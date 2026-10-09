Krásná manželka Pastrňáka se pochlubila dcerkami a fanoušci nešetřili chválou. Pak kapitán Bostonu konečně začal střílet

Ve čtvrtek 8. října večer v bostonské TD Garden padl gól, na který se čekalo. David Pastrňák se ve svém pátém zápase sezony 2026/27 konečně trefil, o chvíli později podruhé, a k tomu přidal dvě přihrávky na góly spoluhráčů. Boston rozdrtil Utah Mammoth 6:1. Téměř současně se na sociálních sítích objevila druhá, mnohem klidnější tvář rodiny Pastrňákových. Manželka Rebecca zveřejnila letní momentky s oběma dcerami a fanoušci se předháněli v komplimentech. Na ledě tedy tlak a velká očekávání, doma klid a dvě malé holky. Právě tenhle kontrast podle nás vystihuje, v jaké fázi kariéry je dnes třicetiletý útočník.
Léto s holkami, které fanoušky rozněžnilo
Podle webu Super.cz sdílela Rebecca Pastrňáková sérii rodinných snímků z léta s popiskem o „úžasném létě s mými holkami“. Na fotkách jsou tříletá Freya Ivy a sedmiměsíční Maya Ivy při společných chvílích venku, v obyčejné rodinné pohodě. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Podle Super.cz psali fanoušci o „nejrozkošnější rodince“, o „nádherném páru“ a opakovaně zmiňovali, jak jsou děti roztomilé.
Rebecca, rozená Rohlssonová, pochází ze Švédska. S Pastrňákem tvoří pár od roku 2018 a v srpnu 2024 se vzali na chorvatském ostrově Hvar. Starší Freya se narodila v červnu 2023, mladší Maya letos v březnu, jak tehdy informoval iDNES.cz. Rodinný příběh má i bolestnou kapitolu: v roce 2021 manželům zemřel syn Vigo Rohl šest dní po narození. O to víc dnes působí fotky, na kterých se rodina prostě raduje z léta.
Čtyři zápasy bez gólu a „C“ na dresu
Do nové sezony šel Pastrňák v úplně jiné roli než dřív. Boston ho 27. září 2026 jmenoval kapitánem, podle oznámení klubu jako osmadvacátého v historii. V předchozím ročníku přitom Bruins formálního kapitána neměli. Po odchodu Brada Marchanda sázeli na sdílené vedení kabiny, které nesli Pastrňák a obránce Charlie McAvoy.
Sám Pastrňák při jmenování mluvil o tom, že je na odpovědnost a novou výzvu připravený. Start ale nevyšel podle představ. Čtyři zápasy, dvě asistence, žádný gól. Boston mezitím dvakrát prohrál, shodně 1:4 s Minnesotou a s Ottawou. A přesilovka, v níž bývá Pastrňák nejnebezpečnější zbraní týmu, zůstávala němá: deset pokusů, nula gólů.
U hráče, který v minulé sezoně nasbíral 100 bodů (29 gólů a 71 asistencí), se z takové série rychle stane téma. Zvlášť když má na hrudi nové písmeno.
Večer proti Utahu: dva góly, dvě asistence, přesilovka ožila
Proti Utahu se to zlomilo naráz. Pastrňák dvakrát skóroval, včetně vítězného gólu, přidal dvě asistence a zapsal si devatenáctý čtyřbodový zápas v kariéře. Bostonská přesilovka, do té doby bez gólu, proměnila tři ze čtyř pokusů. Podle zápasového přehledu NHL.com navíc Pastrňák v historické tabulce střelců klubu vyrovnal právě Marchanda, svého dlouholetého spoluhráče.
Trenér Marco Sturm po zápase netajil úlevu. Připustil, že s kapitánským „C“ přichází určitý tlak, a byl rád, že čekání skončilo. „Jakmile dáte první gól, najednou cítíte rytmus,“ popsal. Boston se po výhře dostal na bilanci tří výher a dvou porážek v základní hrací době.
Rodinné fotky a čtvrteční večer spolu přímo nesouvisí. Žádný zdroj netvrdí, že by pohoda doma rozstřílela Pastrňákovu hokejku. Jako obraz ale tahle dvojice funguje přesně: muž, který má doma pevné zázemí, si na ledě znovu našel cestu k brance.
Startovní zásek, ne krize
Jak vážné to tedy bylo? Při pohledu na čísla vlastně nijak dramaticky. Srovnání s předchozími starty to ukazuje dobře:
|Sezona
|Úvod sezony
|Bilance
|2024/25
|prvních 5 zápasů
|4 góly + 1 asistence
|2025/26
|13 zápasů v říjnu
|7 gólů + 10 asistencí
|2026/27
|prvních 5 zápasů
|2 góly + 4 asistence
Střelecky jde o pomalejší rozjezd, bodově ale Pastrňák drží tempo přes bod na zápas. Šest bodů v pěti utkáních by jiní útočníci brali všemi deseti. Podle nás šlo spíš o krátký startovní zásek než o propad formy. Navíc o zásek, který umocňovala nová role a do té doby nefunkční přesilovka.
Udržitelnost ukážou další týdny, ale podmínky jsou dobré. Přesilovka se probudila, kapitán se střelecky odblokoval a před Bostonem je pohodlný domácí program. Domácí sérii uzavře v sobotu proti Philadelphii, začátek je v 19:00 našeho času.
Čeští fanoušci mají navíc s kým Pastrňáka poměřovat. Martin Nečas z Colorada v minulé sezoně také dosáhl hranice 100 bodů, s bilancí 38 gólů a 62 asistencí. Souboj dvou českých stovkařů tak může být jednou z nejzajímavějších zápletek celého ročníku.
Rebecca svému muži fandí ze sociálních sítí, na nichž se zatím pochlubila hlavně holkami. Pokud kapitán udrží rytmus, o kterém mluvil Sturm, mohla by mít Freya brzy co oslavovat i na tribuně TD Garden.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka