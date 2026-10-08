Královský luxus ve vitríně po babičce: Tento nepatrný detail odhalí, zda vlastníte sběratelský poklad

České sklářství je celosvětově uznávaným fenoménem a oblast Kamenického Šenova v této tradici zaujímá mimořádně významné místo. Mezi nejvyhledávanější klenoty uměleckého řemesla patří předměty z hlubokého modrého kobaltového skla. Tento materiál si získal příznivce luxusních starožitností především díky svému výraznému barevnému odstínu, který společně s precizním zdobením vytváří jedinečnou atmosféru elegance a noblesy.
Mistrovská souhra zlatých ornamentů a plastického smaltu
Výroba těchto cenných předmětů spočívá na precizní ruční práci zkušených sklářských mistrů a dekoratérů. Tmavě modrý podklad poskytuje výrazný kontrastní základ pro nanášení ušlechtilých kovů a barevných pigmentů. Výrazným estetickým prvkem jsou rozsáhlé plochy ryzího 24karátového zlata, které skláři doplňují jemnou mřížkovanou strukturou a propracovanými filigránovými motivy.
Nejvýraznějším poznávacím znakem této tradiční techniky je používání takzvaného vysokého smaltu. Ručně nanášené květinové vzory doslova vystupují nad povrch nádob a vytvářejí působivý prostorový efekt. Každý jednotlivý lístek i okvětní plátek vyžaduje značnou dávku trpělivosti, přesnosti a řemeslného umu. Právě proto je každý dokončený kus svým způsobem jedinečným originálem.
Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě Reprezentativní sady jako panovnická dominanta interiéru
Samostatné vázičky nebo menší dózy sice dokážou upoutat pozornost, největší sběratelskou hodnotu však mívají kompletní a dobře zachované soupravy. Pětidílné komplety bývají sestaveny tak, aby se staly výraznou ozdobou stolu, vitríny nebo celého interiéru:
Dominantní karafa: Velká reprezentativní nádoba s původní skleněnou zátkou tvoří hlavní prvek celé soupravy. Štíhlé flétny: Dvojice vysokých sklenic na elegantně tvarovaných nožkách podtrhuje slavnostní a reprezentativní charakter kompletu. Monumentální mísa: Velká solitérní mísa na pevném podstavci vytváří nepřehlédnutelný střed celé interiérové kompozice. Doplňková dózička: Menší miska s jemným dekorem uzavírá a harmonicky doplňuje celou sklářskou sestavu. Finanční relace a investiční atraktivita na trhu starožitností
Pořízení kvalitního kobaltového skla z Borského regionu a Kamenického Šenova se v současnosti těší poměrně stabilnímu zájmu sběratelů. Výsledná cena závisí především na kompletnosti souboru, stavu zlatého zdobení a celkové zachovalosti, včetně případných prasklin nebo odštěpků.
Menší solitéry, například popelníky, drobné vázičky nebo jednotlivé košíčky, se na českých aukčních portálech běžně prodávají přibližně za 300 až 900 Kč. Větší likérové či nápojové soupravy se podle zachování zlatých detailů standardně pohybují v rozmezí 2 500 až 4 000 Kč.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Jana Šrámčíková