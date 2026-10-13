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Královský medovník není jen na oslavu. Medové těsto a krém fungují stejně dobře i ke kávě

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Královský medovník je přesně ten dort, který nevypadá jako práce na deset minut, ale ve skutečnosti stojí hlavně trochu trpělivosti. Medové pláty, krém ze salka a másla a jeden důležitý detail: nechte ho odležet, jinak budete krájet spíš stavební materiál než dezert.
Fotografie ke Královskému medovníků

Fotografie ke Královskému medovníků

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Královský medovník není jen dort pro sváteční chvíle: Vrstvená klasika s medovým těstem a krémem, ke které se budete vracet
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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