Královský medovník není jen na oslavu. Medové těsto a krém fungují stejně dobře i ke kávě

Královský je jeden z těch medovník dortů, které na stole vypadají skoro obřadně, ale v nákupu surovin žádné překvapení nečeká. Hotové varianty výrobci obvykle popisují jako medovníkový z medových plátů a krému, někdy s přidanou zakysanou vrstvou. Doma má člověk navíc jednu jednoduchou kontrolu: ví, kolik dort , másla a cukru do dortu skutečně přišlo. A nemusí kolem toho dělat dojem, že jde o tajemnou medu cukrářskou disciplínu.
Na jednu věc je dobré připravit se předem:
medovník potřebuje čas. Upečené pláty jsou nejdřív spíš tužší, změknou teprve ve chvíli, kdy do sebe natáhnou krém. Krájet dort hned ten den se nevyplácí, i když to láká. Noc v lednici s ním udělá víc než další zásah u plotny. U královského medovníku se pořád dokola vrací hlavně skládání medových vrstev s krémem, tedy základ, díky kterému tenhle dort působí jako slavnostní řez. Recept na královský medovník
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut + chlazení přes noc Co potřebujeme
Těsto: 400 g hladké mouky 300 g cukru 150 g másla 3 ks vajec 3 lžíce medu 1 lžička jedlé sody
Krém: 1 plechovka salka 250 g másla Postup přípravy domácího medovníku
1. Do mísy nad vodní lázní dejte
máslo, cukr a med. Potom po částech vmíchejte také vejce. Směs zahřívejte a míchejte, až bude hladká a spojená. Nakonec přijde soda.
2. Mísu sundejte z tepla a zapracujte
mouku. Těsto zůstane měkké, tvárné a možná se bude zdát až příliš povolené. Tak to má být, není potřeba ho hned zachraňovat další moukou. Foto: Cooky.cz, Královský medovník není jen dort pro sváteční chvíle: Vrstvená klasika s medovým těstem a krémem, ke které se budete vracet
3. Rozdělte ho na 5 až 6 dílů. Každý vyválejte na tenký plát, nejlépe rovnou na pečicím papíru; ušetří to trochu zápasení při přenášení. Pečte při 180 °C asi 5 až 7 minut, dokud pláty lehce nezezlátnou.
4. Změklé
máslo vyšlehejte se salkem do hladkého krému. Dá se to udělat i ručně, ale robot tady opravdu není jen ozdoba linky. Ušetří čas i ruce.
5. Jednotlivé pláty promažte krémem, skládejte je na sebe a zbytkem potřete boky i vršek dortu. Hotový medovník dejte do lednice minimálně přes noc.
TIP: Pokud chcete jemnější výsledek, vmíchejte do části krému 2 lžíce zakysané smetany. Chuťově se tím přiblížíte variantám, které se u hotových královských medovníků objevují docela často. Proč ho nenechat odpočívat je chyba?
Královský medovník se běžně popisuje jako dort z medových plátů a několika druhů krémové náplně. Odležení u něj není formalita. Pláty díky němu změknou a dort se potom krájí čistěji, bez lámání, drobení a tlačení nožem. Když ho načnete příliš brzy, chuťově nejspíš obstojí, ale konzistence nebude ta, kterou člověk od medovníku čeká.
Cukru v těstě se ubrat dá, jen je dobré počítat s tím, že výsledek se změní. V tomhle receptu cukr nedělá pouze sladkost, podílí se také na barvě a křehkosti plátů. Osobně bych spíš ukrojil menší porci, než abych celý poměr surovin převracel vzhůru nohama.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline
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