrnami nebo neznámého původu patří nanejvýš k okrasným rostlinám. Neošetřené dřevo ve vlhku navíc stárne rychle, takže se vyplatí ho obrousit, natřít a terasu postavit na rovný, odvětraný podklad.
Trik č. 4: lovit v bazarech a na bleších trzích. Česká nabídka je bohatá. Kromě Bazoše, kde se palety, cihly i dřevo objevují zdarma nebo za symbolickou korunu, stojí za pozornost: Facebook Marketplace a lokální skupiny typu „daruji za odvoz“, obecní ReUse centra, stavební zbytky po rekonstrukcích v okolí, bleší trhy a garážové výprodeje.
Redakční poznámka ke stylu: nejlevnější zahrada působí draze, když drží jednotný jazyk. Staré cihly zopakované v obrubách i popiscích, palety použité systematicky a teplé světlo večer dají dohromady celek. Náhodná směs všeho, co se zrovna povalovalo, naopak prozradí rozpočet na první pohled.
Sekačka napůl se sousedy: tady se úspora počítá v tisících
Trik č. 5: sdílet nářadí, semena a sazenice. Nejvýmluvnější je technika. Mountfield prodává elektrickou sekačku za 1 350 Kč, Fieldmann tu základní pro plochy do 450 m² za 1 499 Kč. Benzínové stroje se pohybují mezi 3 900 a 10 300 Kč a tam teprve sdílení ukáže svou sílu.
Scénář Náklad na domácnost Vlastní benzínová sekačka za 4 800 Kč 4 800 Kč Stejný stroj sdílený třemi domácnostmi 1 600 Kč Půjčovna PUMAN, elektrická, 10× za sezonu 2 000 Kč Vlastní levná elektrická sekačka 1 350 až 1 499 Kč
Tři rodiny, které se složí na jednu sekačku, ušetří každá zhruba 3 200 Kč. U půjčovny vychází počty jinak: PUMAN si účtuje za elektrický stroj 200 Kč za den, za motorový 500 Kč, Sanza za model s pojezdem 545 Kč. Kdo seká desetkrát ročně, zaplatí za výpůjčky víc, než stojí vlastní lacinější kus, takže ten se vrátí už během první sezony. Půjčovna se hodí na jednorázové práce, sdílení na drahé stroje.
Totéž funguje u rostlin. Přebytečné sazenice rajčat, oddělky trvalek nebo semínka z loňska putují přes plot zadarmo. Kdo sousedy nemá, najde komunity na mapě
Mapko.cz, která eviduje komunitní zahrady a kompostéry. Gardeeno provozuje mapu nabídek přebytků, semen i nářadí zdarma a další příležitosti nabízejí knihovny semen, zahrádkářské spolky a městské výměnné akce. Semena místo vzrostlých keřů: proč trpělivost zlevňuje zahradu
Šestý trik má dvě poloviny. První zní: pěstovat pomalu. Polský text ho podpírá starým rčením, že nejlepší chvíle na výsadbu stromu byla před dvaceti lety. Druhá nejlepší je dnes.
Cenová logika je prostá. Kontejnerovaná rostlina v obchodě nese náklady na substrát, zálivku, dopravu i prodejní plochu, a hlavně okamžitý efekt. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) uvádí, že prostokořenné stromy a keře bývají levnější, jen se prodávají v době vegetačního klidu, tedy na podzim, v zimě a brzy zjara. Kalifornští zahradní poradci totéž potvrzují u růží: prostokořenné nabízejí širší výběr za méně peněz, kontejnerované působí ihned, ale stojí víc. Nejlacinější cestou zůstávají semena, za něž ovšem zaplatíte časem, místem na parapetu a rizikem, že část výsevu nevzejde.
Ještě víc ušetří správná volba druhu. RHS staví na zásadě „správná rostlina na správné místo“: zmapovat slunce a stín během dne, typ půdy, pH, propustnost a vítr. Teprve potom vybírat. Keř, který se na stanovišti ujme, nevyžaduje drahou péči ani náhradu po první zimě.
Solární světla za stovky a dešťovka s dotací
Druhá polovina šestého triku se týká vody a energie. IKEA kdysi nabízela solární řetězy Solvinden a Solarvet, Jula ozdobnou lampu Anslut. Důležitější než konkrétní řada je princip: LED, čidlo soumraku a žádné kabely.
Dnešní české ceny mluví jasně. Solární řetěz OBI o délce 16,9 m se 150 teplými LED a krytím IP44 stojí 219 Kč a svítí 6 až 8 hodin. Sada deseti lampiček 4Home byla naceněna na 149 Kč. Dohromady tedy zhruba 370 Kč za večerní atmosféru. Kabelové rozvody s výkopem, jištěním, prací elektrikáře a revizí se pohybují minimálně v tisících. Při výběru hlídejte:
krytí alespoň IP44, teplou bílou kolem 3 000 K, deklarovanou výdrž 6 až 8 hodin, vyměnitelný akumulátor AA nebo AAA, panel, který lze umístit zvlášť na slunce.
Samostatný fotovoltaický panel dává smysl až tehdy, když má zahrada napájet čerpadlo, fontánu nebo silné pracovní osvětlení altánu.
U vody pomůže stát. Program Dešťovka, dnes součást Nové zelené úsporám, přispívá podle webu
Dotace Dešťovka na zálivku částkou 20 000 Kč plus 3 500 Kč za každý metr krychlový nádrže, nejvýš však polovinou způsobilých výdajů. Profi sestava ApoPlast o objemu 3 m³ s čerpadlem a filtry vyjde na 29 250 Kč, varianta ECO na 25 950 Kč, Plastino nabízí sestavu o objemu 3 m³ k obetonování za 29 643 Kč. Vzorec by u 3 m³ dal 30 500 Kč, strop 50 % ho ale srazí na zhruba 15 000 Kč. Polovina nádrže tak jde na účet dotace. Podmínky se vyplatí ověřit těsně před podáním žádosti. Kdo pomýšlí na studnu, musí počítat s povolením vodoprávního úřadu a s rozborem vody: podle Státního zdravotního ústavu nevyhověla voda ve více než 75 % domovních studní alespoň v jednom hygienickém ukazateli.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková