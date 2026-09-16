Krásná Slovenka přiletěla fandit Lobotkovi do Neapole a nelitovala. Dal vítězný gól a slavili na rande s Di Lorenzem

13. září 2026 se na stadionu Diega Maradony rozsvítila tabule: Napoli 1, Bologna 0. Jediný gól vstřelil muž, kterého italský fotbal zná jako tichého dirigenta středu pole, ne jako střelce. Stanislav Lobotka se tentokrát objevil tam, kde ho nikdo nečekal, ve vápně, na konci centru, s pravačkou nataženou k volejové ráně. A pak se objevil ještě na jednom nečekaném místě: na fotografii z neapolské restaurace, po boku slovenské moderátorky Simony Leskovské, kapitána Giovanniho Di Lorenza a jeho manželky Clarissy Franchiové.
Gól, který záložník nemá dávat
Šedesátá šestá minuta, bezbrankový stav, stadion nervózní. Favasuli naběhl po pravé straně a odcentroval. Lobotka se uvolnil do prostoru, kam se záložník normálně nevydává, a zakončil z voleje. Míč prošel brankáři mezi nohama. Stadion explodoval, Lobotka se smál; podle jeho pozápasových slov pro DAZN mu spoluhráč David Neres trefu „předpověděl“ už při rozcvičení.
Čísla ze Sofascore potvrzují, že nešlo jen o šťastnou patičku. Rating 8,8 byl nejvyšší na hřišti, 57 přesných přihrávek z 62 pokusů, vítěz fanouškovského hlasování. Lega Serie A mu udělila ocenění Panini Player of the Match. Pro hráče, jehož práce obvykle spočívá v tom, že míč nikdy neztratí a nikdy se o něm nemluví, to byl mimořádný večer.
Večeře pro čtyři v Llamame Fusion
Zatímco fanoušci ještě rozebírali gól na sociálních sítích, na profilu neapolské restaurace Llamame Fusion se objevila fotka, která rozvířila jinou konverzaci. Lobotka a Leskovská u stolu s Di Lorenzem a jeho manželkou Clarissou Franchiovou, dva páry, dvě sklenky, jeden společný večer po vítězství.
Nebyl to únik paparazzi ani anonymní drb. Snímek zveřejnil přímo podnik na svých sociálních kanálech. Sestava u stolu přitom nebyla náhodná: střelec rozhodujícího gólu a kapitán týmu, dvě nejviditelnější tváře neapolské kabiny, každý se svou partnerkou. Podle nás právě tohle dělá z jinak běžné pozápasové večeře příběh, není to romantický únik, ale oslava konkrétního výsledku v konkrétní společnosti.
Kdo je Simona Leskovská
Označit ji jako „krásnou Slovenku“ je přesné, ale neúplné. Leskovská je sportovní moderátorka a redaktorka TV Markíza, od března 2026 tvář Športových novín. Má za sebou finále Miss Slovensko i účast v desáté sérii Let’s Dance. Vztah s Lobotkou veřejně potvrdili na přelomu roku 2025 a 2026 společným instagramovým postem.
Neapol pro ni není cizí město. Na Instagramu si vede highlight věnovaný právě tomuto městu, opakovaně ho veřejně chválí a podle dostupných zdrojů si tam našla i okruh kamarádek. Trvalé společné bydliště s Lobotkou sice potvrzené není (její pracovní život běží na Slovensku), ale její přítomnost v Neapoli je pravidelná a viditelná.
Pomalejší rozjezd, o to cennější výhra
Kontext čtvrtého kola Serie A 2026/27 dodává Lobotkově trefě další rozměr. Šlo o první domácí výhru Neapole v sezoně. Start nebyl hladký a tlak na výsledek rostl. Právě proto měl jediný gól hlubokého záložníka takovou váhu, nebyl to luxusní přídavek k pohodlnému vedení, ale zásah, který odblokoval celý domácí podzim.
Kdo chce Lobotku sledovat pravidelně, má v Česku k dispozici platformu Oneplay, která od února 2026 nabízí kanály Sport 1 a Sport 2 se zápasy Serie A. Na Slovensku pokrývá italskou ligu balíček Voyo maximum s kanály Nova Sport.
Večer, který dal smysl celé cesty
Lobotka po zápase pro DAZN mluvil hlavně o třech bodech a kontrole hry. O večeři neřekl nic. Nemusel. Fotka z Llamame Fusion řekla víc než jakýkoli rozhovor: autor vítězného gólu sedí u stolu s kapitánem, po boku má partnerku, která kvůli tomuhle večeru přiletěla přes půl Evropy. Někdy stačí jeden gól a jedna večeře, aby den stál za celou cestu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta